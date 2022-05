L'une des semaines les plus sévères de l'histoire des crypto-monnaies BitPanda, l'une des semaines les plus sévères de l'histoire des crypto-monnaies.

Les faits marquants de la semaine :

➔ L'une des semaines les plus sévères de l'histoire des crypto-monnaies.

➔ L'écosystème Terra s'effondre

➔ Sixième clôture hebdomadaire baissière consécutive pour le bitcoin

➔ Phase de capitulation

➔ Les altcoins baissent en même temps que le bitcoin



L'une des semaines les plus difficiles de l'histoire de la crypto-monnaie



Cette semaine entrera probablement dans l'histoire comme l'une des pires semaines de la crypto. Le marché de la crypto a plongé en même temps que les marchés financiers mondiaux dans une vente massive qui a entraîné des baisses à deux chiffres pour chaque pièce majeure du marché. Le bitcoin a chuté de près de 23 % au cours des sept derniers jours, tandis que certains des 10 principaux altcoins ont connu des pertes de plus de 50 %. Entre l'inflation et les tensions géopolitiques, le tableau macroéconomique pourrait difficilement être pire pour les actifs à risque. Le Crypto Fear & Greed Index est un indicateur du sentiment du marché des crypto-monnaies, qui a montré à 10/100 qu'il y a une peur extrême sur le marché, un niveau précédemment vu en janvier.



L'écosystème Terra s'effondre



Le krach de l'écosystème Terra a aggravé la situation déjà grave lorsque son jeton LUNA et son stablecoin TerraUSD (UST) se sont effondrés. TerraUSD, le troisième plus grand stablecoin au monde, s'est effondré en se découplant du dollar américain, plongeant sous les 0,30 $, tandis que LUNA a chuté de plus de 95 %.



Sixième clôture hebdomadaire baissière consécutive pour le bitcoin



Le bitcoin a clôturé avec six bougies rouges d'affilée, marquant six semaines de clôture baissière. C'est la première fois en huit ans qu'une telle tendance baissière est enregistrée pour le bitcoin. L'humeur baissière s'est traduite sur des échelles de temps plus longues, car les événements mondiaux continuent de faire pression sur les marchés. Le bitcoin a clôturé avec une bougie en doji et une grande mèche descendante sur le graphique journalier, marquant une zone de retournement possible. Le BTC a trouvé un support au-dessus de 27 450 € et semble avoir entamé une correction à la hausse.



La capitalisation boursière du bitcoin n'est plus que de €500B, une baisse très significative depuis novembre 2021, lorsque sa capitalisation boursière avait dépassé les €1 trillion. Le prix du BTC a chuté sous les 25 000 €, un niveau vu pour la dernière fois en été, et il est maintenant en baisse de quelque 58 % par rapport à son sommet historique de 66 011 € en novembre 2021.



Phase de capitulation



La phase de capitulation est généralement la phase qui suit la découverte d'un plancher par le marché. Elle implique généralement une recrudescence de la pression vendeuse et un repli des prix.

La valeur totale de toutes les crypto-monnaies a chuté d'environ 60 % depuis novembre 2021. À l'époque, la capitalisation totale du marché des crypto-monnaies atteignait 2 700 milliards d'euros alors qu'elle est aujourd'hui de 1 500 milliards d'euros. Tout bien considéré, le marché des crypto-monnaies atteint l'extrémité opposée d'une phase "euphorique", où il semble y avoir un point culminant de panique, qui pourrait conduire à un retournement peu après.



Les altcoins baissent en même temps que le bitcoin



Le krach boursier a fait chuter tous les principaux altcoins aux côtés du bitcoin, et les altcoins ont même affiché des pertes plus importantes que le bitcoin dans son ensemble. L'Ethereum a cassé la structure en biseau descendant qui était en jeu depuis le début du mois d'avril et tente maintenant de former un nouveau fond local près des niveaux du début de l'année.



Le prix de l'ETH a chuté à 1 700 €, et a également perdu de la valeur par rapport à la paire ETH/BTC. La paire est passée de 0,0767 à 0,067 en seulement 2 jours. La domination du marché du BTC est maintenant de 44,5 %, tandis que l'ETH détient 19,4 %. À l'heure actuelle, l'Ethereum a trouvé un support au-dessus de 1 750 € et a commencé une vague de récupération. L'ETH a dépassé la zone de résistance de 2 000 €, mais il se négocie toujours en dessous de l'importante moyenne mobile simple horaire de 100.



D'autres altcoins majeurs tels que Cardano, Polkadot, Chainlink, Avalanche, Ripple et Solana ont perdu plus de 50 % de leur valeur pendant les ventes. ADA est passé sous la barre des 0,45 €, son plus bas niveau depuis février 2021, en baisse de plus de 80 % par rapport à son record absolu de 2,97 € en septembre dernier.



Une forte pression de vente a tiré le prix de DOT sous plusieurs lignes de soutien et jusqu'à 7 €, son plus bas niveau depuis l'été dernier. DOT avait atteint un prix record de près de 50 € en novembre de l'année dernière.



LINK a baissé en même temps que le marché, le jeton s'effondrant à 5 €, affichant des pertes d'environ 85 % depuis son sommet historique en 2021.



XRP est une autre pièce qui a subi des pertes importantes mais qui a réussi à se hisser dans le top 10 des crypto-monnaies par capitalisation boursière après que LUNA ait quitté la liste. XRP est désormais la 6e plus grande pièce par capitalisation boursière, évaluée à 21 milliards d'euros. Son prix a chuté sous les 0,4 €, des niveaux vus pour la dernière fois en mars de l'année dernière.



SOL et AVAX ont été parmi les plus grands perdants, chutant de plus de 50 % en une semaine. AVAX est tombé à 20 €, alors qu'il se négociait à plus de 60 € début mai.



SOL, qui se négociait légèrement en dessous de 90 € durant les premiers jours de mai, est tombé à 40 € cette semaine. Malgré ce plongeon massif, SOL reste la 8e plus grande crypto en termes de capitalisation boursière, évaluée à environ 16,7 milliards d'euros.



