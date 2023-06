Accueil Envoyer Imprimer Partager Lancement de la 6ème édition du challenge Fintech for Tomorrow L’Institut de la Finance Durable annonce l'ouverture des candidatures de son Challenge Fintech for Tomorrow, appel à projets de référence en matière d’accompagnement et de valorisation des Fintechs durables. Les projets innovants dont les activités soutiennent la transformation des pratiques du secteur financier et/ou la réorientation des flux vers une économie durable, juste et inclusive ont jusqu’au 4 septembre 2023 pour candidater.





« L es Fintechs sont porteuses d’innovations majeures pour la transformation du secteur financier vers une finance plus durable. Elles tiennent alors une place essentielle pour transformer les usages. Le Challenge permet de contribuer à la dynamique actuelle de l’écosystème en accompagnant et soutenant le développement de projets innovants, pour que chacun se coordonne et apporte son expertise », précise Pauline Becquey, Directrice Générale de l’Institut de la Finance Durable.



Après cinq saisons couronnées de succès entrepreneuriaux, cette nouvelle édition permettra à trois catégories de Fintechs de concourir. L’ambition pour cette année est de répondre le plus précisément aux besoins des Fintechs en s’adaptant à leur niveau de maturité. Les entrepreneurs peuvent, dès à présent, soumettre leur candidature pour l’une des catégories suivantes :



- Le prix « Graine » s’adresse aux projets en phase d’idéation et de création pour des sociétés qui n’existent pas nécessairement et/ou dont le concept doit encore être validé. Le lauréat se verra attribuer un prix financier de 30 000 euros, ainsi qu’un bouquet de Masterclass dispensé par SeaBird Impact et un diagnostic Impact de BPI France.



- Le prix « Jeune pousse » s’adresse aux entreprises existantes en phase d’amorçage dont le concept est prouvé, mais pas nécessairement arrêté. La société a besoin de structuration pour se développer et pour définir son modèle d’affaires. Le lauréat se verra attribuer un prix financier de 25 000 euros, un bouquet de Masterclass dispensé par SeaBird Impact, un diagnostic Impact de BPI France ainsi qu’un accompagnement dédié offert par le cabinet Ailancy et l’adhésion au Pôle Finance Innovation.



- Le prix « Arbre » s’adresse aux entreprises en phase d’accélération qui cherchent à garantir leur croissance et à se déployer à grande échelle pour développer un modèle capable de générer du pro­fit à long terme. Le lauréat se verra attribuer un prix financier de 20 000 euros, un bouquet de Masterclass dispensé par SeaBird Impact, un diagnostic Impact de BPI France ainsi qu’un accompagnement dédié offert par le cabinet Ailancy et l’adhésion au Pôle Finance Innovation.



Afin de pouvoir répondre au mieux aux besoins des porteurs de projets, les lauréats de l’édition 2023 bénéficieront également d’une enveloppe de 5 000 euros destinée à couvrir, à leur discrétion, la location de bureaux ou une incubation au sein d’incubateurs et partenaires historiques du Challenge Fintech : Paris & Co, Liberté Living Lab ou Willa.



En plus de ces trois prix décernés, des distinctions additionnelles seront attribuées par métier, au travers de coups de cœur décernés par des acteurs emblématiques des secteurs assurantiel (notamment France Assureurs) et bancaire (entre autres, la Société Générale).



En complément de la contribution des projets à une économie durable, équitable et inclusive, une attention particulière sera accordée à la diversité et l’inclusion, qui demeure encore un enjeu majeur pour l’entrepreneuriat de demain. Avec encore une forte uniformité sociale au sein des profils entrepreneuriaux, l’Institut de la Finance Durable cherche à permettre aux entrepreneurs de surmonter les obstacles liés aux inégalités sociales territoriales et aux discriminations fondées sur l’origine ou un critère apparenté. Ainsi, les membres du jury prêteront de manière systématique une attention particulière aux profils des entrepreneurs, avec l’objectif de décerner au moins l’un des trois prix (Graine, Jeune pousse ou Arbre) à des profils sous-représentés ou atypiques.





L’analyse et la présélection des dix dossiers finalistes seront réalisées par un jury fin septembre. La cérémonie de remise des prix aura lieu lors de la French Fintech Week, le 9 octobre 2023.



En plus d’une forte visibilité lors de cet événement, les lauréats et finalistes sélectionnés bénéficieront d’un accès à un réseau d’acteurs engagés grâce à l’adhésion offerte au sein des différentes associations de place (l’Institut de la Finance Durable et France Fintech) pour une durée d’un an.



À propos de l’Institut de la Finance Durable

Lancé en octobre 2022, l’Institut de la Finance Durable prend le relais des actions menées par Finance for Tomorrow. L’Institut a pour objectif de coordonner, fédérer et accélérer l’action de la Place financière de Paris pour la réalisation de la transition écologique et la transformation de l’économie vers un modèle bas-carbone et inclusif, aligné avec les objectifs de l’Accord de Paris et les Objectifs du développement durable. Il rassemble l’ensemble des acteurs privés, publics et institutionnels de la Place de Paris. L’Institut de la Finance Durable est présidé par Yves Perrier, vice-président de Paris EUROPLACE.

INSTITUT DE LA FINANCE DURABLE



