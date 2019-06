La Fintech Gambit Financial Solutions s’implante en Asie

Douze ans après sa création, la fintech Gambit Financial Solutions - présente en Belgique, France, Luxembourg et Suisse - poursuit son ouverture à l’international. A partir du mois de juin, elle ouvre un bureau à Singapour, chargé de la prospection sur le marché Asean (Asie du sud-est), à Hong Kong et à Taïwan.



Placé sous la responsabilité de Gabrielle de Neve, qui depuis 7 ans a occupé plusieurs postes de gestion des solutions de Gambit, le bureau travaillera en collaboration avec 5 à 10 développeurs. En complément de l’équipe basée en Belgique, ceux-ci assureront les développements informatiques de Gambit, tant pour l’Asie que pour l’Europe.



L’implantation de Gambit Financial Solutions en Asie du sud-est est motivée par un contexte économique très favorable. « Le marché asiatique du conseil en investissement est en plein développement. La digitalisation se développe extrêmement rapidement, poussée par un fort appétit des consommateurs pour tous les services offerts sur téléphone mobile », souligne Geoffroy de Schrevel, CEO de Gambit Financial Solutions.



L’Asean est l’une des zones dont la croissance est la plus soutenue dans le monde. Sa population est jeune (50% a moins de 28 ans), urbaine et très connectée, avec un taux de pénétration mobile de 133%, selon la Direction générale du Trésor.



De façon plus large, selon les données de la Banque mondiale, le taux d’épargne atteint 43,2% en Asie (53% à Singapour, 34% en Indonésie), contre 17% du PIB en France ou 13,8% aux Etats-Unis. Le montant des actifs sous gestion robotisés devrait y atteindre 900 milliards de dollars en 2023. « Et 35% du patrimoine détenu en Asie va passer d’une génération à l’autre dans les 5 à 7 ans », ajoute Geoffroy de Schrevel.



C’est dans ce contexte en pleine mutation que Gambit Financial Solutions proposera ses principaux produits (Birdee, Forrest) en BtoB aux institutions financières, avec toujours pour objectif de rendre la gestion d’épargne plus simple, plus accessible et plus engageante pour les clients finaux. Gambit compte pour cela sur sa réputation de savoir-faire et une solidité capitalistique renforcée par l’entrée au capital de BNP Paribas Asset management en 2017. « Nos solutions sont déjà utilisées par près d’un million d’épargnants. Et notre proximité avec le monde académique suscite beaucoup d’intérêt auprès des institutions financières locales », précise Geoffroy de Schrevel.



Après le lancement de son robot conseiller à destination du grand public en France en 2018, et l’organisation d’un Hackathon international à Bruxelles en novembre 2018, Gambit développe également d’autres projets hors des frontières européennes, notamment en Amérique latine.



A propos de Gambit Financial solutions

Gambit Financial Solutions est une fintech créée en 2007 par des scientifiques dans les locaux de HEC-Université de Liège (Belgique). L'entreprise fournit des solutions de conseil en investissement et des outils de gestion du risque à destination des institutions financières en France, Belgique, Luxembourg et Suisse. Aujourd'hui, Gambit Financial Solutions compte plus de 80 collaborateurs et poursuit son développement à l'échelle internationale. En 2017, BNP Paribas Asset Management a acquis une participation majoritaire dans la société, qui conserve toutefois son indépendance de gestion et de gouvernance.

gambit-finance.com