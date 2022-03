La Banque Postale lance Django, sa fintech dédiée au crédit à la consommation, au positionnement résolument citoyen Dans le cadre de son plan stratégique, La Banque Postale accélère sa diversification dans les activités à forte valeur ajoutée, avec le lancement de Django, sa fintech dédiée au crédit à la consommation.

Filiale à 100% de La Banque Postale Consumer Finance (LBP CF), Django partage l’ADN citoyen de sa maison-mère, associé à l’agilité d’une fintech. Première étape de son développement, Django propose dès à présent aux commerçants et e-commerçants une large palette de solutions de paiement en plusieurs fois et en paiement différé à destination de leurs clients particuliers. Fidèle aux valeurs d’inclusion et de transparence de La Banque Postale, Django a pour ambition de transformer le marché du BNPL (Buy Now Pay Later), à travers son pacte d’engagements responsable.



Django, un nouvel acteur sur le marché du paiement fractionné innovant



Le marché du paiement fractionné, appelé communément BNPL, est en pleine croissance : celui-ci devrait s’établir autour de 25 milliards d’euros en France d’ici 2025 contre environ 6 milliards d’euros en 2019 (1). Côté clients, ce mode de paiement attire de plus en plus les consommateurs en leur permettant d’échelonner leur paiement en magasin et en ligne, et donc de faire face aux éventuelles dépenses imprévues ou encore d’envisager un achat plus conséquent ou plus durable. Côté professionnels, ce service permet aux marchands de stimuler leurs ventes, d’augmenter leur panier moyen, et de fidéliser leurs clients.



Dans ce cadre, Django déploie en BtoBtoC une gamme complète de solutions de financements en plusieurs fois (2, 3 ou 4 fois) ou de paiement différé (à 15, 30 ou 45 jours), accessible jusqu’à 6.000 euros d’achat. Les solutions de paiement Django s’intègrent directement au parcours d’achat des commerçants et combinent :

- une expérience d’achat fluide et rapide en quelques clics rendue possible grâce à l’agilité technologique de Django,

- et un taux d’acceptation élevé de 95% grâce à la solidité financière et l’expertise de La Banque Postale Consumer Finance.



L’offre Django présente deux atouts majeurs :

- Pour les partenaires marchands : une solution clé en main, modulable et transparente, « plug and play », proposée par un acteur engagé et solide financièrement,

- Pour les clients finaux : un parcours d’achat fluide et transparent, avec une acceptation en temps réel.



Django, un acteur citoyen au positionnement unique sur le marché



Django adopte un positionnement résolument citoyen, au service de ses clients, dans l’objectif de redonner du pouvoir d’achat et de favoriser une consommation plus durable. Dans ce cadre, Django prend 4 engagements concrets auprès de ses clients :

- Une démarche inclusive, afin de s’adapter à tous ses clients, notamment certains profils exclus du marché du crédit, grâce à l’expertise de sa maison mère LBP CF éprouvée auprès de ses 11 millions de clients. Django s’adresse également à tous les e–commerçants, des TPE aux grands groupes internationaux.

- Un partenariat avec CRESUS, la 1ère association de lutte contre le surendettement en France, pour accompagner ses clients dans la gestion de leur budget à travers une information transparente et une communication préventive auprès des particuliers, avec notamment la mise à disposition de l’application Budget Grande Vitesse, qui les aident à calculer leur reste à vivre.

- Une anticipation des évolutions réglementaires de la Directive Européenne du Crédit Consommation, en adoptant déjà les exigences de tarification, avec des taux compétitifs inférieurs au taux de l’usure et des taux bonifiés pour les secteurs d’activité à impact, une information claire et transparente envers le consommateur final, sans frais cachés.

- Enfin, une solution qui s’inscrira prochainement dans la démarche d’impact positif prônée par le groupe La Banque Postale, avec la possibilité pour ses clients de mesurer l’impact carbone de leurs achats et d’agir, grâce à un partenariat mené avec Carbo.



« Notre ADN tech combiné à la solidité financière de notre maison mère nous a permis de bâtir en quelques mois une solution unique et citoyenne sur le marché en plein essor du paiement fractionné. Nous sommes convaincus d’avoir un rôle à jouer pour encourager des pratiques de consommation plus raisonnées. Notre solution de paiement en plusieurs fois s’inscrit dans une logique citoyenne d’accompagnement du consommateur et de soutien à tous les commerçants. » Jocelyne Amègan-Douaud, Directrice Générale de Django



« Conformément à son plan stratégique, La Banque Postale accélère sa diversification sur le marché du crédit à la consommation. L’enjeu de cette nouvelle filiale Django est d’accompagner le développement du e-commerce, tout en capitalisant sur les liens solides tissés par le groupe La Poste avec de nombreux e-marchands à travers ses solutions logistiques ou encore ses solutions monétiques et de financement. En lançant une offre de paiement fractionné citoyenne, nous sommes fidèles aux valeurs de tiers de confiance qui nous caractérisent. » Philippe Heim, Président du Directoire de La Banque Postale.



Django, une marque qui s’inscrit dans la stratégie de développement de La Banque Postale Consumer Finance



S’inscrivant dans une stratégie globale, Django vient compléter les solutions de financement de prêt personnel (auto, travaux ou non affecté) ou de crédit renouvelable déjà proposées par LBPCF auprès des clients de La Banque Postale et à des partenaires en marque blanche depuis début 2021. A travers la création de sa nouvelle marque Django dédiée au crédit à la consommation, La Banque Postale ambitionne d’adresser à terme 75% du marché du Consumer Finance.



« C’est une première dans l’histoire de La Banque Postale Consumer Finance, nous créons une nouvelle marque dédiée au crédit à la consommation, pour tous les consommateurs, qu’ils soient clients ou non de La Banque Postale. Avec le lancement de Django, nous élargissons la palette de solutions de financement proposée par LBPCF, avec une réponse singulière de crédit citoyen, unique sur le marché et fidèle aux valeurs qui ont toujours animé nos équipes. » Franck Oniga, Président du directoire de La Banque Postale Consumer Finance



(1) Selon avis d’expert publié par le Cabinet Xerfi le 27 octobre 2021



A propos de Django

Filiale à 100% de La Banque Postale Consumer Finance, Django est le spécialiste des facilités de paiement et du crédit à la consommation. S’appuyant sur les valeurs du Groupe La Banque Postale, Django partage l’ADN citoyen de sa maison-mère, associé à l’agilité d’une fintech. Ainsi, à travers son offre, Django se positionne comme l’acteur citoyen qui ambitionne de transformer le marché du paiement fractionné à travers son pacte d’engagements responsable.



A propos de La Banque Postale

La Banque Postale forme, avec ses filiales dont CNP Assurances, un bancassureur européen de premier plan, 10ème de la zone euro par la taille du bilan. Son modèle d’affaires diversifié lui permet d’accompagner 20 millions de clients personnes physiques et morales avec une gamme complète accessible à tous. Filiale du Groupe La Poste, La Banque Postale est une banque de proximité, présente sur tout le territoire avec 17 000 points de contacts dont 7 300 bureaux de poste. Leader de la finance durable, elle figure aux 1ers rangs des agences de notation extra-financière. Avec son plan stratégique « La Banque Postale 2030 », La Banque Postale se fixe l’ambition de devenir la banque préférée des Français, avec une offre intégrée et omnicanale de services de bancassurance articulée autour de trois marques distinctes : La Banque Postale, sa banque au quotidien, Ma French Bank, sa banque 100% mobile et BPE, sa banque privée. Forte de son identité citoyenne, La Banque Postale se positionne au service d’une transition juste, répondant aux enjeux environnementaux, sociétaux, territoriaux et numériques.











