La Blockchain dans le milieu de l’aviation

Désormais, Il est possible en cas de retard de vol de se faire rembourser instantanément grâce à la technologie Blockchain.C’est la compagnie d’assurance Axa, en coopération avec Utocat , qui a été la première à se lancer dans ce domaine, en utilisant la Blockchain publique Ethereum. Utocat, dans cette collaboration, joue le rôle de l’intermédiaire, en tant qu’éditrice de l’API, qui permet de faire le lien entre la Blockchain et la compagnie d’assurance Axa. Ensemble, ils ont créé l’application Fizzy, la première assurance basée sur la technologie Blockchain pour couvrir les retards de vol.Avec Fizzy, vous pouvez souscrire à tout moment un contrat d’assurance pour les retards de vol. Ce smart contract va par la suite être directement enregistré dans la Blockchain.C’est au moment de l’atterrissage du vol, détecté par la Blockchain, que vous pourrez être directement remboursé jusqu’à un tiers du prix de votre billet si votre vol a un retard de plus de deux heures.Les avantages de cette solution sont bien entendu l’instantanéité et la traçabilité des informations. De ce fait, ces informations sont incontestables face aux compagnies aériennes qui, comme cela a été vu avec Ryanair récemment, font leur possible pour éviter de rembourser les voyageurs .Si grâce à cette technologie il est d’ores et déjà possible de se faire rembourser en cas de retard de votre vol, il n’est pour autant pas possible de se faire indemniser en cas d’annulation de vol.On peut imaginer à l’avenir qu’il sera très certainement possible de se faire rembourser en cas d’annulation ou de surbooking d’un vol.En attendant que cette technologie se répande, si vous avez l’habitude de rencontrer des problèmes avec les différentes compagnies aériennes, le site Airhelp est très simple et efficace pour faire valoir vos droits de passager aérien en cas d’annulation de votre vol, de surbooking ou de retard En dehors de l’assurance, la Blockchain dans le domaine de l’aviation a de l’avenir, et plusieurs projets sont déjà à l’étude, tels que :- Les billets d’avion : les billets d’avions peuvent être presque totalement dématérialisés avec la Blockchain. Avec des smart contracts, la vente de billets d’avion pourrait se faire en temps réel très facilement.- Les points “fidélité” : plutôt que d’attendre un certain temps d’avoir accumulé des points “fidélité”, la Blockchain pourrait leur donner une valeur instantanée, et les voyageurs pourraient utiliser ces points comme monnaie d’échange.En juillet 2018, Lufthansa et SAP ont lancé l' Aviation Blockchain Challenge . L’objectif ? Regrouper les idées innovantes des entrepreneurs en ce qui concerne :1/ l’expérience des passagers ;2/ l’amélioration des opérations et processus ;3/ la maintenance et chaîne d’approvisionnement du secteur de l’aviation.Si vous êtes curieux d’en savoir plus sur l’issue du de l’Aviation Blockchain Challenge, les résultats seront dévoilés le 23 octobre prochain.