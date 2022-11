Le Bitcoin ralentit en raison des inquiétudes liées aux protestations en Chine Le Bitcoin a connu une hausse constante la semaine dernière, passant de moins de 15 500 dollars à plus de 16 500 dollars à un moment donné jeudi.





L'Ether a quant à lui enregistré des gains décents la semaine dernière, passant d'un plancher de moins de 1 075 $ à plus de 1 200 $ à la fin de la semaine. Toutefois, à l'instar du Bitcoin, il a été victime d'une liquidation qui l'a ramené à environ 1 150 dollars ce matin.



Le Dogecoin grimpe en flèche grâce aux projets de Musk



L'éternel tracker du sentiment d'Elon Musk - le Dogecoin - a vu son prix grimper brièvement après que le propriétaire de Twitter a publié des plans pour le redressement de l'entreprise de médias sociaux.



Le projet de Musk de transformer Twitter en "application universelle" a séduit les investisseurs en Dogecoin, qui a été à plusieurs reprises au centre des réflexions de Musk sur Twitter. Le prix du Dogecoin est passé d'un peu moins de 0,09 $ à plus de 0,105 $ en quelques heures, soit une hausse d'environ 20 %, après la publication des diapositives de Musk.



Malheureusement, le prix a quelque peu baissé et s'échange maintenant autour de 0,093 $. La vérité pour le Dogecoin est qu'il s'agit d'une pure spéculation sur ce que Musk pourrait faire. L'entrepreneur est l'une des rares personnes au monde à avoir le pouvoir de faire bouger les marchés avec ses mots, mais la probabilité qu'il fasse à nouveau monter en flèche le Dogecoin est assez limitée pour le moment.



La fraude aux crypto-actifs augmente au Royaume-Uni







Les escroqueries ne sont pas exclusives à la crypto. La fraude financière en général est un énorme problème au Royaume-Uni - un problème qui ne fait l'objet d'aucune surveillance, si ce n'est par des campagnes de sensibilisation. Les statistiques du ministère des finances britannique font état de pertes parmi le public dues à des escroqueries générales à hauteur de 609,8 millions de livres sterling pour le seul premier semestre de 2022.



Que pouvons-nous donc faire pour réduire les escroqueries liées aux crypto-actifs ? Tout d'abord, les utilisateurs doivent prendre toute offre avec un œil sceptique. Comme toute escroquerie, une offre qui propose des rendements trop bons pour être vrais, ou qui garantit des rendements, n'est probablement pas digne de confiance. Mais il existe une autre mesure, en bonne voie, qui peut protéger les utilisateurs : la réglementation.



Comme nous l'avons vu ces dernières semaines, le secteur s'oriente désormais vers des cadres réglementaires plus constructifs. Un sceau d'approbation réglementaire pour les entreprises de crypto-actifs contribuera à rassurer les consommateurs sur la légitimité des services qu'ils utilisent.



La Banque du Japon lancera le Yen numérique en 2023



La Banque du Japon (BoJ) envisagerait d'émettre une version expérimentale du Yen numérique en 2023. La BoJ travaillerait avec trois grandes banques japonaises pour mettre au point la monnaie numérique de la banque centrale (CBDC), en se concentrant plus particulièrement sur les mécanismes d'émission et de retrait.



Les CBDC sont un domaine intéressant de la crypto, dans la mesure où elles sont presque l'antithèse de la raison pour laquelle une grande partie de la crypto a été créée. Gérées et contrôlées par les autorités bancaires centrales, les CBDC ont fait l'objet de beaucoup d'opprobre, de nombreux projets ayant échoué simplement parce que le public n'est pas très enthousiaste à l'égard de la monnaie numérique de la banque centrale.



Mais les CBDC ont gagné en popularité dans les milieux bancaires internationaux et les cercles supranationaux transfrontaliers, les paiements transfrontaliers étant un domaine de plus en plus pertinent pour cette technologie. Des institutions telles que la Banque des règlements internationaux (BRI) se sont intéressées de près à la manière dont les CBDC pourraient fonctionner entre les nations, avec des expériences réussies entre des pays comme la Chine, Hong Kong, la Thaïlande et les Émirats arabes unis.



Commentaire de Simon Peters, analyste de marchés chez eToro



-----------------------------------------



Il s'agit d'une communication marketing qui ne doit pas être considérée comme un conseil en investissement, une recommandation personnelle, une offre ou une sollicitation d'achat ou de vente d'instruments financiers. Ce matériel a été préparé sans tenir compte d'objectifs d'investissement ou de situations financières particulières, et n'a pas été préparé conformément aux exigences légales et réglementaires visant à promouvoir une recherche indépendante. Toute référence à la performance passée d'un instrument financier, d'un indice ou d'un produit d'investissement packagé ne constitue pas, et ne doit pas être considérée comme un indicateur fiable des résultats futurs.



Tout le contenu de ce rapport est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil financier. eToro ne fait aucune déclaration et n'assume aucune responsabilité quant à l'exactitude ou l'exhaustivité du contenu de cette publication, qui a été préparée en utilisant des informations disponibles publiquement.



Les cryptoactifs sont des instruments volatils qui peuvent fluctuer fortement dans un laps de temps très court et ne conviennent donc pas à tous les investisseurs. En dehors des CFD, la négociation de crypto-monnaies n'est pas réglementée et n'est donc supervisée par aucun cadre réglementaire européen. Votre capital est à risque.



A propos d’eToro

eToro a été fondé en 2007 dans le but d’ouvrir les marchés internationaux à tous ceux qui souhaitent investir simplement et en toute transparence. eToro offre aux particuliers la possibilité d’investir en leur donnant accès à une multitude d’actifs financiers, allant des actions aux matières premières en passant par les crypto-actifs. La communauté d’eToro compte plus de 27 millions de membres enregistrés qui partagent leurs stratégies d’investissement et sont libres de suivre les meilleurs d’entre eux. La plateforme eToro permet aux investisseurs d’acheter, de conserver et de vendre des actifs, de suivre la performance de leur portefeuille en temps réel et d’effectuer des transactions très simplement et quand ils le souhaitent.



Mentions légales

eToro est régulé en Europe par la Cyprus Securities and Exchange Commission et régulé au Royaume-Uni par la Financial Conduct Authority et par la Australian Securities and Investments Commission en Australie.

