La « Méthode Ardian », ou la RSE comme catalyseur de valeur Sur un marché mondial du capital-investissement trusté par les géants anglo-saxons, le Français Ardian entend depuis sa fondation se démarquer de ses homologues par une certaine philosophie du métier, plaçant notamment la « durabilité » au cœur de sa stratégie d’investissement.





Son cœur de métier, le capital-investissement, consiste à investir des fonds levés auprès d’investisseurs dans des entreprises non cotées en Bourse, puis à accompagner celles-ci dans leur croissance et leur développement, dans le but d’effectuer une plus-value au moment de la revente, au bout de cinq ans en moyenne. Un engagement actionnarial qui lui offre une forte capacité de transformation des entreprises et de création de valeur, au bénéfice de toutes les parties prenantes.



Une « exception française »



Face à ses concurrents anglo-saxons, la société française et européenne cultive sa différence sur les marchés du private equity. Une « exception française » qui repose sur une philosophie d’investissement et sur une méthode spécifiques. Depuis plus de dix ans, Ardian met en effet en avant son approche durable et responsable. Dominique Senequier, fondatrice et présidente du champion tricolore, a toujours prôné une approche de long terme, en définissant des plans de cinq ans avec le management des entreprises dans lesquelles elle investit. Le groupe est aussi l’un des premiers signataires des Principes pour l’investissement responsable de l’ONU.



Avec plus de 800 salariés, répartis dans 15 bureaux en Europe, en Amérique et en Asie, Ardian a fait le choix de s’appuyer sur un réseau multi-local de professionnels de l’investissement. Grâce à ces équipes locales et à leurs solides réseaux, le gérant français a développé une capacité de sourcing unique, qui lui permet d’accéder précocement et en exclusivité à un grand nombre de transactions intéressantes, et lui procure donc un avantage concurrentiel.



La stratégie d’investissement de l’activité buyout est multisectorielle, mais avec une expertise renforcée dans certains domaines comme l’industrie alimentaire, la santé, la technologie et les services. Ardian cible en priorité des secteurs de marché spécialisés à fort potentiel de croissance et de consolidation par fusions-acquisitions. Et de préférence, des secteurs dont la capacité de développement repose sur des tendances de long terme comme la demande en produits naturels, les modèles de consommation innovants, la santé ou le digital.



Une méthodologie unique de mesure d’impact des entreprises



Le positionnement qui distingue le plus la société d’investissement française de ses concurrents est sans nul doute sa maturité et son leadership en matière de développement durable et d’impact positif. Depuis 2009, Ardian a en effet placé la mesure des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) au cœur de son processus d’investissement et en a fait un élément central de développement durant la période de détention d’une société. La société de gestion informe régulièrement ses investisseurs de la performance ESG de ses investissements et de ses fonds. Elle évalue également l’impact des entreprises de son portefeuille en fonction des Objectifs de développement durable de l’ONU.



Ardian a même développé une méthodologie unique de mesure d’impact des entreprises baptisée



Un véritable accompagnement des entreprises



Les ressources et la méthodologie dédiées par Ardian à la durabilité sont assez uniques sur le marché. Le fonds français conçoit avec ses sociétés en portefeuille des plans d’actions personnalisés intégrant une



Les équipes d’Ardian s’impliquent dans la stratégie et dans la gouvernance des entreprises et les accompagnent non seulement dans leur croissance mais aussi vers un développement durable. Cet engagement profite au final à toutes les parties prenantes, investisseurs et entreprises. Les salariés des entreprises en portefeuille sont aussi associés au partage de la valeur qu’ils ont contribué à créer, grâce à la mise en place de mécanismes de partage des plus-values de cession pour les collaborateurs.



Des levées de fonds records qui valident la stratégie



La crise du Covid a confirmé que les entreprises responsables, dotées des pratiques les plus avancées en termes de développement durable, tendent à être plus résilientes et à afficher de meilleurs résultats. Pour Ardian, l’objectif est donc non seulement de rendre les entreprises plus performantes, mais également de répondre aux préoccupations des investisseurs, des consommateurs et des régulateurs, qui sont tous de plus en plus attentifs à l’impact des investissements sur la société et sur la planète.



Cette stratégie rencontre un succès certain sur les marchés, comme le confirme la récente levée de fonds record de 7,5 milliards d’euros du véhicule d’investissement middle market d’Ardian. Un montant qui en fait



La

Une force de frappe et des leviers d'action qui s'accompagnent également d'une responsabilité majeure sur le rôle que peut avoir une finance pensée comme durable.









