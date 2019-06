La fintech PIXPAY a été sélectionnée par platform58, l’incubateur de La Banque Postale

Ce soutien intervient à un moment clé pour PIXPAY qui vient de lever 3,1 millions d’euros en mai dernier et ambitionne de lancer sa solution de paiement à destination des adolescents (10-18 ans) et de leurs parents dès la rentrée prochaine.



Lancé en septembre 2018 par le groupe La Banque Postale, platform58 est un lieu ouvert et inspirant installé au cœur de la capitale. Ce nouvel incubateur a pour objectif d’offrir un accompagnement sur-mesure, à long terme, sans prise de participation à une dizaine de start-ups par an (en phase d’amorçage). Le choix des jeunes pousses repose sur le caractère disruptif des solutions développées dans les domaines de la banque, de l'assurance, et des technologies et services connexes à la finance ; mais également sur la dimension citoyenne des projets et leur impact sociétal.



Ce programme piloté par une équipe proche et exigeante, des membres du comité de direction, des experts reconnus de La Banque Postale mais également des partenaires inspirants et engagés favorise les interactions et l’échange entre les start-ups, ses partenaires (50Partners, KissKissBankBank, etc.) et La Banque Postale.



PIXPAY rejoint ainsi le cercle très prisé des 10 premières start-ups early stage hautement compétitives et disruptives retenues pour intégrer ce programme d’incubation exclusif. Opéré par des dirigeants et experts de La Banque Postale et de nombreux partenaires de renoms tel que CNP Assurances, 50 Partners, Visa, EY, TelecomParisTech, 1000Mercis, ou encore Startway, il permet à PIXPAY de bénéficier pendant plusieurs mois de nombreux conseils et avantages, tels que notamment :

• accompagnement personnalisé ;

• mentorat sur mesure avec des experts reconnus ;

• conférences et ateliers sur les grandes évolutions du secteur de la banque et l’assurance de demain (IA, Blockchain, réglementation, Finance Positive, etc.) ;

• mise à disposition d'un pool de partenaires pertinents ;

• hébergement gratuit.



PIXPAY s’est démarqué par le caractère particulièrement innovant de sa future solution de paiement pour les 10-18 ans. PIXPAY entend en effet réinventer la manière dont les adolescents gèrent leur budget et font leurs achats dans une économie où le cash tend à disparaître, avec des outils mobiles, simples et instantanés, pensés spécifiquement pour leurs usages. PIXPAY propose ainsi une carte MasterCard personnalisable pour l’adolescent, une application pour qu’il apprenne à gérer son argent (cagnottes, suivi des dépenses…) et une application pour le parent qui lui permet notamment de verser facilement l’argent de poche ou de paramétrer le niveau d’autonomie de son enfant (plafonds, marchands bloqués…).

Avec sa sélection au programme d’incubation platform58, PIXPAY s’installe un peu plus dans le paysage bancaire et financier. La start-up aspire à devenir un acteur d’envergure dans les années à venir en s’imposant comme la marque bancaire de référence dans le quotidien des ados non seulement en France mais également en Europe.



Benoit Grassin, co-fondateur de PIXPAY, « Nous sommes fiers d’avoir été sélectionnés au sein de platform58 pour être accompagnés dans notre développement en bénéficiant du savoir-faire et de l’expertise de pointures du secteur. Cela montre que notre approche originale et disruptive déclenche l’enthousiasme, y compris parmi les experts de ce marché. Nous sommes ravis de pouvoir nous connecter à l’écosystème créé par Platform58 depuis son lancement. »



A propos de PIXPAY

PIXPAY, start-up fondée par Benoit Grassin, Nicolas Klein et Caroline Ménager en janvier 2019, est la première marque à proposer enfin une alternative aux banques pour les 10-18 ans. Son ambition : révolutionner les solutions de paiement des adolescents. PIXPAY propose ainsi aux jeunes une carte de paiement MasterCard et une app mobile leur permettant de payer, d’être payé, d’épargner ou encore de bénéficier de remises sur leurs marques préférées. C’est aussi une application mobile pour les parents, leur offrant une solution sécurisante, pédagogique et pratique pour suivre et accompagner leur enfant au quotidien. https://www.PIXPAY.fr/



A propos de La Banque Postale

La Banque Postale, filiale du Groupe La Poste est présente sur les marchés de la banque de détail, de l’assurance et de la gestion d’actifs. Banque et citoyenne, elle accompagne ses clients dans une relation bancaire durable avec une gamme complète de produits et services accessibles, à un tarif raisonnable. Banque de proximité et de service public, La Banque Postale répond aux besoins de tous : particuliers, entreprises, professionnels, associations et secteur public local. Elle est au service de ses clients à travers le réseau des bureaux de poste, sur Internet et par téléphone dans une relation totalement multicanale.