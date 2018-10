« La Valley de la banque du futur est en Afrique », affirment les co-fondateurs de TagPay

Alors que l’essor des fintechs bouscule le secteur bancaire des pays développés, les pays émergents, notamment les banques africaines, ont su prendre avantage de cette révolution technologique. Partant de ce constat, les co-fondateurs de TagPay (TagPay.fr), Yves Eonnet et Hervé Manceron, dressent dans leur ouvrage« Fintech : les banques contre-attaquent » une analyse de la révolution que constitue l’avènement du digital banking.



Le livre a été présenté lors d’une conférence de presse qui s’est tenue le 25 septembre 2018 au siège de onepoint à Paris, le leader de la transformation numérique.

Aujourd’hui « la Valley où s’invente la banque du futur, c’est en Afrique subsaharienne qu’elle se trouve », affirment les auteurs. Ainsi la banque traditionnelle se réinvente en banque digitale et humaine. TagPay est à l’origine du premier Digital Banking System (DBS), qui apporte aux banques non seulement une architecture ouverte, le temps réel et l’agilité dont elles ont besoin dans un monde digitalisé, mais offre également une solution clé en main permettant de déployer en trois à six mois un établissement financier.



Les auteurs analysent plus particulièrement ce qui a fait les clés de ce succès, en montrant que les fintechs se sont révélées être en Afrique Subsaharienne des outils d’inclusion financière. Ainsi, dans un paysage très faiblement bancarisé (5 à 15% de taux de bancarisation en moyenne dans les pays d’Afrique) mais dont la croissance en terme d’accès aux smartphones est la plus rapide au monde (+350% de progression entre 2007 et 2016), le digital banking constitue la solution à la bancarisation traditionnelle permettant de pallier aux insuffisances en infrastructures bancaires.



Deuxième constat majeur de l’ouvrage : l’engouement pour les solutions digitales bancaires dans l’Afrique Subsaharienne fait de la région une source d’inspiration pour le reste du monde. Ce qui pousse Yves Eonnet, co-auteur, à affirmer « En matière d’innovation disruptive, le poids des systèmes installés est un obstacle toujours difficile à franchir pour les banques. L'absence de systèmes existants en Afrique la libère de ces contraintes et lui permet de réaliser ses projets d’inclusion financière. Elle est en train de faire un saut technologique en déployant la banque digitale pour servir ces nouvelles populations. C’est ainsi que l’Afrique invente sous nos yeux la banque du futur. »



L’événement a été également l’occasion d’annoncer un partenariat stratégique entre TagPay et onepoint, afin de proposer de nouvelles solutions digitales intégrées aux banques dans le monde entier.



