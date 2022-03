Largillière Finance conseille le fonds d'investissement Ophiliam et Nova Formation dans l'acquisition de LearnPerfect

• 2 ème build-up pour Nova Formation

• Renforcement et diversification de l'offre BtoB

• Accélération de la digitalisation du nouvel ensemble

• Consolidation de l'expertise de Largillière Finance en M&A dans le secteur de la formation



Créé en 2009, Nova Formation est présent dans 23 villes de France et forme aussi bien le grand public que les professionnels. À l'occasion de son intégration au sein du fonds Ophiliam en 2018, Nova Formation s'est fixé un objectif : devenir un acteur référent sur le marché de la formation en pleine expansion.



Une première opération de croissance externe a été réalisée en 2021 avec Royer Robin Associés, élargissant l'offre vers les formations liées aux domaines du management-conseil, des RH et de la qualité.



Fondé en 2002 par Stéphane Molinaro, serial entrepreneur de l'Edtech, LearnPerfect est spécialiste de la formation aux langues européennes, notamment l'anglais, et fait référence pour les formations aux applications informatiques et digitales. Dès avant la crise sanitaire, LearnPerfect avait développé des programmes de formations à distance et en blended qui lui donnent aujourd'hui une avance incontestable. Les chiffres sont éloquents : plus de 40 000 apprenants formés, 500 modules de formation en classe virtuelle, et plus de 360 clients.



Fort de l'apport de LearnPerfect, dont l'équipe de management reste en place, le nouvel ensemble disposera d'un catalogue de formations élargi, notamment dans le domaine des langues, d'une expertise poussée et de ressources mutualisées en matière de digital learning, qui complèteront les 10 implantations physiques en France Métropolitaine, et d'une répartition équilibrée entre le B2B et le B2C tout en maintenant les plus hauts standards de qualité – autant d'atouts majeurs pour répondre aux nouvelles demandes en matière de formation post Covid, ce qui lui permet de viser rapidement un chiffre d'affaires proche de 10 M€.



Le processus performant mené par Largillière Finance s'est appuyé sur sa bonne connaissance du secteur de la formation et de ses enjeux. Shamir Razavhoussen, Directeur Associé chez Largillière Finance se réjouit : « Le secteur de la formation est encore très atomisé, mais, sous l'effet de l'évolution de la réglementation, notamment en matière de certification, ainsi que de la digitalisation, il devrait se consolider rapidement autour d'acteurs solides offrant un panel de formations reconnues de qualité. Avec l'acquisition de LearnPerfect, nous réalisons notre troisième opération en moins d'un an dans le secteur. ».



Stéphane Molinaro, CEO de LearnPerfect, ajoute : « Nous sommes ravis d'aborder une nouvelle étape de développement avec NOVA FORMATION, dont la stratégie particulièrement ambitieuse nous a séduits par sa pertinence. Nous avons tout de suite perçu les nombreuses complémentarités et synergies qui existaient entre nous autour du digital learning, mais par-dessus tout, ce sont les qualités professionnelles et humaines du groupe qui nous ont confortés dans notre choix. » .



Frédéric Delfieu, Directeur chez Nova Formation, conclut : « À l'ère post-covid, beaucoup de gens choisissent de redessiner leur carrière professionnelle. Dans ce contexte, la qualité et la diversité de l'apprentissage sont des paramètres essentiels pour développer les compétences, notamment par les outils de formation à distance. C'est pourquoi Nova Formation s'est doté d'experts métiers et bénéficie des meilleures certifications existantes. Nous sommes heureux de ce rapprochement avec LearnPerfect qui va nous permettre de renforcer le digital learning pour rendre nos formations accessibles au plus grand nombre ».



À propos de Largillière Finance ( www.largilliere-finance.com )

Présente à Paris, Lyon, Genève et Bruxelles, Largillière Finance est une banque d'affaires indépendante dédiée à l'accompagnement de dirigeants et d'actionnaires d'ETI et de PME lors de leurs opérations de haut de bilan : cessions et acquisitions de sociétés, financements (capital et/ou dette), ingénierie financière (évaluation…) et stratégie financière.

Avec plus de 20 collaborateurs, une présence internationale forte et près de 30 opérations en 2021, Largillière Finance s'est imposée parmi les banques d'affaires leaders sur le segment des Small & Mid Cap en France.

