LE MERCATO DE L’EMPLOI lève 8M€ auprès de Ring Capital et Ixo Private Equity pour accélérer sa croissance et répondre au défi national du plein-emploi ! Le 1er réseau national de recruteurs indépendants souhaite renforcer sa digitalisation et son expansion géographique.

Le constat est implacable : les entreprises françaises peinent à recruter. En effet, 58% des recrutements sont jugés « difficiles » par les entreprises (+13 points par rapport à 2021, selon BMO/Pôle Emploi). Pour apporter une réponse appropriée à ces difficultés de recrutement, Jenny GAULTIER (experte RH) et Julien BADR (« serial entrepreneur ») ont créé en 2017, Le MERCATO DE L’EMPLOI : un réseau national de recruteurs indépendants pour accompagner les entreprises, de toute taille, dans leur recrutement local et national.



Un modèle au service de l’entrepreneuriat et de l’emploi



Basée à Cognac, l’entreprise a construit progressivement un réseau « phygital » de 200 recruteurs indépendants, actifs sur l’ensemble du territoire français. De Paris à Perpignan en passant par Baie-Mahault en Guadeloupe, ses recruteurs ont fait le choix de l’entrepreneuriat au sein d’une communauté d’indépendants, forts de leur expérience professionnelle, de leur « connaissance terrain » et d’une expertise multi-sectorielle. En qualité « d’entreprise à mission », les consultants du Mercato utilisent une approche du recrutement centrée sur les soft skills (savoir être, qualités humaines, capacité à être leader, à travailler en équipe…) et la personnalité des candidat(e)s. Pour ce faire, le Mercato dispense, à chacun de ses membres, une formation sur le thème « Accompagner les entreprises dans leurs recrutements ». Formation certifiée par France Compétences et Qualiopi en 2021.



Démocratiser et digitaliser le métier de recruteur



Pour sélectionner les meilleur(e)s candidat(e)s, chaque consultant(e) utilise la plateforme digitale du Mercato, “Le Mercanet”, afin de se transformer en “super recruteur”: multi-diffusion des offres sur les job board, sourcing et qualification des candidats, outil d’aide à la décision, pilotage de l’activité du consultant…



Des clients prestigieux font confiance au Mercato : SNCF, GAN Patrimoine, VOLVO trucks… Depuis 2021, le Mercato a réalisé plus de 2000 recrutements pour les TPE/PME, ETI et grands groupes. En 2022, son entrée au classement des Echos des meilleurs cabinets de recrutement a consolidé sa position d’acteur de référence des RH.



8 millions d’euros investis pour une nouvelle étape de développement



Pour accélérer encore plus sa digitalisation et accroître la puissance numérique du réseau, le MERCATO DE L’EMPLOI a fait appel à deux fonds convaincus par la pérennité de son modèle économique dans le contexte d’un marché de l’emploi en profonde mutation. RING Capital, fonds qui investit essentiellement dans des entreprises à impact social et environnemental. La société ayant déjà notamment investi dans LiveMentor, YouSchool et LeHibou sur la thématique de l’emploi. Second fonds : IXO Private Equity, acteur de référence du capital investissement en région, a également investi dans le Mercato pour son ancrage local et sa connaissance du tissu entrepreneurial des différentes régions de France. Enfin, Roland TRIPARD, qui a dirigé avec succès SeLoger puis IAD, devient également actionnaire du Mercato. En intégrant son conseil d’administration, Il fera partager son expertise reconnue dans le développement d'un réseau d'indépendants.



Le Mercato souhaite renforcer sa position d'acteur incontournable du recrutement en « boostant » sa présence sur le territoire, en structurant toujours plus son activité, et en « musclant » son offre digitale. Et ce, en créant notamment une super plateforme SAAS où recruteurs, entreprises et candidats auront un parfait suivi du processus de recrutement avec des outils collaboratifs, un CRM dédié pour chacun, le recours à l’intelligence artificielle pour une meilleure adéquation entre l’offre et la demande d’emploi. L’objectif étant de contribuer à rendre le marché du travail toujours plus fluide.



Julien BADR, Président du MERCATO DE L’EMPLOI déclare : « Cette levée de fonds est une nouvelle étape franchie dans notre développement. Elle va constituer un formidable accélérateur pour renforcer le maillage territorial de notre réseau. Nous souhaitons être le 1er partenaire des entreprises de toute taille afin de les aider à bâtir leurs équipes.»



Jenny GAULTIER, directrice Générale du MERCATO DE L’EMPLOI, ajoute : « Le Mercato de l’emploi est une belle histoire d’entrepreneurs au service des entrepreneurs. Je suis particulièrement fière de compter 70% de femmes dans notre réseau et 80% de néo-entrepreneurs. Ring Capital et Ixo Private Equity sont en phase avec nos valeurs et nous sommes heureux de les associer à notre aventure ! »



Pierre-Alexis de VAUPLANE, Partner de RING CAPITAL indique : “En investissant dans le Mercato de l'Emploi, Ring Capital soutient un nouveau modèle à impact social, bâti pour réduire les inégalités et dynamiser les territoires par l'emploi. Nous sommes très fiers d'accompagner Julien et Jenny sur le développement du réseau des recruteurs indépendants et de contribuer à la réalisation de leur mission.“



Véronique CHABERT-SPAAK et Nicolas IORDANOV, directeurs de participations chez iXO Private Equity précisent : « Nous sommes très heureux de pouvoir contribuer à la croissance du Mercato de l’Emploi. Grâce aux forces du digital et des recruteurs de terrain partout en France, le Mercato de l’Emploi a su recentrer le recrutement sur une approche humaine et de proximité, deux valeurs que nous partageons et portons au quotidien. »



Roland TRIPARD conclut : « Je retrouve en Jenny et Julien, cette énergie créative qui peut faire la différence dans la montée en puissance d’un réseau d’entrepreneurs. Je partage leur enthousiasme et je compte concourir au succès du Mercato en apportant mes idées et mon expérience. »



A propos du MERCATO DE L’EMPLOI :

Le Mercato de l’Emploi est le premier réseau national de recruteurs indépendants. Nous avons construit un réseau de 200 consultants présents sur l’ensemble du territoire français pour répondre aux problématiques de recrutement des entreprises.

mercato-emploi.com



A propos de RING CAPITAL :

Écosystème dédié à l’investissement dans les entreprises tech et impact en forte croissance, Ring Capital a 3 véhicules d’investissement. Ring Altitude (165m€) est positionné sur le segment growth tech et accompagne des "scale-ups" françaises d'impact dans leur phase de passage à l'échelle, notamment via l'internationalisation et la croissance externe. Ring Mission (40m€ au 1er closing) est un fonds de venture impact qui finance des start-ups dont le cœur d’activité répond à un enjeu social ou environnemental. Enfin Ring Foundation est un fonds philanthropique dédié au financement et à l’accompagnement d’associations tech favorisant l’inclusion.

Les fondateurs, Geoffroy Bragadir, entrepreneur à succès du web (fondateur et ex-CEO d’Empruntis) et Nicolas Celier, ex-partner d’Alven Capital, sont entourés d’une équipe complémentaire composée d’opérationnels de la tech de premier rang (CTO ex-Criteo, experts webmarketing et data, etc.) et d’investisseurs reconnus. Cette équipe est soutenue par une communauté d’experts et de mentors réunis au sein de Ring2Success, le programme d’accompagnement dédié aux entreprises du portefeuille. Les fonds gérés proviennent d’acteurs institutionnels tels que Tikehau Capital et BPI France et d’investisseurs familiaux ou privés.

ringcp.com



A propos d’IXO Private Equity :

Créée en 2003, iXO Private Equity est le 1er acteur régional du capital investissement indépendant en France. Avec un actif sous gestion de plus de 800 M€, la société de gestion réalise principalement des opérations de capital développement et de capital transmission. Elle investit en fonds propres de 2 à 30 M€ par projet, dans les entreprises du Grand Sud de la France. Solidement ancrée au cœur de ces territoires, son équipe stable est constituée de 23 personnes, dont 15 investisseurs professionnels bénéficiant d'expériences complémentaires, parmi lesquels 4 Directeurs Associés dédiés aux régions couvertes par iXO Private Equity : Olivier Athanase (Nouvelle Aquitaine), Nicolas Charleux (Provence-Alpes-Côte-d'Azur), Jean-Luc Rivière (Occitanie) et Alexandre Sagon (Auvergne-Rhône -Alpes).

ixope.fr



