La fintech Pivot lève 20 millions d'Euros

Si nous avons choisi de réinvestir aussi rapidement dans Pivot, c’est parce que nous avons été impressionnés par la vitesse d’exécution de l’équipe, tant sur le plan commercial qu'en termes de développement produit. Nous sommes convaincus que cette dynamique est un atout majeur pour Pivot dans son ambition de remporter la bataille contre les géants du procurement. Pivot offre une réponse unique à un problème que nous observons chez tous nos LPs - qu'il s'agisse de scale-ups ou de leaders industriels - dans un contexte de réduction drastique des coûts. Nous sommes enthousiastes à l’idée de poursuivre cette aventure à leurs côtés

Le marché du procurement est encore dominé aujourd’hui par des solutions complexes, créées par les mastodontes du secteur dans les années 90. Or, ces outils sont en décalage avec les attentes actuelles des utilisateurs, en recherche d’interfaces intuitives et de solutions prêtes-à-l’emploi. Notre ambition est d’apporter aux entreprises un outil innovant et opérationnel pour qu’elles puissent se saisir pleinement des achats, puissant levier de profitabilité. La confiance que nous accordent nos clients et nos investisseurs nous confirme que nous avançons sur la bonne voie

Alors que les investisseurs se montrent de plus en plus sélectifs, dans une conjoncture marquée par l’incertitude, Pivot réussit l’exploit de boucler deux tours de table en seulement 6 mois. Pour cette seconde levée de fonds, la start-up peut notamment compter sur ses soutiens historiques tels que Visionaries, Emblem, Anamcara ou encore Oliver Samwer (co-fondateur de Rocket Internet), qui lui renouvellent leur confiance.Fondée en 2023 par des dirigeants de licornes françaises, issus notamment de Qonto et de Swile, Pivot a pour ambition de bousculer le marché du procurement et d’en devenir l’un des leaders. Cette levée de fonds lui permet d’accélérer sa croissance et de déployer son outil P2P innovant dans plusieurs pays d’Europe. En quelques mois seulement, Pivot a déjà réussi à convaincre une dizaine d’entreprises européennes de premier plan.», indique Robert Lacher, Founding Partner de Visionaries.À la différence des solutions existantes, Pivot simplifie drastiquement les processus d’achats grâce à des interfaces intuitives et à l’intelligence artificielle, facilitant ainsi l’adoption de cet outil par l’ensemble des collaborateurs. Ces derniers peuvent se l’approprier même en l’absence de connaissances financières pointues. Un élément important puisque l’on estime que 75 % des salariés des entreprises font aujourd’hui l’impasse ou ont tendance à contourner les procédures d’achats en raison de leur complexité. Ce logiciel clé en main de maîtrise des dépenses vient donc fluidifier le dispositif tout en répondant aux exigences detransparence et de sécurité requises par les équipes financières et IT.Grâce à des intégrations natives avec l’ERP du client et ses outils métiers, Pivot peut être déployé en un temps record au sein d’une organisation, sans devoir faire appel à un intégrateur souvent onéreux.Autre avantage de cette solution : l’automatisation, qui évite aux équipes les tâches manuelles chronophages. Ici encore, les chiffres sont significatifs : ce sont en moyenne 52 emails qui sont échangés entre les collaborateurs pour pouvoir faire un achat. L’IA permet de maximiser la productivité et de donner l’opportunité aux collaborateurs de se concentrer sur les tâches à forte valeur ajoutée.Enfin, la solution est interopérable avec les différentes applications de l’environnement professionnel : outils de communication comme Slack, ERP comme Netsuite, solutions pour le SSO et le provisionnement comme Okta, ou encore Personio et BambooHR pour les données RH.C’est en constatant l’obsolescence et la complexité des outils de procurement actuels, dont la plupart sont nés il y a plus de 20 ans, que les 3 fondateurs de Pivot, Marc-Antoine Lacroix (ancien CTO et CPO de la néobanque Qonto), Romain Libeau (ancien CMO et COO de la fintech d'avantages sociaux Swile) et Estelle Giuly (ingénieur experte en automatisation de workflows, anciennement chez Wave.ai et Nuxeo), ont eu l’idée de développer leur outil P2P radicalement innovant, capable de répondre aux enjeux modernes des achats. Ce qui leur vaut aujourd’hui cette confiance des investisseurs, convaincus par l’équipe, la solution et lemarché.», conclut Romain Libeau, Co-fondateur et CEO de Pivot.Créée en 2023 par Marc-Antoine Lacroix, Romain Libeau et Estelle Giuly, Pivot est une solution innovante de gestion des achats qui transforme la collaboration au sein des équipes financières grâce à l’automatisation de nombreuses tâches et l’optimisation de la communication avec les équipes juridiques, informatiques et de direction.