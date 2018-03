La France bon dernier en termes d’usages d’applications sur le téléphone mobile

Source: FICO global survey, 2013



L’enquête a permis de classer les utilisateurs de mobiles en 5 catégories :



Mobile Natives – Les Mobinautes ont tendance à s’approprier la technologie avec une grande aisance. Ils sont typiquement jeunes (moins de 34 ans), masculins, et CSP+ qui se considèrent à la pointe de la technologie.

Les Acheteurs-Bankers sont des utilisateurs fréquents d’applications, mais ils utilisent uniquement leur mobile pour faire des achats en ligne ou pour traiter leurs interactions bancaires.

Plus de la moitié des consommateurs ne sont pas encore concernés par les applications mobiles d’entreprises même s’ils possèdent des smartphones, car ils préfèrent utiliser les canaux traditionnels tels qu’Internet ou la rencontre en face à face. Ces consommateurs constituent les 3 autres catégories de consommateurs :



- Les « M :webs » qui adoptent la technologie mobile mais ne sont pas habitués à utiliser les applications mobiles.

- Les « Mobile-intenders » sont des utilisateurs potentiels d’applications et ont l’intention d’effectuer plus d’interactions mobile à l’avenir.

- Les « ABC mobiles » possèdent un téléphone mobile mais ne l’utilisent pas pour interagir avec des entreprises dû à une résistance à partager leurs données personnelles et à un manque de confiance envers les entreprises en ligne.



« Les entreprises françaises commencent seulement à gratter la surface du potentiel du mobile » explique Jean-Michel Schneider, directeur Fico France. « Comme le montre notre enquête, les consommateurs sont en train de mener la révolution du mobile, et il est clair qu’il y a un appétit pour plus d’interactions à l’avenir. »



L’enquête a porté sur un échantillon de 2 230 utilisateurs adultes de smartphones et a été menée en ligne à travers 14 pays à la moitié de l'année 2013 : Allemagne, Australie, Brésil, Corée, Chine, Etats-Unis, France, Inde, Italie, Japon, Mexique, Russie, Turquie, Royaume-Uni.



