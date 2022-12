L’univers numérique de demain se fera-t-il avec la blockchain ?

Par Mirko Voltolini, Vice President of Strategy and Innovation de Colt Technology ServicesDepuis de nombreuses années, les investisseurs s’interrogent sur la manière façon de profiter pleinement de la technologie Blockchain. Car cette technologie de pointe propose de réduire considérablement les coûts des transactions. Aussi prometteuse que semble être la popularité à l’international de la technologie blockchain, elle n'est pas nécessairement la solution à tous les maux des modèles économiques des entreprises. Cette technologie a-t-elle tenu toutes ses promesses ? Où en sommes-nous aujourd'hui ? Quels sont les obstacles qui empêchent sa généralisation ? Comment y faire face pour répondre au mieux aux enjeux de demain ?La taille du marché mondial de la technologie blockchain était évaluée à 5,92 milliards USD en 2021 et devrait croître à un taux de croissance annuel de 85,9 % de 2022 à 2030 . En 2022, nous assistons au développement à grande échelle d'entreprises et de plateformes proposant la blockchain en tant que service (BaaS). La BaaS est une solution fiable qui aide les utilisateurs à déployer des services cloud pour construire, utiliser et héberger rapidement leurs projets blockchain. Elle s'inspire de l'infrastructure Software as a Service (SaaS) et adopte une stratégie de travail similaire. Des acteurs clés de l'informatique comme Amazon et Microsoft sont à l'avant-garde de l'offre de services BaaS aux clients. Toutefois, la portée de leurs services est limitée aux grandes entreprises. Avec la croissance rapide des moyennes et petites entreprises, le cluster BaaS devrait s’étoffer bientôt pour offrir des services à ces entités et permettre à la technologie blockchain de diversifier ses cas d'utilisation.Même si la plupart des solutions actuelles sont gratuites, le recrutement d'ingénieurs logiciels compétents spécialisés dans le déploiement de la blockchain va être un investissement important, c’est même l'un des défis majeurs de la mise en œuvre de la blockchain.Un autre défi de taille de sa mise en œuvre est l'évolutivité. Bien que les réseaux de transactions puissent traiter des centaines de transactions par seconde sans défaillance, lorsqu'il s'agit de Bitcoin (environ 3 à 7 transactions par seconde) le traitement est considérablement ralenti. Cela rend la blockchain non viable pour les applications à grande échelle. Pour être adoptée à grande échelle, la blockchain doit améliorer sa vitesse. C'est là que les services d'infrastructure numérique peuvent jouer un rôle essentiel en offrant des capacités de bande passante élevée.Les technologies 3D où plusieurs écosystèmes virtuels se connectent pour créer un cluster plus grand seront une combinaison de réalité augmentée, de réalité virtuelle et de technologie blockchain. La blockchain contribuera à la mise en place d'une économie numérique dans ces nouveaux univers virtuels.D'une manière générale, bon nombre des principaux obstacles rencontrés par la blockchain reflètent les difficultés de croissance propres à toute nouvelle technologie. Les défenseurs de la blockchain devront persuader leurs organisations de prendre des risques pour établir des relations comparables à la blockchain, la réalité augmentée et la réalité virtuelle dans d'autres secteurs d'activité et justifier la généralisation de cette technologie.Certains éléments indiquent que l'adoption de la blockchain continuera à s’étendre en 2023. Les entreprises se rassemblent progressivement et forment des groupes de travail collaboratifs sur la blockchain afin de s'attaquer aux problèmes qu’elles rencontrent et pour fournir des solutions qui peuvent profiter à tous.La blockchain ajoute également, par exemple, un niveau de confiance supplémentaire entre les opérateurs télécoms partenaires et permet d'accélérer les paiements. Les avantages pour les entreprises sont les améliorations opérationnelles de leurs services de bout en bout. La technologie Blockchain permet aussi de rendre la propriété des données aux clients. Elle contribue à responsabiliser les utilisateurs en leur donnant un contrôle total sur leurs informations. Ils peuvent contrôler qui a accès à leurs données, à leurs transactions et à leurs schémas comportementaux, en améliorant les interactions des clients avec l'entreprise grâce à la transparence, la confiance et la sécurité.La blockchain n'est pas encore largement ou systématiquement comprise. Mais cette technologie est comptée parmi les tendances à surveiller pour garder une longueur d'avance. Tout le monde est impatient d'en savoir plus sur cette technologie, car elle permet des avancées significatives et ouvre de nouvelles perspectives dans chaque secteur, qu'il s'agisse de la banque, de la santé, des médias, de l'informatique, de la cybersécurité, de la publicité ou de la finance. Ses possibilités sont infinies, la technologie blockchain va fondamentalement changer notre façon de travailler et de vivre à l'avenir. Mais il est crucial de comprendre son fonctionnement et les obstacles qui peuvent surgir avant de décider de son utilisation.