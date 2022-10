Lancement de Cap Créa par 26 réseaux d’accompagnement à la création d’entreprise et Bpifrance Les 26 réseaux associatifs d’accompagnement à la création d’entreprise, partenaires de Bpifrance, s’unissent pour créer le collectif Cap Créa avec une ambition commune : doubler d’ici 5 ans le nombre de créations d'entreprises pérennes, génératrices de valeur ajoutée et d'emplois.

26 réseaux d’accompagnement à la création d’entreprise et Bpifrance affirment leurs ambitions communes dans un manifeste en faveur d’un nouveau cap entrepreneurial, signé le 6 octobre à l’occasion de l’évènement Bpifrance Inno Génération.



Riches de leurs spécificités et expertises, les 26 réseaux d’accompagnement à la création d’entreprises, partenaires de Bpifrance, ont pour ambition de lutter contre les inégalités d’accès à l’entrepreneuriat et démultiplier leur impact sur l’économie et l’emploi ainsi que répondre aux grands enjeux sociaux et environnementaux par la création d’entreprise. Présents sur l’ensemble du territoire avec près de 3 000 implantations, en métropole et en outre-mer, ces réseaux ont accompagné au premier semestre 2022 plus de 37 000 porteurs de projet par des actions de sensibilisation, d’accompagnement pré et post création, de financement, d’accélération ou encore de reprise.



Au travers d’un manifeste, le collectif Cap Créa a pour ambition de donner à ce vivier d’entrepreneurs-citoyens, dans toutes leurs diversités, les meilleures chances de réussite afin que ces créateurs et créatrices inventent l’entreprise et le monde de demain. L’objectif affirmé du collectif Cap Créa est de doubler d’ici 5 ans le nombre de créations d’entreprises pérennes, génératrices de valeur ajoutée et d’emploi.



Les 5 engagements à 5 ans du collectif Cap Créa auprès des pouvoirs publics, des entrepreneurs et des citoyens :

1. Gagner la bataille des idées en renforçant la sensibilisation à l’entrepreneuriat afin de contribuer à la diffusion de l’esprit et de l’envie d’entreprendre auprès de toutes et tous.

2. Mieux informer et orienter chacun pour assurer un accès simplifié à l’ensemble de leur offre d’accompagnement et de financement.

3. Orienter chacune et chacun, selon sa situation, dans tous les territoires, afin d’assurer un parcours personnalisé avec des solutions adaptées.

4. Renforcer leur impact en doublant collectivement d’ici à 5 ans le nombre de créatrices et créateurs accompagnés, afin de générer un million d’emplois pérennes supplémentaires.

5. Faire avancer l’économie de demain en intégrant l’impact social et environnemental de chaque projet et en contribuant par leurs expertises à la prise en compte des enjeux liés à l’entrepreneuriat dans toutes ses dimensions (sociale, fiscale, juridique…)



Le collectif Cap Créa appelle à des moyens renforcés



Aujourd’hui, à peine 20 % des créations « actives » sont accompagnées. Or, sans accompagnement et financement adéquats, près de 50% des entreprises disparaissent dans les trois ans suivant leur création alors que ce taux de pérennité dépasse 70% pour les projets financés et accompagnés.



Selon l’observatoire de la Création d’entreprises de Bpifrance Création, alors qu’en 2021, plus d’un homme sur 3 s’inscrivait dans une dynamique entrepreneuriale, on ne comptait qu’une femme sur 4 et qu’un habitant des quartiers défavorisés sur 5. Même si ces écarts tendent à se réduire, il est nécessaire d’amplifier les actions visant à les combler.



Les 26 membres de Cap Créa, signataires du manifeste :

100 000 entrepreneurs - 60 000 rebonds - Action’elles - ADIE - AJE - BGE - Bpifrance - My Creo Academy - Enactus - Entreprendre pour Apprendre - Entrepreneurs dans la Ville - Femmes des Territoires - Fondation Entreprendre - Force Femmes - France Active - France Angels - Initiative France - Union des Couveuses - Groupement de Créateurs - Les Déterminés - Les Entrep’ - Les Premières - Moovjee & Réseau Mentorat France - Pépite France - Positive Planet - Réseau Entreprendre - Second Souffle



