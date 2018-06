La direction financière, acteur majeur de la transition digitale de l’entreprise

Les principales conclusions de cette enquête, à laquelle ont participé 34 groupes de distribution et industriels (B2B et B2C), sont les suivantes :

- Omnicanalité - Plus de 7 répondants sur 10 en moyenne proposent déjà ou bien mènent un projet d’expérience omnicanale, permettant d’envisager le cycle de vente de manière globale à travers une continuité de plusieurs canaux (site Internet, marketplace, réseaux sociaux, plate-forme téléphonique, showroom, lieu de vente / magasin, etc.)



- Nouveaux moyens de paiement - Plus de 6 répondants sur 10 en moyenne prévoient d’accepter des paiements effectués par le biais de portefeuilles électroniques et la moitié des répondants acceptera prochainement une solution de paiement instantanée (instant payment).

- Portefeuilles électroniques - Parmi les portefeuilles électroniques que les groupes de distribution et les industriels envisagent d’accepter, ApplePay se démarque, suivi d’un trio Alipay, Paylib, WeChat/WePay.



- Optimisation - L’optimisation des encaissements par carte est un sujet étudié par les grands groupes. La moitié des répondants à l’enquête travaillent sur des stratégies d’optimisation de l’interchange (déliassage).



- Réseaux cartes - Les anticipations des grands groupes relatives au choix du réseau de carte qui traitera par défaut la transaction sur le terminal de paiement sont largement favorables au scheme local français GIE CB.



Pour Nathalie Bouvret, Managing Director, conseil en trésorerie de Redbridge : « La modernité pour chaque commerçant consiste aujourd’hui à mobiliser tous les canaux de contact disponibles, afin de renforcer sa relation avec la clientèle. Les directions financières et les trésoriers doivent être un acteur majeur de cette transition digitale. Toutefois, les acteurs à approcher ne sont plus issus du monde bancaire et cette ‘désintermédiation’ des paiements complexifie l’analyse à mener pour la réussite de chaque projet ».



Selon les estimations de Redbridge, la part des frais versés aux acteurs bancaires dans les commissions cash management devrait passer de 95 % actuellement à 60 % à horizon 5-10 ans en France.



Pour Alexandre Bousquenaud, senior director, conseil en trésorerie de Redbridge : « Les nouveaux acteurs des paiements accélèrent la transition digitale de l’entreprise et le mouvement de consolidation que connaît le secteur actuellement invite chaque direction financière à réinterroger régulièrement ses prestataires pour évaluer au mieux leur capacité à accompagner le groupe dans ses projets ».

