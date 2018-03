La Blockchain au service des institutions : Money By Design reçue par la Banque Mondiale

Olivier Rocca, CEO de Money By Design, a présenté le concept de Smart Tokenization au siège de la Banque Mondiale, à Washington, auprès d’un panel d’experts du Transport, de l’Energie, et du Digital Development Global Practice de la Banque mondiale et en présence du Blockchain Lab de l’institution.La Smart Tokenization Blockchain pourrait permettre à la Banque Mondiale d’optimiser le contrôle des coûts et des processus opérationnels de l’aide qu’elle apporte aux pays en voie de développement.Parmi les exemples d’applications présentées par Money By Design :• Des solutions financières permettant de mesurer de manière sûre la valeur de tout type d’actif, matériel ou immatériel, et de rendre possible leur monétisation. Les pays en voie de développement pourraient ainsi accéder à de nouveaux moyens de financement, complémentaires aux subventions et aux prêts.• La sécurisation de la distribution de fonds : la traçabilité de la blockchain assure le contrôle des flux des devises et contribue à enrayer la corruption à tous les niveaux de la distribution de fonds. L’architecture décentralisée de la blockchain Money By Design permettrait aux institutions telles que la Banque mondiale de devenir un « nœud d’autorité » permettant notamment d’exercer un contrôle sur l’activité des blocks en réseau.• La finance « inclusive » : l’objectif de Money By Design est de fournir un token pouvant être utilisé comme moyen de paiement dans l’économie réelle. L’architecture Money By Design permettrait aux utilisateurs des pays en voie de développement d’effectuer des paiements directement par carte bancaire ou par téléphone portable, sans investissement complémentaire.Fabrice Bertholet, Senior Financial Analyst et Energy Expert à la Banque Mondiale indique : « Money by Design vise à instaurer de la confiance dans des domaines où les institutions sont considérées comme insuffisamment fiables ou transparentes. Etablir de la transparence, de l’automatisation, et de traçabilité dans la gestion des transactions et des flux monétaires constituent des enjeux majeurs pour l’aide au développement : directement, en favorisant la bonne gestion des financements ; indirectement par le renforcement de la gouvernance, l’amélioration du climat des affaires et l’attraction des investissements privés. ».La conférence a suscité un vif intérêt. Des réflexions ont été engagées qui doivent permettre de déterminer des pistes d’applications concrètes ainsi que des cases studies. Ils pourront apporter des réponses à des besoins spécifiques, définis en accord avec les experts de la banque mondiale.Porté par l’entreprise Voxcracy, le projet Money By Design vise à créer une solution complète pour l’ensemble des institutions, privées, publiques et sociales, en fournissant une blockchain qui authentifie et évalue leurs actifs de manière totalement sécurisée. La blockchain Money By Design répondra ainsi aux besoins des acteurs économiques à la fois soucieux de la notion de contrôle et de conformité mais également soucieux de la réduction de l’impact environnemental de cette technologie. Ce projet a d’ores et déjà suscité l’intérêt de BNP Paribas, avec qui Money By Design a entamé une collaboration.Le développement du projet Money By Design est financé à travers une levée de fonds en cybermonnaie d’un montant de 300 millions d’euros, mise en place à compter du 1er mars 2018 en partenariat avec Chaineum, le premier opérateur français dédié aux opérations d’ICO (« Initial Coin Offering »). Pour plus d’information sur cette ICO : ico-mbd@chaineum.com ou ico@moneybydesign.io Basée à Nice, fondée par Olivier Rocca, Pascal Ruscica, Yann Soliveres et Pierre Corbucci, Voxcracy développe des outils innovants d’aide à la décision et de travail en intelligence collective. Voxcracy appuie ses outils sur un algorithme breveté permettant d’aboutir à un consensus mathématiquement robuste dans la prise de décisions collective. La startup mène aussi une intense activité R&D autour des questions monétaires, avec une approche disruptive qui l’a amenée à concevoir et à développer Money By Design.Fondé par Laurent Leloup, expert de la blockchain et de la finance d’entreprise, Chaineum se positionne comme la première « ICO Boutique » en France, fournissant une gamme de services de bout-en-bout aux compagnies et aux start-ups internationales qui souhaitent se développer avec ce nouveau dispositif de financement. Installée à Paris et Besançon où Laurent Leloup développe le projet de la « Blockchain Valley », Chaineum propose les compétences d’une équipe d’experts en matière de finance, d’ingénierie financière et design de tokens, graphisme et développement de sites web, élaboration de whitepapers, développement blockchain et sécurité informatique.