La BEI et Crédit Mutuel Alliance Fédérale lancent un partenariat inédit pour accélérer le financement des entreprises en France

• Première opération de co-financement en France dédiée à l’innovation et à la cohésion en faveur des PME et ETI ;

• S’inscrivant dans le cadre du Plan Juncker, ce partenariat se concrétisera par 300 millions d’euros de financements conjoints pour soutenir les PME et ETI innovantes et celles situées dans les régions de cohésion avec des conditions financières particulièrement avantageuses.



Ambroise Fayolle, Vice-Président de la Banque européenne d’investissement (BEI) qui est la Banque de l’Union européenne et Nicolas Théry, Président du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, ont signé ce mercredi 19 décembre 2018 une convention de co-financement pour soutenir le développement des Petites et Moyennes Entreprises (PME) et des Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI). Cette convention vise plus particulièrement à financer les PME et ETI innovantes et/ou situées dans les régions dites de cohésion dont les demandes de soutien et d’investissement sont très fortes.



C’est la première fois que la BEI s’associe avec un acteur bancaire en France pour soutenir en co-financement des PME et ETI en lien avec deux grandes priorités européennes : l’innovation et la cohésion sociale et économique des territoires.



La BEI et le Crédit Mutuel apporteront chacun 150 millions d’euros d’investissements. Il s’agit d’un partenariat inédit qui s’inscrit plus largement dans le cadre du Plan d’investissement pour l’Europe, dit plan Juncker, dont l’objectif est de stimuler la croissance et l’emploi en Europe par notamment un soutien accru aux entreprises. Grâce à la notation triple A de la BEI et à la garantie européenne dans le cadre du Plan Juncker, les entreprises bénéficiaires de ce partenariat inédit pourront bénéficier de conditions financières particulièrement attractives.



Le Crédit Mutuel Alliance Fédérale, à travers plus de 4 000 points de vente dans l’Hexagone avec les Caisses locales de Crédit Mutuel, les agences du CIC et le réseau de la Banque Européenne du Crédit Mutuel, permettra d’atteindre au mieux les entreprises ciblées par les politiques européennes d’investissement tandis que la BEI en apportant une réelle bonification aux financements accordés, offrira des conditions très avantageuses aux entreprises bénéficiaires.



L’opération devrait permettre de catalyser de nouveaux financements privés en faveur des entreprises, d’un montant compris entre 5 millions et 50 millions d’euros sur une durée minimum de 4 ans et ne pouvant excéder 12 ans.



« Ce partenariat innovant avec le Crédit Mutuel est une première en France. » a déclaré Ambroise FAYOLLE, Vice-Président de la BEI. Face aux besoins importants des entreprises dans les territoires de cohésion et sur des secteurs clefs tels que l’innovation, il est de notre responsabilité de créer les conditions optimales de financement et d’accompagner ces PME et ETI dans leur projet de développement. » Et de conclure : « En accélérant l’accès au financement des entreprises grâce au Plan Juncker, nous soutenons la croissance et la cohésion sociale au cœur des territoires. »



« Cette alliance inédite entre la Banque européenne d’investissement et le Crédit Mutuel permettra d’accroître les financements envers les PME et ETI innovantes et en régions prioritaires » déclare Nicolas THERY, président de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. « Cette convention entre la grande banque publique européenne d’investissement et une banque européenne de premier plan sera un atout pour renforcer l’attractivité des entreprises des régions qui en ont le plus besoin. »



À propos de Banque européenne d’investissement (BEI)

Créée par le Traité de Rome et fondée en 1958, la BEI est la banque de l’Union européenne, formant avec le Fonds européen d’investissement (FEI) – filiale dédiée au soutien des PME - le Groupe BEI.

Le Groupe BEI est un acteur clef de la relance par l’investissement en Europe et en France, en particulier. Depuis 2012, grâce à la solidité de ses compétences et à l’attrait financier de sa notation AAA, le Groupe BEI a renforcé son activité en France pour atteindre 8,6 milliards d’euros d’investissements en 2017 au service des entreprises et de l’innovation, mais aussi en finançant des projets dans des secteurs stratégiques comme l’action en faveur du climat, l’énergie, la santé, le logement, l’éducation des jeunes et les infrastructures de formation. Le Groupe BEI est l’opérateur du Plan d’investissement pour l’Europe, plus communément nommé Plan Juncker.

bei.org



À propos du Plan d’investissement pour l’Europe

Le Plan d’investissement pour l'Europe, également nommé « Plan Juncker », vise principalement à lever les obstacles à l'investissement, à accroître la visibilité des projets d’investissement tout en leur apportant une assistance technique et à faire une utilisation plus intelligente des ressources financières, nouvelles ou existantes. En décembre 2018, le Plan d'investissement a déjà permis de mobiliser plus de 371 milliards d'euros d'investissement dans toute l'Europe, dont 60,5 milliards d'euros en France. 856 000 PME en Europe en ont déjà bénéficié.



A propos de Crédit Mutuel Alliance Fédérale

Crédit Mutuel Alliance Fédérale regroupe les fédérations Centre Est Europe (Strasbourg), Sud-Est (Lyon), Ile-de-France (Paris), Savoie Mont-Blanc (Annecy), Midi-Atlantique (Toulouse), Loire-Atlantique et Centre-Ouest (Nantes), Centre (Orléans), Normandie (Caen), Dauphiné-Vivarais (Valence), Méditerranéen (Marseille) et Anjou (Angers). La Fédération de Crédit Mutuel Massif Central (Clermont-Ferrand) a exprimé son souhait de le rejoindre le 1er janvier 2020.

Crédit Mutuel Alliance Fédérale regroupe également la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, la Banque Fédérative du Crédit Mutuel (BFCM) et l’ensemble de ses filiales, notamment le CIC, Euro-Information, les Assurances du Crédit Mutuel (ACM), Targobank, Cofidis, la Banque Européenne du Crédit Mutuel (BECM) et CIC Iberbanco.

creditmutuel.fr