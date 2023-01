L’alliance formée par Universign et Signaturit annonce la nomination de son Group CEO : Pierre Feligioni

Fort de plus de 20 ans d’expérience dans le secteur des nouvelles technologies, notamment en fintech, il a créé QuantHouse, un fournisseur de données de marché et d’infrastructures de trading en 2005, qu’il a dirigé jusqu’en 2019.



Pierre Feligioni a pour objectif de porter la vision de ce nouveau groupe européen sur un marché en pleine croissance.



Pierre Feligioni commente : « Je suis très heureux de rejoindre Universign et Signaturit, qui, ensemble, forment le leader européen de la signature électronique avec un plan ambitieux …. Avec plus de 245 000 clients actifs en Europe, Universign et Signaturit deviennent une véritable alternative à nos principaux concurrents basés aux Etats-Unis. »



Le domaine de la signature électronique accompagne celui de la dématérialisation des échanges qui a connu une forte croissance du fait d’une adoption qui s’est accélérée lors des confinements liés à la crise sanitaire. La e-signature répond à de nombreux enjeux afin de garantir la sécurité juridique et réglementaire des transactions entre entreprises et avec les particuliers et comprend différents types de services : horodatage, cachet, certificat…



Le groupe s’appuie sur des solutions dédiées pour les grands comptes et pour les TPE/PME, une gamme complète de services de confiance accessibles depuis des applications web et via API, et un réseau étendu de partenaires et intégrateurs pour accélérer la transformation digitale des entreprises et afficher une croissance continue à 2 chiffres. Les activités combinées du groupe touchent ainsi 245 000 clients en Europe et permettent des dizaines de millions de signatures chaque année.



A propos d’Universign

Universign, pure-player des Services de Confiance, est l’éditeur d’une plateforme SaaS de signature électronique, de cachet électronique et d’horodatage. En tant que Prestataire de Services de Confiance qualifié selon le règlement européen eIDAS, Universign sécurise et facilite les transactions numériques conformément aux règlementations. Gage de sécurité dans les transactions numériques, les Services de Confiance Universign offrent la meilleure expérience utilisateur en respectant deux principes d’usage : simplicité et conformité.

Fondée en 2001, Universign compte plus de 11 000 clients et réalise chaque année plus de 32 millions de signatures. Pour plus d'informations sur Universign, rendez-vous sur www.universign.com/



A propos de Signaturit Group

Le groupe Signaturit, détenu par Providence Strategic Growth - la filiale de capital de croissance de la société de gestion d'actifs leader Providence Equity Partners - est une legaltech européenne de premier plan dans le domaine des services fiduciaires et de la gestion des transactions numériques. Composée depuis 2021 de Signaturit (2013), Ivnosys (2013) et Universign (2001), elle possède l'un des plus larges portefeuilles de solutions en Europe, permettant aux entreprises de toute taille et de tout secteur d'activité de réduire leur consommation de papier, d'améliorer leurs processus de facturation et de contractualisation et de fournir à leurs équipes des outils leur permettant d'optimiser leurs tâches administratives liées à la signature de documents.

Les trois prestataires de services de confiance qualifiés proposent des solutions qui facilitent tout processus de signature ou de communication numérique, avec toutes les garanties légales et de sécurité selon les normes établies par le règlement européen eIDAS. Les solutions innovantes proposées sont basées sur le cloud dans le domaine de l'eSignature, de l'eDelivery, de l'eID, de l'émission et de la gestion des certificats numériques, et des solutions pour la gestion des notifications gouvernementales.

Au total, le groupe sert plus de 245 000 clients dans plus de 40 pays, permettant l'exécution de plus de 78 millions de signatures électroniques.