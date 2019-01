L’association de l’IA et la Blockchain propose des opportunités exceptionnelles

Depuis quelques années, la révolution numérique a connu une croissance exponentielle. Elle propose plusieurs avantages considérables, raison pour laquelle les chefs d’entreprise se lancent régulièrement à la recherche d’opportunités pour la création de valeur. Dans l’un de leurs communiqués, les analystes de Bpifrance ont démontré que l’association des technologies de l’IA et de la Blockchain remettra en question certaines méthodes économiques classiques.Du fait de l’absence de concurrence, les plateformes internationales n’ont pas eu de soucis pour remporter le premier round de la révolution digitale. Elles ont ainsi pu facilement "numériser" plusieurs domaines économiques et s’imposer comme des intervenants indispensables dans les échanges entre les consommateurs et les producteurs (cela leur a d’ailleurs permis de prélever des commissions importantes).Une lueur d’espoir se présente à ceux qui n’ont pas pu profiter des avantages de la première manche de la révolution digitale. En effet, la maturité des technologies de l’intelligence artificielle et la Blockchain arrive à son terme. Grâce à leur combinaison, il sera possible de numériser toutes les plateformes, ceci afin de créer un lien direct entre les producteurs et les consommateurs.En d’autres termes, cela signifie qu’un restaurateur n’aura plus besoin de s’offrir les services d’une plateforme pour conclure des transactions avec ses clients. Il pourra donc directement traiter avec ces derniers, de façon sécurisée et en toute transparence. De son côté, un webmaster sera en mesure de présenter ses compétences aux utilisateurs (vous pourrez donc facilement le contacter pour la création de logo gratuit Pour résumer, l’IA améliorera la qualité des interfaces et simplifiera les tâches, tandis que la Blockchain apportera la prévisibilité et la connexion sécurisée.Le niveau de complexité de ces 2 technologies étant élevé, les chefs d’entreprise doivent s’y intéresser le plus rapidement possible. Dans l’idéal, il leur est conseillé d’accorder davantage d’importance à la Blockchain et de déterminer son impact dans le quotidien des salariés. Ayant compris qu’elle jouera un rôle important dans le développement des entreprises, plusieurs ingénieurs ont faire preuve d’imagination pour concevoir des projets entièrement dédiés à cette technologie.À cause de certains éléments, nombreux sont les chefs d’entreprise qui hésitent à adopter la Blokchain dans leurs démarches. Une grosse bulle spéculative et un sentiment d’incertitude règnent notamment autour de cette technologie, en particulier les monnaies virtuelles.Pour y remédier, les pouvoirs publics français ont décidé de soutenir les talents (pour cela, ils mettront à leur disposition des environnements de travail adaptés et instructifs). De cette façon, les grands acteurs économiques pourront investir dans différents domaines sans crainte.