La crypto-monnaie est-elle utile comme méthode de paiement ? La crypto-monnaie, monnaie virtuelle révolutionnaire qui a officiellement vu le jour en 2009, a littéralement bouleversé le monde de la Finance. Aujourd’hui, des milliers de crypto-monnaies existent sur le marché et permettent à des milliards d'adeptes partout dans le monde d’effectuer des transactions sécuritaires via un système unique de décentralisation.





À ses débuts, la crypto-monnaie était principalement utilisée lors de transactions d’achat plus ou moins illégales. Elle est devenue aujourd’hui un moyen d’investissement, de paiement en ligne et également un outil efficace pour les personnes vivant dans les pays où la valeur de la monnaie locale se déprécie. Ceux-ci peuvent alors conserver leur épargne en convertissant leur économie en crypto-monnaie et ainsi espérer conserver, à long terme, une valeur élevée. Mais la chose est risquée, comme l’a démontré la récente actualité qui a vu s’effondrer le cours de la plupart des cryptos.



Bien que ce phénomène soit de plus en plus populaire pour effectuer des transactions en ligne, de nombreux sites continuent d’utiliser des méthodes de paiements plus traditionnels, notamment le



Vos cryptos partout avec vous



Stockées dans un portefeuille numérique, vous pouvez donc gérer vos crypto-monnaies via un ordinateur ou n’importe quel appareil mobile. Ne vous encombrez plus de sac ou de porte-monnaie physique et emmenez votre argent virtuel partout avec vous de façon sécuritaire. Vous pouvez également stocker vos cryptos sur



Des paiements dans le monde entier



Tout comme les méthodes de paiements les plus populaires, les crypto-monnaies sont utilisées dans plus de 150 pays. Il n'y a pratiquement aucun frais de transaction et ces dernières sont instantanées.



La crypto, votre propriété à 100 %



Contrairement à l'argent fiduciaire que vous déposez dans une banque, les crypto-monnaies sont sous votre unique responsabilité ; elles vous appartiennent entièrement et personne d’autre que vous ne peut les manipuler ou les utiliser. Via un



Niveau de confidentialité élevé



Lorsque vous effectuez des transactions via des banques, vous devez fournir vos informations personnelles. En utilisant votre monnaie virtuelle, vos transactions se font de façon entièrement anonyme et vous n'êtes donc pas dans l’obligation de divulguer des données sensibles. De plus, vos achats restent confidentiels.



Traçabilité



Vos transactions sont répertoriées de façon chronologique, synchronisée et instantanément mises à jour par le système de réseau de décentralisation. Aucune tierce personne ne peut donc manipuler le paiement ou l’annuler et vous pouvez continuellement suivre vos transactions de manière anonyme.



Moins de risque pour les commerçants



Aujourd’hui, de plus en plus de commerçants adoptent la méthode de paiement par crypto-monnaies et ce, pour une raison très simple : la réduction des risques. En effet, il est possible, via une institution bancaire traditionnelle, de faire annuler toutes transactions d’achats.



Or, via un paiement en monnaie numérique, il ne faut que quelques secondes pour que la transaction soit validée et définitive. Comme mentionné plus haut, aucune transaction ne peut être annulée, et ce, grâce au système de décentralisation. Cela garantit une meilleure protection pour les commerçants.



Paiements de l’avenir



Bien que les paiements en monnaie virtuelle dans les commerces physiques ne soient pas encore très répandus, effectuer des transactions en ligne est cependant devenu très commun. Facile, rapide et surtout très sécuritaire tant pour l’acheteur que le vendeur, les transactions par crypto-monnaies sont un moyen de paiement réellement efficace. Par contre, reste à savoir si à l'avenir, les commerces deviendront plus sensibles à ce mode de paiement qui demeure encore trop marginal. Seul l’avenir de la technologie nous le dira !







