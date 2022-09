La fintech Pythéas Capital Advisors lève 5M€ auprès de Bpifrance et du Crédit Mutuel Arkéa pour accélérer le déploiement de sa plateforme Tréso2 Pythéas Capital Advisors, acteur indépendant dédié aux solutions de gestion, de paiement et de financement des factures au service des entreprises (affacturage inversé, escompte dynamique, différé de paiement) annonce aujourd’hui la finalisation d’une levée de fonds de 5 millions d’euros auprès de Bpifrance et de son actionnaire historique Crédit Mutuel Arkéa.

Cette levée s’inscrit dans le projet d’élargir l’offre de services de TRESO2, avec pour ambition de devenir PDP (Plateforme de Dématérialisation Partenaire) dans le cadre du passage à la facturation électronique et ainsi faciliter le paiement et le financement des factures avec l’appui de partenaires bancaires.



Créée en 2015, Pythéas Capital Advisors propose une offre de solutions innovantes dans la gestion, le paiement et le financement des factures à destination des entreprises. La société a pour ADN d’allier technologie, innovation financière et responsabilité sociétale des entreprises. Sa mission est de bâtir un nouveau contrat social entre les acteurs économiques pour optimiser la trésorerie des donneurs d’ordres et de leurs fournisseurs afin de lutter contre les retards de paiement. Aujourd’hui l’entreprise emploie 20 salariés entre Paris et Biarritz, avec l’objectif de doubler ses effectifs d’ici 2023. Pythéas Capital Advisors a déployé plus de 200 millions d’euros d’encours pour financer l’achat et le paiement des factures et veut doubler ce chiffre d’ici un an.



La révolution du paiement fournisseurs en simplifiant le processus P2P (procure to pay)



TRESO2 est une plateforme SaaS modulaire entièrement ouverte avec ses partenaires et clients grâce à ses API (interface de programmation d'application). Elle se décline autour de 3 modules :

● Conformity : module de gestion de la conformité fournisseur

● Invoice Hub : module de traitements des factures

● Funding : paiement, paiement fournisseur anticipé et différé de paiement avec ou sans financement (dynamic discounting)



Aujourd’hui la solution TRESO2 permet à plus de 250 sociétés européennes d’obtenir un paiement anticipé ou un différé de paiement de leurs factures.



Le Crédit Mutuel Arkéa, qui accompagne Pythéas Capital Advisors en tant qu’actionnaire minoritaire depuis 2019, et Bpifrance, déjà partenaire de la plateforme TRESO2, prennent part à l’augmentation de capital de cette fintech afin d’accompagner sa croissance. Cette levée de fonds permettra ainsi à Pythéas Capital Advisors d’accélérer le développement de sa plateforme, de soutenir le déploiement de son offre auprès des acheteurs européens et d’attirer des financeurs bancaires étrangers. La société ambitionne également de répondre à de nouveaux challenges en devenant une plateforme de dématérialisation.



Ludovic Sarda, Président fondateur de Pythéas Capital Advisors, ajoute : « Cette levée de fonds va nous permettre d’accélérer notre développement et de consolider nos partenariats industriels avec le groupe Crédit Mutuel Arkéa et Bpifrance. Ensemble nous apportons une offre pour aider les entreprises dans leur transition à la facturation électronique et nous proposons des nouvelles solutions de paiement et de financement du BFR afin de les soutenir dans leur croissance. »



Arnaud Caudoux, Directeur général adjoint de Bpifrance, en charge des Finances, des Risques, des Systèmes d’Information et du métier Garantie : « Bpifrance a été impressionné par l’agilité de Pythéas à offrir, via sa plateforme Treso2, des solutions modulaires de financement et de digitalisation du poste client. Nous nous réjouissons d’accompagner Pythéas dans sa nouvelle phase de développement en amont de la réforme relative à la facturation électronique obligatoire, qui doit entrer en vigueur en France à partir de 2024 et qui sera une nouvelle étape importante dans la transition numérique des entreprises. »



Bertrand Blanpain, Directeur général délégué du Crédit Mutuel Arkéa, en charge du Pôle Entreprises et Institutionnels : « Nous sommes très fiers de poursuivre notre collaboration avec Pythéas Capital Advisors et d’accompagner le développement de solutions innovantes très pointues, à la fois sur le plan technologique, financier et sociétal, telles que la plateforme TRESO2. Cet engagement renouvelé illustre la logique partenariale qui anime le Crédit Mutuel Arkéa ainsi que la volonté du groupe d’accompagner l’écosystème fintech de manière responsable et exigeante, en cohérence avec nos ambitions stratégiques et notre Raison d’être. En tant qu’acteur de référence de cet environnement, nous allons continuer à capitaliser sur nos acquis et Pythéas Capital Advisors représente en ce sens un très bel exemple de réussite. »



À propos de Pythéas Capital Advisors

Pytheas Capital Advisors est une FinTech spécialisée sur des solutions de financement alternatives adossées à des actifs réels dont les créances commerciales. Grâce à sa plateforme technologique innovante TRESO2 et son savoir-faire dans le financement, elle révolutionne le paiement des fournisseurs avec une solution de paiement responsable et d’optimisation de la trésorerie.

Plus d’informations sur :

www.pytheascapital.com

www.treso2.com



À propos de Bpifrance

Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d’accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l’offre proposée aux entrepreneurs.

Grâce à Bpifrance et ses 50 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis.

www.bpifrance.fr



À propos du groupe Crédit Mutuel Arkéa

Le groupe Crédit Mutuel Arkéa est composé des fédérations du Crédit Mutuel de Bretagne, du Sud-Ouest et de leurs caisses locales adhérentes, ainsi que d’une quarantaine de filiales spécialisées (Fortuneo, Monext, Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, Arkéa Investment Services, Suravenir…). Il compte plus de 11 000 salariés, 2 800 administrateurs, plus de 5 millions de sociétaires et clients dans la bancassurance et affiche un total de bilan de 182,4 milliards d’euros. Crédit Mutuel Arkéa se classe parmi les tout premiers établissements bancaires ayant leur siège en région.

www.cm-arkea.com



