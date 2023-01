Largillière Finance conseille la Banque Wormser Frères dans son rapprochement avec Finance SA, société de gestion d’actifs

Créée en 1990 par Jean Delgorgue, et dirigée aujourd’hui par son fils François, Finance SA, au-delà du caractère familial commun, présente une philosophie de gestion sur les placements cotés alignée avec la vision de la Banque Wormser Frères, alliant préservation et valorisation du patrimoine des clients et recherche de performance régulière dans la durée. Finance SA rassemble une équipe de 10 experts de la gestion de patrimoine haut de gamme.



Accélération du développement de la Banque



Avec ce projet de fusion dans ses activités de gestion, la Banque Wormser Frères poursuit sa stratégie de développement ambitieuse basée sur une structure pérenne et agile :

• Une hausse de 20% de ses actifs sous gestion à plus de 600 millions d’euros ;

• Une équipe renforcée d’environ 100 collaborateurs à l’issue de l’opération.



Un enrichissement de l’offre



Depuis quatre générations, la Banque Wormser Frères élabore pour ses clients des solutions de placements sur mesure, faisant de l’alignement des intérêts entre le client et la Banque une valeur centrale de son offre. Ces placements non cotés viendront compléter l’offre à destination des clients de Finance SA.



Le rapprochement avec Finance SA permettra d’une part de renforcer son activité de gestion cotée sous mandat et complètera son offre en matière d’épargne salariale et retraite.



Marc Wormser, Directeur général de la Banque Wormser Frères, déclare : « La Banque Wormser Frères et Finance SA partagent un modèle similaire, familial, indépendant, qui nous donne une agilité et une grande force au service de nos clients. Avec ce rapprochement, la Banque accélère son développement dans le respect des valeurs qui nous unissent et qui ont assuré la pérennité de la Banque Wormser Frères depuis sa création, avec un accompagnement haut de gamme et personnalisé, porté vers l’avenir. Cette opération accélère notre dynamique de croissance qui pourra être accompagnée d’autres acquisitions ».



François Delgorgue, Directeur général de Finance SA, commente : « Nous sommes très enthousiastes à l’idée de nous unir à la Banque Wormser Frères, une institution avec laquelle nous partageons valeurs et principes. Cette opération nous permettra d’aller encore plus loin dans le service sur-mesure pour nos clients ».



Nicolas Ibanez, Associé chez Largillière Finance, ajoute : « Nous sommes très heureux d’avoir accompagné la Banque Wormser Frères et ses dirigeants dans cette opération stratégique qui permettra à la banque d’accélérer sa croissance dans la gestion d’actifs. Nous souhaitons beaucoup de succès aux équipes communes dans la mise en place des synergies envisagées ».



A PROPOS DE LARGILLIÈRE FINANCE

Présente à Paris, Lyon, Bruxelles et Genève, Largillière Finance est une banque d’affaires indépendante dédiée à l’accompagnement de dirigeants et d’actionnaires d’ETI et de PME lors de leurs opérations de haut de bilan : cessions et acquisitions de sociétés, financements (capital et/ou dette), ingénierie financière (évaluation…) et stratégie financière.

Avec plus de 25 collaborateurs, une présence internationale forte et près de 30 opérations en 2022, Largillière Finance s’est imposée parmi les banques d’affaires leaders sur le segment des Small & Mid Cap en France.

largilliere-finance.com