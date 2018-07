L'impak Coin, la première crypto-monnaie reconnue par l'autorité des marchés financiers au Canada, débarque en France

impak Finance, la FinTech franco-canadienne ayant créé la première marketplace qui facilite et récompense les achats auprès d'entreprises ayant un impact social positif, annonce aujourd'hui la pré-vente des impak Coins (ICO) sur la plateforme PRE-IPO, dès octobre 2018.



Après le succès de son ICO réalisée au Canada en 2017, la première en Amérique du Nord à être conforme aux lois sur les valeurs mobilières, impak Finance souhaite que l'ICO européenne des impak Coins soit également l'une des premières à être approuvée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).



« Le fondement du projet impak est de s'appuyer sur les innovations technologiques afin de produire un impact social positif dans le monde. Notre volonté est de remettre l'humain au cœur de l'écosystème financier et de faire en sorte que le capital serve à améliorer le sort des humains et de la planète en plus de générer de la croissance économique. Il s'agit d'un véritable mouvement de transformation sociale dans lequel nous croyons fermement », explique Paul Allard, Co-fondateur & CEO d'impak Finance. « impak a été conçu pour que les individus et les entreprises responsables puissent, par le biais de leur consommation, soutenir les entreprises générant un impact environnemental et social positif. »



« Ce projet confirme l'avance que la France a prise dans le monde de la responsabilité sociale avec #FrenchIMPACT et la positionne comme chef de file dans le secteur des crypto-monnaies à valeur ajoutée », ajoute Jean-Emmanuel Vernay, de PRE-IPO.com



Une marketplace qui redirige le capital



impak Finance a créé impak, une application de paiement associée à une marketplace (www.impak.eco) qui facilite et récompense la consommation responsable auprès d'entreprises d'impact. Individus et acheteurs professionnels pourront y trouver des entreprises d'impact qualifiées, capables de leur fournir les produits et services dont ils ont besoin et partageant par ailleurs des valeurs communes. De plus, à chaque achat, les acheteurs seront récompensés en impak Coin qu'ils pourront réutiliser dans l'écosystème et auront accès à un service de traçabilité et de quantification de leurs achats d'impact.



De leur côté, les entreprises participantes bénéficieront de frais de transaction réduits, d'une vitrine additionnelle auprès d'une clientèle motivée, d'un programme de fidélisation qu'elles n'auront pas à financer, de récompenses sur leurs propres achats dans l'écosystème et d'un rapport précis sur leur impact réel. A ce jour, près de 10 000 détenteurs de comptes impak ont suggéré plus de 40 000 entreprises dont ils souhaitent consommer en priorité les produits et services.



Aussi, afin de dynamiser l'investissement d'impact, les rapports disponibles sur la marketplace permettront aux investisseurs institutionnels spécialisés dans l'investissement socialement responsable de confirmer les labélisations d'entreprises dans lesquelles ils cherchent à investir et les suivre en temps réel.



Une crypto-monnaie qui crée de l'impact, non spéculative et stable



A ce jour, la capitalisation des crypto-monnaies dépasse les 100 milliards de dollars. On prévoit que l'économie d'impact, en croissance de 20% annuellement, atteindra les 1 000 milliards de dollars d'ici 2020[1]. À la fois monnaie complémentaire et récompense, l'impak Coin est la première crypto-monnaie d'importance dont la valeur est liée à l'économie d'impact. Par ailleurs, à l'opposé des crypto-monnaies les plus répandues, son design vise à l'isoler des pressions spéculatives qui l'éloigneraient de sa valeur intrinsèque. Ainsi, il conserve sa valeur pour les marchands qui y cherchent un outil d'échange stable et pour les investisseurs qui y cherchent un placement relié à ce courant dynamique de l'économie.



La première crypto-monnaie validée par les autorités canadiennes maintenant en France



En 2017, l'ICO d'impak Coin avait reçu la reconnaissance des autorités réglementaires canadiennes, lui conférant ainsi une légitimité unique dans l'écosystème des crypto-monnaies. L'ICO canadienne avait alors levé 1,5 millions de dollars canadiens auprès de 2 300 contributeurs répartis dans 80 pays.



L'ICO Européenne d'impak Coin, accessible par la plateforme PRE-IPO, sera une des premières à être approuvée par l'Autorité des Marchés Financiers. L'entreprise ambitionne de lever 3 millions d'euros afin d'accélérer son développement sur le sol européen.



- La campagne sera ouverte à la souscription dès octobre 2018, pour deux mois.

- Un maximum de 8 millions d'impak Coins seront émis à une valeur nominale de 0,65€ l'unité.



« Il est rare que les autorités financières reconnaissent la légitimité des crypto-monnaies, nous sommes les premiers en Amérique du Nord à avoir réussi. Il est essentiel pour nous de recevoir l'approbation de l'AMF pour nos impak Coins, c'est pourquoi nous avons entamé avec l'AMF des discussions il y a quelques mois déjà. Notre White Paper final leur sera soumis dans les prochains jours. Nous sommes ravis de réitérer l'opération, cette fois-ci en Europe, et espérons générer un engouement similaire à celui rencontré outre-Atlantique », ajoute Paul Allard.



À ce jour, 1 690 626 impak Coins (MPK) ont été émis pour un total de plus de 900,000€, en provenance de 80 pays.



À propos d'impak Finance

impak Finance est une startup franco-canadienne qui a développé une application de paiement qui facilite et récompense les achats responsables grâce à l'impak Coin, la première monnaie numérique dédiée à cette économie d'impact positif.

Les utilisateurs d'impak - individus et acheteurs professionnels - ont accès à une marketplace exclusivement composée d'entreprises qualifiées d'impact social et pour chacun de leurs achats, ils sont récompensés en impak Coins tout en ayant une visibilité directe de leur l'impact positif grâce à la blockchain.

Impak Finance bénificie du support de plusieurs investisseurs importants dans le monde de l'impact et des FinTech, dont Didier Kuhn (Board member de BlaBlaCar et de Bankin), Daniel Paillé (ex-ministre de l'économie du Québec), Michel Lozeau (ex-dirigeant de la Banque Nationale du Canada) et Claude Chagnon, un des plus grands philantropes canadiens.



impak.eco



À propos de PRE-IPO

PRE-IPO, plateforme de crowdfunding créée et opérée par ALLINVEST, a été lancée en mai 2016. PRE-IPO offre aux investisseurs, tant professionnels que particuliers, une opportunité unique de participer au dernier tour de financement de PME en croissance sélectionnées de façon rigoureuse, quelques mois avant leur introduction en bourse. Réservé jusqu'alors aux institutionnels, ce tour de financement offre aux particuliers des opportunités d'investissement originales pour diversifier leur portefeuille et réduire leur imposition, la plupart des dossiers bénéficiant d'exonérations partielles.

pre-ipo.com



[1] World Economic Forum, From the Margins to the Mainstream: Assessment of the Impact Investment Sector and Opportunities to Engage Mainstream Investors, September 2013, p.10.

http://www3.weforum.org/docs/WEF_II_FromMarginsMainstream_Report_2013.pdf