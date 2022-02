La démocratisation des crypto-monnaies pour acheter en ligne

Impossible que vous soyez passé à côté de la vague « crypto-monnaie » qui déferle sur le monde entier. Les crypto-monnaies ont gagné en popularité au cours des dernières années, c’est indéniable. De nombreuses personnes les utilisent désormais comme moyen d'effectuer des achats, principalement en ligne. Le Bitcoin est même devenu la monnaie officielle du Salvador.



Mais cette pratique est-elle sûre ? Y a-t-il des risques ? Dans cet article, nous allons observer ensemble la sécurité des achats en ligne avec des crypto-monnaies. Nous examinerons également certains des avantages et des inconvénients de leur utilisation à cette fin.



Jetons un coup d'œil aux crypto-monnaies en 2022



Les crypto-monnaies sont des actifs numériques qui peuvent être échangés contre des biens et des services en ligne, mais pas que (certains restaurants, magasins physiques, certains groupes, acceptent les paiements en crypto-monnaie).



Elles utilisent la cryptographie pour sécuriser les transactions. Cela signifie qu'elles sont cryptées afin que personne d'autre ne puisse les voir ou les modifier sans avoir accès à la clé privée utilisée pour leur création. Les cryptos les plus populaires sont aujourd’hui le Bitcoin (BTC) et l'Ethereum (ETH).



Les crypto-monnaies sont de plus en plus populaires. Une étude récente a montré qu'environ 22 % des Américains les ont utilisées pour effectuer un achat en ligne. Mais l’Europe n’est pas en reste. Selon une autre étude, « 2021 Geographies Report », l’Europe occidentale serait le marché le plus important au monde concernant l’échange de crypto devises.



Quels sont les avantages du paiement en ligne avec des crypto-monnaies ?



L'utilisation des crypto-monnaies pour effectuer des achats en ligne présente plusieurs avantages. Tout d'abord, elles offrent un niveau élevé de sécurité et de confidentialité. Les transactions sont cryptées. Cela en fait un excellent choix pour effectuer des achats en ligne, car vous pouvez être sûr que vos informations sont en sécurité. Cela est plutôt rassurant de nos jours.



Deuxièmement, il s'agit de méthodes de paiement anonymes qui ne nécessitent pas d'identification de la part des utilisateurs ou des entreprises qui les acceptent comme moyen de paiement.



Enfin, et c'est le plus important, vous n'aurez plus à attendre plusieurs jours avant de recevoir la confirmation que votre paiement a bien été reçu puisque les transactions s’opèrent en quelques secondes à peine, confirmation incluse.



Y a-t-il des risques à payer en ligne avec des crypto-monnaies ?



Il y a aussi des points un peu plus négatifs mais qui ne devraient pas être un frein à l’utilisation des crypto-monnaies en ligne. Tout d'abord, comme nous l'avons mentionné plus haut, les transactions sont cryptées afin que personne ne puisse les voir ou les modifier. Cela rend la tâche difficile aux personnes qui souhaitent se faire rembourser un achat.



Deuxièmement,



Prenons l’exemple des casinos en ligne : ces établissements ont intégré les crypto-monnaies à leur offre au niveau des méthodes de paiement il y a quelques années déjà. Les joueurs n’ont pas l’air de s’en plaindre, au contraire.



Est-il possible de jouer au casino en ligne avec des crypto-monnaies ?



Le monde du casino en ligne, plutôt à la pointe de la technologie habituellement, n’a pas pu passer à côté des crypto-monnaies. C’est donc tout naturellement qu’elles se sont intégrées à cet environnement en ligne.



Il est important de noter que vous pouvez utiliser n'importe quelle crypto-monnaie pour jouer sur internet tant qu’elle est proposée par le casino sur lequel vous voulez jouer. Cependant, certaines s'y prêtent plus que d'autres. Par exemple, le Bitcoin est la crypto-monnaie la plus populaire en raison de sa « stabilité » et de sa large acceptation sur les sites en ligne. Cette devise reste l'une des meilleures options pour les jeux d'argent en ligne, car la devise s’utilise facilement et ses frais sont faibles (seulement 0,01 %).



A ce jour, en France et en Europe francophone, il existe de nombreux



Nous pensons que l’utilisation des crypto-monnaies se marie plutôt bien avec le monde du casino en ligne. En effet, les joueurs ont souvent besoin de transactions rapides, discrètes et simples à réaliser. Quoi de mieux donc que la crypto dans ces cas-là ? Dans quelques années, les spécialistes du secteur pensent que les transactions de dépôt mais aussi de retrait de gains seront toutes réalisées en crypto devises.



Réalisez vos achats en ligne sans crainte



Dans l'ensemble, nous pensons que les crypto-monnaies sont un excellent moyen de faire des achats en ligne. Elles offrent un haut niveau de sécurité et de confidentialité, ainsi que l'anonymat. Elles sont également rapides et faciles à utiliser. Cependant, il existe certains risques, alors soyez prudent lorsque vous les utilisez.

