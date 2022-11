Le Bitcoin atteint 21 000 $ pour la première fois depuis septembre Commentaire de Simon Peters, analyste de marchés chez eToro.

Le Bitcoin a atteint plus de 21 000 $ pour la première fois depuis début septembre, alors que la rupture de corrélation avec les valeurs technologiques s'est accentuée la semaine dernière. Le crypto-actif a commencé la semaine sous les 20 500 dollars, passant brièvement sous les 20 000 dollars mercredi, avant de remonter au-dessus des 21 000 dollars pendant le week-end. Le Bitcoin se négocie maintenant juste en dessous de 20 500 $.



L'Ether, quant à lui, a consolidé un mouvement au-dessus de 1 500 $ réalisé fin octobre. Le crypto-actif s'est maintenu au-dessus de ce niveau de résistance pendant la majeure partie de la semaine dernière, ne tombant que brièvement en dessous mercredi. Comme le Bitcoin, il s'est repris pendant le week-end, dépassant les 1 625 dollars. Il est actuellement de retour dans une fourchette de négociation juste au-dessus de 1 500 $.



JPMorgan réalise sa première transaction DeFi



La grande banque d'investissement JPMorgan a annoncé sa première transaction transfrontalière DeFi réussie, réalisée sur une blockchain publique. La transaction a été effectuée par le biais d'un programme pilote de l'Autorité monétaire de Singapour (MAS) qui explore les possibilités de DeFi dans l'écosystème financier plus large.



Cette transaction est un moment décisif pour DeFi. L'implication d'institutions aussi importantes n'est pas un mince exploit et souligne l'applicabilité potentielle de DeFi dans le secteur financier. La transaction a été effectuée sur le réseau Ethereum layer-2 Polygon avec une version modifiée des protocoles de contrats intelligents d'Aave. La transaction a porté sur des dollars singapouriens et des yens japonais tokenisés, avec une simulation d'achat et de vente d'obligations d'État tokenisées.



Alors qu'une grande partie du marché a été scindée par des distractions liées à la volatilité des prix, c'est le genre d'activité discrète mais extrêmement influente qui se déroule en arrière-plan. Les grandes institutions n'ont pas suspendu leurs projets de crypto-actif et de DeFi malgré la volatilité - dans certains cas, elles sont allées plus loin en conséquence, avec des évaluations de prix à des niveaux plus attrayants.



Dévoilement d'une nouvelle étape de la feuille de route d'Ethereum



Le fondateur d'Ethereum, Vitalik Buterin, a dévoilé "The Scourge", une nouvelle étape de la feuille de route d'Ethereum. Après avoir récemment terminé The Merge, la feuille de route se compose désormais de : The Surge, The Scourge, The Verge, The Purge et The Splurge.



En ce qui concerne le nouvel ajout de The Scourge, M. Buterin explique qu'il s'agit de ramener la décentralisation sur la plateforme. Un problème s'est développé sur la plateforme, dans lequel les mineurs qui valident les transactions sur le réseau froncent les transactions des autres utilisateurs afin de gagner de l'argent en dupliquant les transactions gagnantes.



The Merge a mis fin à cette situation, mais elle a donné lieu à des critiques selon lesquelles le réseau serait devenu trop centralisé en conséquence. Bien que les détails des mesures spécifiques de The Scourge soient maigres, ce qui est clair, c'est que les responsables du développement travaillent pour traiter les critiques contre le réseau et améliorer certains des principes de base.



Santander va limiter les transactions en crypto-actifs



La grande banque de détail britannique Santander a déclaré qu'elle prévoyait d'imposer des limites aux transactions de ses clients sur les plateformes de crypto-actifs. La nouvelle est décevante, mais l'idée de protéger les clients contre la fraude part d'un bon sentiment.



Une telle réaction de la part d'une banque à l'égard du secteur des crypto-actifs n'est pas vraiment surprenante. Si la réglementation des crypto-actifs progresse au Royaume-Uni, les banques sont encore très isolées en ce qui concerne la protection des consommateurs dans ce domaine.



Du point de vue de la gestion des risques, il se peut que Santander ait simplement décidé qu'il était plus facile de limiter entièrement les transactions plutôt que de tenter de travailler avec le secteur. La réglementation permettra de résoudre ce problème, car elle créera un cadre dans lequel toutes les parties pourront fonctionner. Il est à noter que Santander n'a pas interdit les transactions cryptographiques, mais a fixé des limites financières, une réponse plus mesurée.



Le gouvernement devrait vraiment s'atteler à l'élaboration du projet de loi sur les services et les marchés financiers afin de donner au crypto-actif une place codifiée au sein du système financier britannique.



Simon Peters, analyste de marchés chez eToro



