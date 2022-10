Le BTC devrait atteindre 79 000 $ d’ici 2025 (Finder) Le BTC devrait atteindre 79 193 $ d’ici 2025 : Rapport de Finder sur les prévisions de prix du BTC



• 77 % des panélistes considèrent toujours la BTC comme une réserve de valeur malgré la chute du marché.

• 56% des panélistes pensent que le BTC est sous-évalué.



Le bitcoin (BTC) sera stable pour le reste de l'année, mais 2025 pourrait voir la cryptomonnaie atteindre de nouveaux sommets jamais atteints auparavant, selon le dernier rapport de Finder sur les prédictions de prix du BTC.



Le panel de 55 spécialistes des technologies financières et des cryptomonnaies de Finder pense que le BTC vaudra 21 344 dollars d'ici à la fin de 2022, avant de monter en flèche jusqu'à 79 193 dollars en 2025.



Justin Hartzman, PDG de CoinSmart Financial, pense que le BTC terminera l'année avec une valeur de seulement 17 000 dollars, mais affirme qu'il pourrait atteindre 75 000 dollars d'ici 2025.



"Le bitcoin souffre en raison de conditions macroéconomiques externes. Ma prédiction de prix pour 2025 dépendra des suites du halving. Si les conditions macro s'améliorent et que l'environnement réglementaire s'améliore, alors le prix du BTC devrait pouvoir remonter."



La majorité du panel (53%), y compris le PDG de Bitcoin Reserve, Nik Oraevsky, pense que le prix du bitcoin continuera d'être corrélé aux valeurs technologiques à forte croissance.



"Le BTC a un bêta élevé par rapport aux marchés traditionnels. Et les marchés traditionnels sont en grande difficulté. Tout dépend de la politique fiscale et du discours de la Fed au cours du prochain trimestre", a-t-il déclaré.



Malgré la baisse du marché et la chute de la part du bitcoin sous les 40 %, la majorité des panélistes (77 %) considèrent toujours le bitcoin comme une réserve de valeur.



Le directeur général de Digital Capital Management, Ben Ritchie, a noté que le bitcoin a une demande institutionnelle en tant que réserve de valeur plutôt qu'en tant que monnaie". Il pense que le BTC vaudra 30 000 dollars en décembre 2022 et 150 000 dollars en décembre 2025.



Delta by Nicolas Van Hoorde, PDG d'eToro, considère toujours le BTC comme une réserve de valeur, mais il affirme que "le bitcoin s'est avéré être une moins bonne échappatoire à l'inflation" qu'il ne l'avait prévu.



Malgré des prévisions de prix conservatrices à court terme, la majorité du panel (56%) pense que le Bitcoin est actuellement sous-évalué.



Le PDG de FV Bank, Miles Paschini, déclare que "le fait est que [si] vous croyez au principe du bitcoin en tant que réserve de valeur unique et limitée, alors sa rareté n'est actuellement pas évaluée".



Cependant, 19 % des panélistes, dont le fondateur et PDG d'Omnia Markets, Mitesh Shah, pensent que le prix du BTC est surévalué. Mitesh Shah pense que le BTC finira l'année 2022 à 16 000 dollars et prévient que d'autres baisses sont à prévoir.



"Alors que le bitcoin a principalement été une réserve de valeur pendant les périodes d'incertitude, le marché cryptographique se dirige vers un territoire qu'il n'a jamais connu. Alors que les traders mondiaux capitulent leurs investissements, le bitcoin connaîtra de nouvelles baisses cette année."



Pendant ce temps, Joseph Raczynski, technologue et prospectiviste de Thomson Reuters, fait partie des 25% restants qui pensent que le BTC a le prix qu’il mérite, soulignant sa concurrence avec Ethereum.



"Le BTC est presque tiré et poussé par l'ETH maintenant. Les gens reconnaissent enfin que l'Ethereum est le véritable chef de la bande, et le BTC est ballotté dans son sillage", a-t-il déclaré.



54 % du panel de Finder pensent que l'Ethereum finira par dépasser le BTC en termes de capitalisation boursière, plus d'un quart (29 %) estimant que cela se produira dès 2024. Il s'agit toutefois d'une baisse par rapport à juillet 2021, où 68 % des panélistes prévoyaient que l'événement "flippenning" se produirait à un moment donné.



Lee Smales, professeur de finance à l'université d'Australie occidentale, pense que le prix du BTC est surévalué et s'attend à ce que le flippenning se produise dès 2023. Il fait également partie des 27 % qui pensent que l'engagement du bitcoin en faveur du modèle proof-of-work ralentira les progrès significatifs en matière de consommation d'énergie des cryptomonnaies.



"Le marché boursier va encore chuter avant la fin de 2022 et le BTC le suivra à la baisse. Le BTC attirera davantage de mauvaise publicité au modèle PoW maintenant que 'The Merge' semble avoir bien fonctionné."



Le responsable de la recherche de la SEBA Bank, Yves Longchamp, pense que le flippening se produira en 2024 cependant il estime également que le BTC est sous-évalué compte tenu de son positionnement en tant qu'"or numérique" et que The Merge est un élément positif pour l'industrie cryptographique.



"Bitcoin et Ethereum ne sont pas en concurrence, ils ont des propositions de valeur différentes", a-t-il déclaré.



Dans l'ensemble, 46% des panélistes disent qu'il est temps d'acheter du BTC, 44% conseillent de hold et 10% pensent qu’il est temps de vendre.



Vous pouvez consulter le rapport complet ici:



finder.com

