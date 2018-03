La digitalisation de la relation fournisseurs continue sa percée

Un marché en attente de solutions innovantes



Le marché du e-procurement connaît une croissance record grâce à l’évolution des technologies et à la demande des directions métier (achat, relation client…) qui souhaitent accéder à des outils permettant de fluidifier la relation fournisseurs, de l’homogénéiser, de supprimer la gestion des opérations sous Excel et plus généralement d’offrir aux fournisseurs une expérience engageante et sécurisante .



Simplifier les processus On Boarding des fournisseurs



Autre donnée stratégique à prendre en considération : intégrer et gérer en continu de nombreux fournisseurs. Ce point est un défi croissant pour les grandes entreprises et leurs filiales qui doivent gérer et centraliser les relations de plusieurs milliers de fournisseurs de toute taille. En ce sens, en s’appuyant sur des plateformes industrielles intégrant les codes des réseaux sociaux, elles peuvent enfin mener à bien cette tache. Il faut également préciser que ces nouveaux outils sont plébiscités par les professionnels de la génération Y qui souhaitent accéder à des applications proches de celles qu’ils utilisent au quotidien dans leur vie courante.



Une évolution réglementaire tournée vers le digital et la sécurité



On note enfin une évolution de la réglementation dans de nombreux contextes. Ainsi, en se conformant à certaines dispositions, notamment au niveau de la conformité des factures électroniques, les plateformes e-procurement s’inscrivent clairement dans l’air du temps. Au niveau de la sécurité, elles permettent également d’avoir une traçabilité temps réel des échanges et de suivre l’évolution des opérations. On note également, que la digitalisation des factures permet d’accélérer leur temps de traitement et donc de se conformer à la loi Sapin 2 qui sanctionne fortement les entreprises ne respectant pas les délais de paiement.



Ces différents éléments expliquent le développement continu que connaissent les projets de digitalisation de la relation fournisseurs. Les fortes évolutions technologiques que nous connaissons devraient également soutenir le lancement de projets toujours plus innovants et générateurs de productivité et de confort de travail.



Par Bruno Laborie, EMEA Alliance Director chez TRADESHIFT