Le Bitcoin peut-il être respectueux de l'environnement ? Vous vous demandez si le Bitcoin peut être respectueux de l'environnement ? Voici un guide complet pour savoir si cette monnaie virtuelle est respectueuse de l'environnement.





Néanmoins, outre le trading, les utilisateurs de cette monnaie numérique peuvent choisir de se lancer dans le minage de cette monnaie virtuelle. Le minage de Bitcoins implique la validation des transactions, un processus qui crée de nouvelles pièces et nécessite beaucoup d'énergie électrique et du matériel coûteux.



Il n'existe pas de moyen direct de calculer ce que les mineurs utilisent lorsqu'ils minent cette monnaie virtuelle. Cependant, cette monnaie virtuelle est l'une des crypto-monnaies les plus minées au monde.



Selon le Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index, cette monnaie virtuelle consomme 85 térawattheures (TWh) d'électricité. En outre, elle consomme environ 218 TWh d'énergie au moment de sa production.



Pourquoi le minage du Bitcoin est énergivore



Cet actif virtuel est un processus de vérification des transactions sans l'utilisation et l'interférence d'intermédiaires tels que les banques. Au lieu de cela, cette monnaie numérique dispose d'une technologie sous-jacente connue sous le nom de blockchain qui aide à valider les transactions. Par conséquent, le réseau dépend de la puissance de calcul de nombreuses machines minières, ce qui explique pourquoi le processus de minage nécessite beaucoup d'énergie. En outre, la technologie blockchain utilise le consensus de PoW pour valider les transactions. Cependant, en dehors du minage, vous pouvez trader des Bitcoins via un échange comme



Le Bitcoin est-il respectueux de l'environnement ?



De nombreuses personnes considèrent que le Bitcoin n'est pas respectueux de l'environnement, car il a des besoins énergétiques intenses et génère de nombreux déchets environnementaux. Par conséquent, cette monnaie électronique ne réduit pas l'empreinte énergétique car le processus de vérification des transactions en Bitcoins est trop coûteux. Même après le minage des Bitcoins et l'obtention des récompenses par les mineurs, le réseau aura toujours besoin de beaucoup d'énergie pour vérifier les transactions. Par conséquent, cette monnaie numérique ne sera jamais respectueuse de l'environnement.



Le Bitcoin augmente-t-il son empreinte carbone ?



Les mineurs de cette monnaie numérique ne risquent rien en recherchant la source d'énergie la moins chère et la plus renouvelable. Par exemple, la Chine a décidé de fermer un grand nombre de fermes de minage intensif de Bitcoins. Par conséquent, les mineurs de ces endroits se sont déplacés vers des zones disposant de beaucoup d'énergie renouvelable. Et ces mineurs d'argent virtuel choisissent de trouver des sites avec de l'énergie renouvelable et où l'électricité est bon marché.



En outre, bon nombre de ces mineurs de monnaie numérique ont quitté la Chine pour s'installer aux États-Unis après que la Chine ait rendu difficile le minage de cette monnaie numérique. Ici, aux États-Unis, ils se concentrent sur la recherche de sites disposant de sources d'énergie renouvelables.



Cependant, cette monnaie numérique est unique, avec la plus grande capitalisation boursière par rapport aux autres crypto-monnaies. De plus, le système de PoW à l'origine des problèmes environnementaux garantit que le réseau est sûr et sécurisé.



Néanmoins, cette monnaie virtuelle consomme presque la moitié de l'énergie que les secteurs de l'or et de la banque consomment individuellement. De plus, ce minage numérique génère beaucoup de déchets électroniques, car le matériel de minage est mis au rebut. Par conséquent, le minage de cette monnaie numérique génère environ 38 000 tonnes de déchets électroniques par an. Les mineurs qui utilisent des circuits intégrés spécifiques à une application attestent que le matériel minier devient rapidement inutile.



La ligne de fond



De manière générale, cette monnaie numérique n'est pas une crypto-monnaie respectueuse de l'environnement. Cependant, cette monnaie virtuelle offre au monde de nombreux avantages, tels qu'une protection contre l'inflation, des transactions rapides et en temps réel, des transactions moins coûteuses et la garantie de transactions permanentes et transparentes.

