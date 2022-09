L’Oracle AML Atomic de Coinfirm s'étend à 9 blockchains et 1 000 adresses

Conformément aux dernières recommandations du GAFI (Groupe d'action financière), publiées dans son guide Updated Guidance for a Risk-Based Approach to Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers (Lignes directrices de l'approche fondée sur les risques appliquée aux actifs virtuels et aux prestataires de services liés aux actifs virtuels) en octobre 2021, les opérateurs de finance décentralisée doivent être considérés comme des fournisseurs de services d'actifs virtuels (VASP). En réponse à ces recommandations, Coinfirm a créé l’Oracle AML Atomic.



Un nombre croissant d'organismes de réglementation nationaux cherchent à résolument intégrer la finance décentralisée (DeFi) dans leurs juridictions respectives de lutte contre le blanchiment d'argent afin de poursuivre le combat contre le financement du terrorisme, la fraude, les escroqueries et toutes autres activités illicites. Ces organisations incluent le GAFI ainsi que la CFTC et la SEC aux États-Unis, tandis que les recommandations contenues dans des documents tels que le règlement MiCA (Markets in Crypto Assets) publiés par la Commission européenne donneront le ton à la réglementation DeFi dans l'UE.



Les nouvelles blockchains couvertes par l’Oracle AML sont les chaînes Abitrum, Avalanche, BNB Smart Chain (BSC), Celo, Fantom, Optimism et Polygon. L’Oracle AML Atomic mettra bientôt en œuvre les blockchains Ethereum Classic et RSK, augmentant encore sa portée.



Le nombre d'adresses inscrites sur liste noire par le service, notamment celles des listes de sanctions gérées par l'OFAC, des financiers du terrorisme, des trafiquants de drogue, des marchands d'armes, des principaux et récents portefeuilles de pirates informatiques ainsi que celles appartenant à d'autres activités à haut risque, n'a cessé d'augmenter et comprend désormais 1 000 adresses sur chaque blockchain couvertes par l’Oracle AML Atomic. Environ 20 adresses sont placées sur liste noire chaque semaine tout en étant également ajoutées à la liste des sanctions gérées par l'OFAC ainsi qu’à de nombreuses autres bases de données mondiales répertoriant les adresses d'acteurs malveillants, limitant en permanence leur capacité à opérer dans l'espace cryptographique.



Oracle suscite un intérêt croissant de la part des utilisateurs depuis son lancement sur Ethereum en mai 2022, par conséquent l’accès freemium d'Oracle est terminé. Pour continuer à obtenir de complètes informations liées à l’atténuation des risques sur l’Oracle AML Atomic, veuillez contacter Coinfirm pour un abonnement mensuel et une licence.



À propos de Coinfirm



Coinfirm est le chef de file mondial de l'analyse blockchain et des solutions RegTech, et crée une économie blockchain plus sûre, en protégeant les entités contre les fonds provenant d'activités illicites telles que les piratages de ransomware, la traite des êtres humains et le financement du terrorisme, par le biais de l'évaluation des risques des entités, des adresses et des transactions.



La société utilise plus de 350 algorithmes de risque propriétaires et assure la surveillance de plus de 25 000 entités blockchain. Elle propose des outils transparents et évolutifs pour se conformer aux exigences réglementaires rigoureuses de la CeFi et de la DeFi.



Fondée en 2016, Coinfirm est basée au Royaume-Uni, et l'entreprise dispose de bureaux en Pologne, au Canada, en France et au Japon. Plus de 300 entités font confiance à l'entreprise pour fournir des solutions RegTech.



