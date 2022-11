Laurent Dorpe, CEO et fondateur de M&A System™, s’associe à Widoowin CF et prend également la direction de Widoowin CF Asia Bénéficiant de plus de 30 ans d’expérience dans les secteurs de la banque, de l’assurance, du développement des affaires internationales et de l’investissement, Laurent Dorpe a occupé de hautes fonctions dans le monde de la finance, notamment au sein de la banque Edmond de Rothschild en France et en Asie.

Aujourd’hui CEO et fondateur de M&A System™, il s’associe à Widoowin CF, boutique française indépendante de conseils en fusions et acquisitions, adossée au Groupe de conseils financiers Widoowin. Cette alliance donne naissance à Widoowin CF Asia, basée à Hong Kong, et se matérialise également par une prise de participation de WCF dans M&A System™.



Un entrepreneur aguerri, expert de la finance internationale



En plus de maîtriser tous les aspects de la finance internationale, Laurent Dorpe dispose d’une très grande connaissance de l’Asie, où il opère depuis 2004. Il a évolué principalement à Shanghai et Hong Kong jusqu’en 2018, date à laquelle il s’est définitivement installé sur le territoire hongkongais. Une expérience qui sera précieuse pour développer l’activité de Widoowin CF dans cette région et pour les opérations transfrontalières.



Avant de faire carrière au sein du Groupe Edmond de Rothschild, Laurent Dorpe a été notamment Directeur Général des services financiers aux particuliers d’American Express Bank à Paris, avant de prendre la Direction mondiale des ventes de ces services et aussi Directeur commercial de CORTAL, première banque en ligne sans guichet en France. Il a rejoint la banque Edmond de Rothschild en 2000 (LCF Rothschild) pour créer et diriger e-Rothschild, pionnière de la banque privée en ligne, jusqu’en 2003. Il a ensuite occupé le poste de Chairman au sein d’Edmond de Rothschild Asia Limited à Hong Kong, mais aussi fondé et dirigé Edmond de Rothschild Private Equity China basé à Shanghai. Laurent Dorpe est aussi un serial entrepreneur : fondateur d’Easy Life Services à Shanghai, de Club 1888 à Hong Kong et de Caution Directe en France.



Très impliqué dans le monde des fusions acquisitions depuis 2013 et passionné des systèmes d’information, Laurent Dorpe a alors conceptualisé puis développé une solution unique permettant la digitalisation et la modernisation de ce métier. Celle-ci a donné naissance à la société M&A System™ dont Laurent Dorpe est le CEO et fondateur. Son ambition : révolutionner et démocratiser l’accès au monde du M&A.



Un rapprochement avec Widoowin CF pour révolutionner l’accès au M&A



La décision de Laurent Dorpe de s’associer avec Jean-Baptiste David et Mario Da Silva, les cofondateurs de Widoowin CF, découlait de sa volonté de déployer plus largement sa société M&A System™, notamment sa solution éponyme, dont il est également le concepteur.



Ce logiciel expert se présente comme un CRM dédié aux métiers du M&A, mais aussi comme un outil de gestion des mandats et de suivi des opérations. Associé à un programme Partners, M&A System™ ouvre les portes du M&A aux acteurs du chiffre et de l’épargne (experts-comptables, auditeurs, assureurs, gérants de fortune et de patrimoine.



Un dispositif complet qui projette le monde des fusions acquisitions dans une nouvelle ère et vient répondre à la double ambition de Widoowin CF : se développer à l’international, avec l’ouverture d’une première filiale à Hong Kong, mais aussi réaliser la transition vers la numérisation des réseaux d’entreprises et la digitalisation des métiers du M&A.



En accueillant Laurent Dorpe à son bord, la boutique de conseils financiers, spécialisée en fusion-acquisition, levées de fonds et cessions, devient à son tour actionnaire de M&A System™. Les 3 dirigeants ambitionnent désormais de développer, notamment en France, le logiciel et le programme Partners associé, afin d’inviter les entreprises et professionnels du chiffre à embrasser les opportunités autour du M&A. Widoowin CF espère ainsi signer 200 mandats par an à moyen terme et convaincre 1 000 partenaires de s’engager à ses côtés à horizon 2025.



« J’ai commencé à travailler sur le développement du M&A System™ dès 2018. Le logiciel, au cœur du dispositif, a pour but de maximiser les opportunités de transactions M&A en automatisant la mise en relation entre l’offre et la demande. Autour de lui, j’ai initié un programme Partners que je souhaite aujourd’hui déployer plus largement, afin d’en faire profiter un maximum d’entreprises et de professionnels de la finance. Pour cela, je cherchais un acteur solide en Europe et, plus particulièrement en France. L’entente avec Jean-Baptiste David et Mario Da Silva, les cofondateurs de Widoowin CF, a été immédiate. Nous partageons des valeurs et une vision communes du M&A et de son évolution. Nos ambitions se rejoignent et nous avons hâte de lancer, dans un premier temps en France, notre programme Partners autour de la technologie M&A System™ dès novembre prochain. » déclare Laurent Dorpe, CEO de Widoowin CF Asia et CEO & Founder de M&A System™.



À propos de Widoowin CF

Widoowin CF est une société composée d’experts du M&A, créée par des entrepreneurs pour les entrepreneurs. L’équipe de Widoowin CF accompagne des dirigeants à toutes les étapes de leur vie professionnelle, qu’elle soit en développement ou dans une phase de cession. Widoowin CF accorde une grande importance au projet entrepreneurial et souhaite aider les entreprises à gérer leur transition dans les meilleures conditions pour leurs clients et dans l’intérêt du bien commun. Ses missions nécessitent des ressources importantes en matière d’informations apportées par M&A System™, mais également en termes de ressources humaines. Ses équipes d’experts sont présentes en proximité, dans chacun de ses centres conseils, pour accompagner au mieux les opérations qui leur sont confiées.



