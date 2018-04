La Compagnie Internationale André Trigano, numéro 1 de l’hôtellerie plein air, choisit Yooz pour moderniser ses processus comptables et financiers

La Compagnie Internationale André Trigano, en quelques mots…

Créée en 1976 par André Trigano, la Compagnie Internationale André Trigano (CIAT) est aujourd’hui un acteur majeur du tourisme social et solidaire. Le pôle tourisme du Groupe, Campéole, regroupe 64 campings répartis en France, en Espagne et au Portugal, totalisant près de 60 millions d’euros de chiffres d’affaires.



La dématérialisation : une étape incontournable pour CIAT et sa filiale Campéole

Au regard de son organisation décentralisée, la direction financière a initié, fin 2016, une réflexion autour de la modernisation de ses processus comptables. Nicolas Nerot, directeur administratif et financier, précise, « le nombre conséquent de factures qui s’étaient accumulées ainsi que les problèmes de non-exhaustivité de l’enregistrement comptable avaient fait de la dématérialisation un passage incontournable. »

Yooz a été sélectionné pour sa performance, son adéquation fonctionnelle au projet, sa facilité d’utilisation et ses capacités de mise en service extrêmement rapides. En moins de 2 mois, la solution était opérationnelle pour le siège et pour l’ensemble des 200 utilisateurs sur la totalité des 64 sites.

Désormais, les factures sont numérisées sur des YoozBox par les 64 campings pour les factures reçues en établissement ou par un prestataire expert-comptable pour les factures reçues au Siège. Elles sont automatiquement intégrées à la plateforme Yooz qui alimente l’outil comptable Sage 1000. Les responsables des sites Campéole n’ont plus qu’à valider les factures sous forme électronique dans Yooz ; Dès lors Yooz transmet le bon à payer des factures au système Sage 1000.



Un projet de modernisation réussi aux bénéfices indéniables

Moins d’un an après le déploiement de la solution, les équipes comptables et financières observent les bénéfices suivants :

- traçabilité totale de l’ensemble des interventions

- optimisation des circuits de validation,

- sécurisation des documents et intégrité des données,

- suppression des pertes de documents.

- facilité de recherche des documents



Nicolas Nerot, ajoute : « Grâce à Yooz, le cycle de traitement des factures a été divisé par 2, passant de 30 jours en manuel à 15 jours seulement aujourd’hui avec une cible à 10 jours. Nos processus ont gagné en fluidité et en fiabilité sur l’ensemble de nos 64 sites »



A propos de Yooz

Yooz est une société du Groupe ITESOFT - Yooz, acteur internationalement reconnu et leader français de l’édition de logiciels de dématérialisation des flux d’information. Yooz hérite, ainsi, des 30 années d’expertise technologique d’ITESOFT dans le monde de la dématérialisation des processus.

La mission de Yooz consiste à mettre à disposition de toute organisation (entreprises, experts-comptables, collectivités, associations…), quelle que soit sa taille, des solutions logicielles de dématérialisation et traitement de documents, dans le Cloud, en associant la simplicité et l’accessibilité à la performance et à l’innovation.

Yooz assure la dématérialisation de l’ensemble des documents reçus par les organisations. La solution permet en particulierl’automatisation du processus Purchase To Pay, depuis la gestion des achats jusqu’au traitement des factures (numérisation,reconnaissance automatique, enregistrement et imputations, circuit de validation électronique, export des écritures vers les ERP ou logiciels comptables et archivage électronique).

Yooz propose trois éditions « On Demand » de son service : Yooz Business Edition, l’édition dédiée aux entreprises, associations et professions libérales, Yooz Expert Edition, l’édition dédiée aux cabinets d’expertise comptable et Yooz Public Edition, l’édition dédiée aux collectivités et établissements publics.2000 clients et 50000 utilisateurs dans tous les pans de l’économie « Yoozent » chaque jour leurs achats, factures et documents de tout type.

