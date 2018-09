La Fintech NEO annonce une levée de fonds de €5 M pour lancer sa solution de cash management.

Cette levée permettra de lancer getneo.com la première plateforme de cash management de type Saas et 100% connectée via API (interface programmée en anglais). Elle sera totalement dédiée aux PME & ETI et leur permettra d’ouvrir en quelques minutes des comptes en devises, d’intervenir sur le marché des devises et d'automatiser la gestion de leur risque de change.



La société fondée par des serial-entrepreneurs issus de la Fintech et de la banque d’investissement, établis entre Barcelone, Londres et Paris, affiche son ambition de digitaliser de A à Z la banque d’entreprise en Europe.



Grâce aux solutions développées par NEO, les entreprises de toutes tailles réduisent drastiquement le coût de leurs opérations tout en automatisant leurs processus trésorerie. En dotant les directions financières d'outils d’analyse et en éliminant les multiples opérations manuelles, NEO permet aux

trésoriers de se concentrer sur les aspects stratégiques de leur fonction.



Le compte NEO offrira la capacité de couvrir le risque de change sur environ 90 devises. Il offre un accès à un écosystème de fonctionnalités uniques comme un terminal de marché temps réel, des outils d’analyse Fx, des stratégies de couvertures préétablies, la gestion programmatique par ordres ou encore des fonctions avancées de reporting.



Le conseil personnalisé sera un autre des atouts majeurs de NEO qui accompagnera ainsi ses clients en amont des opérations, leur offrant une analyse complète de leur exposition au risque et une aide à la définition d’une politique de gestion du risque de change adaptée. Pour cela NEO sollicitera le statut d’entreprise d’investissement soumise à la directive sur les instruments financiers MIFID2.



Le lancement commercial est prévu au 1er trimestre 2019 simultanément en France, Espagne, Pologne et Royaume Uni.



A noter que la France revêt une importance particulière pour le groupe du fait de la forte composante française de l’équipe fondatrice et du dynamisme de son économie. Une implantation y est envisagée au cours de l’année 2019.



Ce tour de financement réalisé auprès d’investisseurs de premier plan dont Duncan MacInnes (465) et Marc Menasé (Founders Future), permettra à l'entreprise de recruter plusieurs dizaines de personnes afin de créer les différents pôles d'expertises requis dans les quatre pays.



Selon Laurent Descout CEO et Co-fondateur «Après des années passées à conseiller des directions financières dans toute l'Europe, nous sommes arrivés à la conclusion que l’accès aux produits de pointe de la banque d’investissement était uniquement réservé aux départements trésorerie des grosses multinationales. Les outils de gestion traditionnels sont trop complexes, trop chers, longs à implémenter ou encore peu digitaux. Notre ambition est de pouvoir accompagner les PME/ETI dans leur transformation digitale en leur donnant accès à un compte multi-devises couplé à un accès au marché des changes interbancaire. Nos solutions sont regroupées sur une plateforme unique (getneo.com), qui se veut une véritable fenêtre sur les meilleures solutions fintech. 100% cloud nos solutions ne requièrent aucune implication du département technique du client. Nous voulons ainsi participer à l’amélioration de la compétitivité de nos clients qui accèdent à de meilleurs outils tout en réduisant substantiellement leurs coûts de transactions et leurs risques opérationnels.»



A propos de NEO

Crée en 2017 par Laurent Descout, Emmanuel Anton, Nuria Molet, Ian Yates, Mathias Ifergan et Matthew Pilling, le groupe NEO offre un accès immédiat à un compte multidevise permettant une gestion optimale des opérations de trésorerie en devises. Grâce à ses fortes capacités d’automatisation des processus couvertures et paiements, la solution NEO permet aux clients du groupe de gérer au mieux leur développement à l’international.

Le groupe NEO (NEO CAPITAL VENTURES SL) a son siège social à Barcelone, il emploie 15 personnes entre Barcelone, Londres et Cambridge.