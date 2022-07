La fintech Pleo lance sa solution de gestion des dépenses d’entreprises en France et franchit ainsi une nouvelle étape de son développement en Europe.

La scale-up Pleo, qui permet aux entreprises de simplifier la gestion des dépenses professionnelles et des frais engagés par leurs équipes, annonce aujourd'hui son arrivée sur le marché français.



Fondée à Copenhague en 2015, Pleo opère déjà sur 11 marchés européens et travaille avec plus de 20 000 entreprises clientes. Sa solution se compose de cartes d’entreprises intelligentes, connectées à une application mobile qui permet aux salariés de saisir rapidement et de manière ludique leurs notes de frais. Cette application est elle-même reliée à une plateforme digitale qui facilite, fluidifie et accélère le suivi des dépenses pour les équipes financières.



Malgré l'adoption massive d'outils numériques depuis la pandémie, la plupart des PME s'appuient encore sur un processus manuel pour gérer les dépenses : 43 % d'entre elles recourent à des tableurs Excel ou Google Sheets. 19 % des PME ont également indiqué n’utiliser aucun logiciel de gestion des dépenses.. La lenteur du traitement des dépenses est également un problème majeur. Les principales problématiques pour les PME en ce qui concerne le traitement des dépenses sont liées aux allers-retours avec les employés : aussi bien pour obtenir les informations requises sur les dépenses (46%) que pour l'ajout de données manquantes sur les dépenses (42%).*



Grâce à l’arrivée de Pleo sur le marché français, les PME qui souhaitent se moderniser et digitaliser la gestion de leurs dépenses peuvent désormais disposer d’une solution déjà plébiscitée en Europe pour sa capacité à simplifier la vie des salariés comme des responsables financiers.



En numérisant des processus traditionnellement fastidieux, la solution Pleo permet aux équipes financières de gagner un temps précieux et de bénéficier d’une vue d'ensemble, en temps réel, des dépenses de l'entreprise. Pleo élimine la nécessité de rechercher et de recouper manuellement les reçus papier. Tous les paiements effectués sont immédiatement comptabilisés dans un seul système, qui offre aux équipes financières la possibilité d’analyser et d’interpréter les données beaucoup plus facilement et rapidement. Elles peuvent ainsi endosser un rôle de conseil au sein de leur entreprise et se concentrer sur des activités plus stratégiques pour en accompagner la croissance.



En outre, Pleo met l’expérience utilisateur au coeur de ses priorités, aussi bien pour les équipes financières que pour les employés. L’interface conviviale permet une adoption rapide, supprime la contrainte pour les employés d’avancer des frais pour des dépenses professionnelles, et facilite et accélère le processus de remboursement des notes de frais.



« Notre ambition a toujours été la même : transformer la façon dont les entreprises gèrent leurs dépenses, avec un produit qui non seulement réduit les risques d’erreurs au niveau comptable, mais qui permet également aux employés de se sentir valorisés et responsabilisés. Nous sommes donc ravis de poursuivre notre plan de croissance et de déployer notre service en France », déclare Jeppe Rindom, PDG et cofondateur de Pleo. « Ce lancement fait partie du plan de croissance de Pleo en Europe, où, grâce à l’ouverture de différents bureaux, Pleo s’engage à fournir une solution adaptée à chaque marché, selon ses spécificités ».



Pleo dispose de l’agrément d’établissement de monnaie électronique et est en partenariat avec Mastercard. La solution est entièrement automatisée, et intègre des cartes d'entreprise, une application, un tableau de bord des dépenses en temps réel, le tout facilement synchronisé avec les outils comptables.

Les plans de croissance ambitieux de Pleo font suite à une année record en matière d'investissement, avec une levée de fonds de 350 millions de dollars en 2021, pour une évaluation post-fonds de 4,7 milliards de dollars. Le tour de table de série C - mené par Coatue Management, Alkeon Capital, Bain Capital Ventures et Thrive Capital, et soutenu par les bailleurs de fonds historiques Creandum, Kinnevik, Founders, Stripes et Seedcamp - a représenté l'un des plus importants tours de table de série C jamais réalisés en Europe.



Pour donner le coup d'envoi de son lancement en France, Pleo participera à l’évènement 100% Finance le 7 juillet à l’Apostrophe, l’occasion de présenter les valeurs et l'impact que le produit Pleo peut avoir pour les entreprises Françaises.



*Source : Etude commanditée par Pleo et menée en février 2022 par EY auprès de 300 PME en France.



À propos de Pleo

Pleo est une solution de gestion des dépenses professionnelles qui offre aux équipes financières un tableau de bord et une visibilité en temps réel des dépenses, et aux employés des cartes d'entreprise et un processus de remboursement des notes de frais automatisé.

Pleo a été fondée à Copenhague en 2015 par des vétérans de la fintech, Jeppe Rindom et Niccolo Perra, deux serial entrepreneurs ayant des années d'expérience dans la création de produits financiers à succès. Aujourd'hui, l'équipe Pleo est forte de plus de 800 personnes, avec sept bureaux européens (Londres, Stockholm, Berlin, Madrid, Lisbonne, Copenhague et Paris).

Aujourd'hui, plus de 20 000 entreprises utilisent Pleo sur onze marchés européens.

www.pleo.io/fr



