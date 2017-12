La culture d’entreprise dans le Top 3 des priorités des conseils d’administration

Mazars, en collaboration avec Board Agenda et INSEAD, dévoile les résultats de son étude dédiée au niveau de maturité des conseils d’administration quant à la culture d’entreprise. Réalisée auprès de 450 dirigeants en Europe, l’enquête met en lumière une prise de conscience des conseils d’administration mais un écart persiste entre stratégie et culture d’entreprise.



La culture d’entreprise à l’agenda des conseils d’administration



La culture d’entreprise prend une place de plus en plus prépondérante au sein des conseils d’administration. Elle arrive en 3ème position des priorités après la stratégie et la performance financière. La majorité des dirigeants interrogés s’accorde sur leur responsabilité dans la définition et la diffusion de la culture au sein de l’entreprise.



La grande majorité (75%) des dirigeants se fie principalement aux feedbacks des collaborateurs, aux avis clients et aux situations de risques pour évaluer leur culture d’entreprise. Seuls 25% des conseils d’administration ont conduit un audit interne et externe. La presse, les réseaux sociaux et le web sont encore peu considérés par les membres de Conseil d’Administration alors que ces éléments ont une forte influence sur la culture d’entreprise, à l’heure où 85% de la valeur des grandes entreprises repose sur l’immatériel, le capital humain, la réputation, la marque.



Un levier de croissance durable



Malgré cette prise de conscience, on constate peu de déclinaison en actions, en indicateur de performance et en levier de croissance. Seul 1 administrateur sur 5 en Europe déclare consacrer du temps aux questions de culture d’entreprise ; deux tiers estiment même que le conseil d’administration ne prend pas en compte la culture d’entreprise dans l’évaluation des risques voir même ne mesure pas le risque lié à la culture d’entreprise. Enfin, seul 1 administrateur sur 2 se dit « raisonnablement clair » sur la culture souhaitée par l’entreprise.



« Tous les dirigeants interrogés s’accordent sur la nécessité d’inscrire la culture d’entreprise à l’agenda des conseils d’administration mais il est dorénavant temps de le traduire en actes et de le diffuser dans l’ensemble des organisations. Elles y sont notamment poussées par les Millenials qui, en quête de sens, les incitent fortement à revoir la façon dont les entreprises conduisent les affaires. La culture d’entreprise est essentielle à la stratégie et au management des organisations dans leur quête d’une croissance durable et responsable, qui se transmet d’une génération à l’autre » déclare Gilles Magnan, Associé et membre du comité exécutif de Mazars en France.



Méthodologie

L'enquête a été menée au cours de l'été 2017 auprès de 450 membres des principaux organes de direction d'entreprise (directeurs financiers, présidents du conseil d'administration, administrateurs exécutifs et non exécutifs, secrétaires généraux notamment). Les personnes interrogées occupent des postes au sein de sociétés privées ou de sociétés cotées en bourse du Royaume-Uni et d'Europe continentale.



