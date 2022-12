La chute de FTX a moins impacté les portefeuilles des investisseurs que les crises précédentes

À quel point l'effondrement de FTX a-t-il eu des conséquences négatives pour les investisseurs en cryptomonnaies ? Est-ce que cette crise a été aussi grave que les autres événements qui ont secoué le marché cette année ? Chainalysis a pu répondre à ces questions en utilisant la méthodologie on-chain pour calculer l'impact de FTX sur les investisseurs et en examinant les pertes connues dans l'ensemble de l'écosystème.



Gains et pertes hebdomadaires réalisés en cryptomonnaies pour 2022 : comment les différentes crises du marché ont-elles affecté les investisseurs ?



Selon les données recueillies par Chainalysis, la disparition de FTX n'a pas été le principal problème des investisseurs en 2022. La chute du jeton UST de Terra et l'effondrement, quelques semaines plus tard, de Celsius et de Three Arrows Capital (3AC) ont entraîné des pertes beaucoup plus importantes pour les investisseurs : 20,5 milliards de dollars dans le cas d'UST et 33 milliards de dollars lors de Celsius et 3AC, contre seulement 9 milliards de dollars pour FTX.



En revanche, il est important de rappeler que ces graphiques ne prennent pas tout en compte. Par exemple, les personnes qui ont utilisé FTX ont perdu tous les fonds qu'elles conservaient sur la bourse, et la probabilité de les récupérer demeure inconnue. Mais d'un point de vue global du marché, les données suggèrent qu'à l'heure actuelle, les événements cryptographiques aux plus lourdes conséquences pour les investisseurs ont eu lieu avant FTX.



La méthodologie utilisée pour le calcul des gains et pertes réalisés



Il est possible de mesurer les gains et les pertes réalisés pour un ensemble de portefeuilles personnels au cours d'une période donnée. Comment ? En mesurant la valeur des actifs de chaque portefeuille au moment où ils ont été acquis puis, en soustrayant la valeur de toute partie de ces actifs envoyée à un autre portefeuille au cours de la période étudiée, tout en tenant compte des prix à différents moments où les actifs ont été acquis. Il n’est pas possible d’affirmer que toute cryptomonnaie envoyée par un portefeuille va nécessairement être liquidée, il faut donc considérer ces chiffres comme une limite supérieure des gains réalisés par un portefeuille. Cette méthodologie permet de donner des indications quant au moment où les investisseurs réalisent des gains et des pertes.



Source : Chainalysis