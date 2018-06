Lancement du premier réseau social néo-bancaire : Fintch

Concrètement, Fintch est une application qui permet au grand public d’emprunter ou de prêter des fonds (micro crédits), mais aussi d’ouvrir un compte, de disposer d’une carte MasterCard, et de payer ses achats dans le monde entier. Ce positionnement disruptif s’inscrit dans la mouvance néo-bancaire et du Crowfunding, et répond de manière pragmatique aux nouveaux usages émergents. Pour garantir une qualité de service de premier plan, Fintch s’appuie sur ses partenaires MasterCard, Axa, Treezor, One Point, et a reçu les accréditations de l ACPR Banque de France et de l’Orias.



Une approche orientée réseau social et néo-banque



La plateforme Fintch met en relation des particuliers prêteurs ou emprunteurs et propose une alternative au circuit bancaire traditionnel. Via l’application Fintch, il est possible de demander un crédit en publiant une demande d’emprunt comprise entre 200 et 2 000 euros et remboursable entre 1 et 24 mois. La demande de crédit prend moins d’une minute pour être publiée et reste active une semaine sur la plateforme. Prêteurs et emprunteurs peuvent ensuite entrer en relation et échanger via la plateforme de messagerie instantanée, rendant le crédit plus humain et favorisant les rencontres.



Le préteur peut décider de prêter entre 10 et 1000 euros qui sont collectés par Fintch qui prélève chaque mois les mensualités prévues sur le compte de l’emprunteur, pour les reverser ensuite aux prêteurs. Cette approche innovante qui s’articule autour de la mise en relation et de l’économie collaborative est une réelle innovation sur le marché et donne naissance à une véritable plateforme de crowdlending.



De solides garanties et l’accès à des services neo-bancaires de qualité



Comme tout établissement intermédiaire en financement participatif, et de surcroît exécutant des services de paiement, Fintch assure un strict contrôle sur les demandes d’ouverture de comptes et d’attribution de cartes de paiement pour ses utilisateurs, en respectant les dispositions de la 4 ème directive européenne sur la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Par ailleurs Fintch a veillé avec l’aide de son partenaire One Point à la sécurisation des données financières.



De plus, Fintch assure le suivi de la bonne exécution des remboursements des prêteurs. Côté services néo-bancaires, une fois les dossiers d’ouverture de comptes validés, les utilisateurs de Fintch reçoivent leurs cartes de paiement et peuvent accéder à moindre coût à tous les services proposés: paiements carte en France et à l’étranger, domiciliation des revenus, gestion des prélèvements, des virements et des limites de paiement… Tous ces services sont rendus possibles au travers d’une application intuitive et simple d’utilisation.



Ygal Tmim Fondateur de Fintch « Nous sommes fiers de lancer à grande échelle Fintch qui va profondément faire évoluer les usages existants et donner un vrai visage au financement participatif et aux prêts entre particuliers. Conjuguant le meilleur de deux mondes, la néo banque et les réseaux sociaux, Fintch est une formidable opportunité de découvrir une réelle alternative aux établissements bancaires traditionnels qui ne positionnent pas la relation humaine, les microcrédits et l’approche collaborative au centre de leur stratégie de développement. »



Pour distribuer son offre sur le canal digital, Fintch a noué un accord exclusif avec la société Trade Doubler. Outre ce dispositif, il sera possible de retirer son kit Fintch dans 500 bureaux de tabacs partenaires la première année, et 1000 de plus la deuxième.



fintch.fr