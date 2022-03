La Monnaie royale s’associe à Quintet Private Bank pour introduire l’utilisation d’or recyclé dans un produit négocié en bourse La Monnaie royale (The Royal Mint) a annoncé aujourd’hui qu’elle s’est associée à Quintet Private Bank pour lancer l’utilisation d’or recyclé dans un produit négocié en bourse (ETC).

• La Monnaie royale introduit des lingots d’or recyclés à 100 % dans le cadre de son ETC sur l’or physique (RMAU), en partenariat avec Quintet

• RMAU devient le premier ETF ou ETC au monde adossé à des lingots d’or recyclés, selon une étude menée par HANetf

• Quintet alloue quelque 170 millions de dollars à RMAU pour dynamiser cette innovation en matière d’investissement durable

• Les lingots d’or produits à partir d’or recyclé seront estampillés LBMA Good Delivery après 2019

• L’or sera conservé dans la chambre forte spécialement construite à cet effet au sein de la Monnaie royale au Pays de Galles



Le Royal Mint Physical Gold ETC – coté à la Bourse de Londres avec le symbole « RMAU » – sera désormais adossé, en partie, à des lingots fabriqués à partir d’or recyclé, faisant de RMAU le premier ETC ou fonds négocié en bourse (ETF) au monde adossé à des lingots d’or recyclés, selon une étude menée par HANetf.



Quintet a alloué quelque 170 millions de dollars à RMAU pour dynamiser cette innovation, en soutenant le développement de solutions d’investissement durables ayant un impact positif dans le monde réel.



Cela fait suite à l’annonce de la Monnaie royale l’année dernière qu’elle extrairait de l’or de déchets électroniques provenant d’ordinateurs portables et de smartphones. L’organisation, forte de 1 100 ans d’histoire, poursuit ainsi sa démarche responsable, tout en se diversifiant.



Étant donné que l’or peut être recyclé à l’infini sans que sa qualité ne se dégrade, contrairement à de nombreuses autres matières premières, un tel produit peut représenter une opportunité d’investissement intéressante pour les particuliers et les institutions à la recherche d’une exposition à un produit innovant et recyclé. En tant qu’ETC, RMAU cherche à combiner la flexibilité et la facilité des transactions boursières avec les avantages de la propriété physique de l’or.



La première tranche de lingots d’or recyclés à 100 % contiendra environ 50 000 onces d’or excédentaires provenant de la production de pièces d’or raffiné en barres estampillées LBMA Good Delivery de 400 onces. Les barres recyclées seront ajoutées au RMAU au fur et à mesure, et leur nombre – ainsi que les sources de matériaux recyclés – augmenteront en fonction de la demande future. RMAU est actuellement, et continuera d’être adossé à 100 % à des barres physiques estampillées LBMA d’origine responsable après 2019.



Andrew Dickey, directeur des métaux précieux à la Royal Mint, a commenté : « Nous sommes ravis de collaborer avec HANetf et Quintet pour défendre l’approvisionnement responsable et les pratiques de l’économie circulaire. Nous réutilisons déjà une partie de notre or sur place pour former des lingots d’or, mais c’est la première fois que nous produisons un produit recyclé dédié qui sera utilisé dans notre offre ETC. »



James Purcell, Group Head of Sustainable Investment chez Quintet, a déclaré : « Nous nous engageons à soutenir les populations et la planète en investissant dans l’innovation. En tant qu’entreprise qui place la responsabilité au cœur de ses activités et en tant que force motrice des investissements de nos clients, nous sommes très heureux de nous associer à la Monnaie royale, qui est profondément engagée envers les pratiques responsables. Nous sommes ravis de l’annonce d’aujourd’hui et nous sommes impatients de développer ce partenariat fructueux. »



Andrew Dickey a ajouté : « Nous sommes heureux de nous associer à Quintet pour créer un produit innovant en or recyclé destiné à être utilisé dans notre ETC, alors que nous promouvons la durabilité dans tous les domaines de notre activité. »



L’ETC de la Monnaie royale, physiquement adossé à l’or, est coté aux bourses FTSE (Londres), Deustche Boerse (Allemagne), Borsa Italiana (Italie) et Euronext (France). RMAU est émis, géré et distribué par l’émetteur spécialisé d’ETF en marque blanche HANetf, qui travaille avec The Royal Mint depuis le lancement de RMAU en 2020.



Chaque lingot d’or est stocké dans le coffre-fort de la Monnaie royale sur place. La plupart des ETC sur l’or conservent leur or dans des banques commerciales, de sorte que le RMAU ETC offre une alternative intéressante aux investisseurs qui cherchent à diversifier leurs modalités de conservation.



Les titres RMAU ETC peuvent être rachetés en échange de lingots et de pièces d’or physiques, avec livraison et conservation fournis par la Monnaie royale, une caractéristique unique des titres RMAU ETC. Cette nouveauté signifie qu’un pourcentage des barres détenues dans la chambre forte spécialement conçue pour l’ETC sera fabriqué à partir d’or recyclé.



La Monnaie royale et la durabilité :

• La durabilité fait partie intégrante de l’ambition de la Monnaie royale d’être un chef de file dans la production de métaux précieux durables

• La Monnaie royale prend des mesures pour réduire son recours à des matériaux extraits des mines

• Nous nous sommes associés à la start-up canadienne de technologies propres Excir pour introduire au Royaume-Uni une technologie qui permettra de récupérer et de recycler l’or et d’autres métaux précieux à partir de déchets électroniques.

• Nous identifions également d’autres sources de métaux précieux recyclés, qu’ils soient produits sur place ou achetés auprès de fournisseurs de confiance.

• Nous voulons défendre une économie circulaire basée au Royaume-Uni, en augmentant notre utilisation de matériaux recyclés, en travaillant avec des fournisseurs britanniques et en soutenant l’emploi et le développement des compétences.

• Le raffineur utilisé pour la production des barres recyclées RMAU est situé en Espagne car il n’y a pas actuellement de raffineur accrédité LBMA au Royaume-Uni qui pourrait soutenir ce processus.



À propos de la Monnaie royale :

Avec une histoire de plus de 1 100 ans, la Royal Mint est l’une des plus anciennes entreprises de Grande-Bretagne et le fabricant original de pièces de monnaie britanniques. Aujourd’hui, la Royal Mint est un fabricant britannique haut de gamme, fournissant des pièces de monnaie soigneusement fabriquées et des produits en métaux précieux pour le Royaume-Uni et l’étranger. Basée à Llantrisant, dans le sud du Pays de Galles, elle a trois objectifs principaux en tant qu’entreprise : la monnaie, la consommation (pièces de collection, pièces rares ou historiques) et l’investissement dans les métaux précieux.



Investir avec la Monnaie royale :

En tant qu’autorité mondiale sur les métaux précieux, la Monnaie royale a échangé et fabriqué des produits en or et en argent pendant des siècles. Depuis le lancement de sa branche d’investissement en métaux précieux il y a six ans, la Royal Mint a connu une croissance rapide pour devenir le berceau de l’or au Royaume-Uni, augmentant ainsi sa part de marché et devenant le plus grand producteur de pièces d’investissement en Grande-Bretagne. En plus d’offrir des options d’investissement en métaux précieux physiques sous forme de lingots et de pièces, la Monnaie royale offre également une gamme d’options d’investissement numériques, notamment DigiGold, Little Treasures (conçu pour les enfants) et Gold for Pensions.



À propos de Quintet Private Bank :

Quintet Private Bank (Europe) S.A., fondée en 1949, a son siège social au Luxembourg et opère dans 50 villes à travers l’Europe, avec un effectif de 2 000 professionnels. Largement reconnu comme un leader de la banque privée, Quintet sert des particuliers fortunés et leurs familles, ainsi qu’un large éventail de clients institutionnels et professionnels, y compris des family offices, des fondations et des gestionnaires d’actifs externes.



La famille de banques privées de Quintet comprend : Brown Shipley (Royaume-Uni), InsingerGilissen (Pays-Bas), Merck Finck (Allemagne), Puilaetco (Belgique), Quintet Danmark (Danemark) et Quintet Luxembourg (Luxembourg). Pour plus d’informations sur Quintet Private Bank, veuillez visiter : www.quintet.com



À propos de HANetf :

HANetf est un fournisseur indépendant d’ETF OPCVM, travaillant avec des sociétés de gestion d’actifs pour apporter des expositions différenciées, modernes et innovantes aux investisseurs européens en ETF. Via notre plateforme ETF en marque blanche, HANetf fournit une solution complète opérationnelle, réglementaire, de distribution et de marketing permettant aux gestionnaires d’actifs de lancer et de gérer des ETF OPCVM. www.hanetf.com



Disclaimer:

Ce document a été préparé par The Royal Mint, HANetf et Quintet. Le présent document est fourni à titre d’information seulement et ne constitue pas un conseil individuel (d’investissement). Les décisions d’investissement ne doivent pas être fondées uniquement sur ce document. Chaque fois que ce document mentionne un produit, un service ou un conseil, il ne doit être considéré qu’à titre indicatif ou résumé et ne peut être considéré comme complet ou entièrement exact. Toutes les décisions (d’investissement) fondées sur ces renseignements sont aux frais et aux risques de l’individu. Il appartient à l’individu d’évaluer si le produit ou le service lui convient. La Monnaie royale et ses employés ne peuvent être tenus responsables de toute perte ou dommage découlant de l’utilisation de (toute partie de) ce document.



Investir comporte des risques, et la valeur des investissements peut augmenter ou diminuer. Les performances passées ne sont pas une indication des performances futures. Toute projection ou prévision est basée sur un certain nombre de suppositions et d’hypothèses concernant les conditions actuelles et futures du marché, et il n’y a aucune garantie que le résultat attendu sera finalement atteint. Les fluctuations monétaires peuvent influencer les rendements. Les informations contenues dans ce communiqué de presse sont sujettes à changement, et la Monnaie royale n’a aucune obligation après la date de publication de mettre à jour ou d’adapter les informations en conséquence.



royalmint.com

quintet.com



