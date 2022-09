La fintech Karmen devrait bientôt dépasser les 10M€ de financements octroyés 9 mois après sa levée de fonds de 22 millions d’euros, la fintech continue son envolée pour atteindre d’ici la fin d'année les 10 millions d’euros de financements octroyés à un large panel de TPE/PME digitales.

A l’origine spécialisée dans le Revenue Based Financing pour les entreprises à revenus récurrents, Karmen étend désormais son offre à toutes les TPE/PME, pour mieux répondre à leur quête de financement dans un contexte macro économique de plus en plus incertain.



Fondée en 2021, Karmen commercialise une offre de financement instantané pour les PME.

Les financements proposés sont non dilutifs et indexés au chiffre d’affaires de l’entreprise.

Par le biais de sa plateforme digitale plug and-play, la fintech permet aux entreprises de partager, en toute sécurité, et en quelques minutes, leurs données provenant de leur suite d’outils : facturation, comptables et bancaires, pour évaluer le risque crédit et déterminer en moins de 48 heures si l’acteur est éligible au financement ou non.



La start-up créée par Gabriel Thierry, Baptiste Wiel et Sébastien Lubineau, n’a cessé de se développer depuis sa levée de 22 millions d’euros en janvier 2022. Preuve en est les nombreux recrutements ces derniers mois, portant l’effectif de l’entreprise à une vingtaine de personnes. Mais c’est surtout le nombre de financements octroyés qui marque la réussite de Karmen. En moins de 9 mois, ce sont plus de 50 entreprises qui ont été accompagnées par la fintech. En témoignent plusieurs clients, comme Hugues Renou, co-fondateur du service SaaS TeamDrill, qui considère que la solution de Karmen était « le meilleur moyen de débloquer de l’argent rapidement pour dépenser sereinement et réinvestir dans de la croissance » ou encore Thomas Reichling, CEO de la plateforme de tirage au sort Pickaw qui a vu « son expérience de financement nettement s’améliorer avec Karmen». Olivier Marx, CEO du cabinet de recrutement digital digiRocks, qui a aussi fait appel aux solutions de la fintech, qualifie même leur solution de « financement one-clic », résumant là tout l’ADN de la fintech. Il ajoute : « Amazon a inventé la commande en one-clic. On a tous besoin d’un prêt sérieux en one-clic non dilutif. Et ça, Karmen le permet. ».



Proposition de valeur fortement différenciante des autres acteurs du financement classique (banques, fonds d’investissement) : la nature récurrente de ces financements. Ils peuvent effectivement être répétés plusieurs fois par an, sous réserve des critères d’éligibilité du scoring. Almé, par exemple, marque de prêt-à-porter inclusif, est une preuve de l’efficacité de leur solution et de de la confiance qui lui est accordée. Emmanuelle Szerer, fondatrice et CEO d’Almé, témoigne : "Afin de réaliser l'objectif d'Almé d'atteindre 6 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel dans les trois ans, nous avons intégré pour la 3ème fois consécutive la solution Karmen dans la gestion de notre entreprise. C'est un élément à part entière de notre stratégie de grande croissance : le montant, disponible quasi-immédiatement, a l’avantage de suivre la courbe de nos revenus récurrents et nous permet une flexibilité inédite."



Face au contexte macroéconomique incertain (inflation, remontée des taux d’intérêts, flambée des prix de l’énergie), l’accès au financement traditionnel pour les PME est de plus en plus difficile. C’est dans cet environnement que Karmen a su s’adapter en étendant notamment son offre à toutes les PME pour que chacune puisse recevoir un financement qui réponde exactement à ses besoins de croissance. Les types de projets financés par Karmen sont multiples : financement de trésorerie, besoin en fonds de roulement, budgets acquisition client et marketing ou encore achats de stocks, le dirigeant de PME y trouve une

solution concrète à ses problématiques grâce aux différents produits Karmen.



En réaffirmant ses ambitions stratégiques, la fintech continue de militer pour un financement moderne, qui répond pragmatiquement aux attentes des nouvelles générations de dirigeants. « Du financement non-dilutif, 100% digitalisé, disponible en 48 heures » comme le martèle Gabriel Thierry, CEO et co-fondateur.



A propos de Karmen

Fondée en 2021, Karmen commercialise une offre de financement instantané, et non dilutif, pour les PMEs. Par la biais de sa plateforme digitale plug and-play, la fintech permet aux entreprises de partager, en toute sécurité, et en quelques minutes, leurs données provenants de leur suite d’outils : facturation, comptables et bancaires, pour évaluer le risque crédit et déterminer en moins de 48 heures si l’acteur est éligible au financement ou non.

En janvier 2022, Karmen a levé 22M€ dont 3M€ d'Equity et 19M€ de dette auprès d'un fonds de dette institutionnel au UK, Fasanara, leader du crédit des plateformes en Europe. Depuis janvier, l’équipe ne cesse de s’agrandir avec de nombreux recrutements ouverts sur différents postes (sales, marketing, crédit, partnership etc.). Karmen a ainsi quintuplé les effectifs pour atteindre 20 collaborateurs



