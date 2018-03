L’Indice de confiance des investisseurs baisse de 108,4 à 100,8 points en novembre

L'indice global de la confiance des investisseurs a baissé de 7,6 points à 100,8 points par rapport au niveau de 108,4 relevé en octobre. Les investisseurs en Asie ont incontestablement enregistré la plus forte baisse, l’indice régional ayant chuté de 95,3 à 91,2, un repli de 4,1 points. Les autres régions affichent un peu plus d’enthousiasme. L’appétit pour le risque des investisseurs d’Amérique du Nord est demeuré largement inchangé, l’indice passant de 101,1 à 102,2 points, soit un gain de 1,1 point. Les investisseurs européens se sont montrés quelque peu plus optimistes, le niveau de confiance ayant augmenté de 3,7 points, l’indice passant de 101,8 à 105,5 points. Le niveau 100 de l’Indice représente un niveau neutre où les investisseurs institutionnels ne procèdent à aucune augmentation ou réduction dans leurs allocations en actifs à haut risque.Développé par State Street Associates (SSA), la division de recherche de State Street Global Markets établie en partenariat avec l’université de Harvard, sous la direction de Ken Froot et Paul O’Connell, l’indice de confiance des investisseurs de State Street évalue de manière quantitative l’appétit des investisseurs pour le risque en analysant les tendances se dégageant des achats et des ventes effectués par les investisseurs institutionnels. L’indice est fondé sur une théorie financière qui attribue une signification particulière aux changements de sentiment des investisseurs vis-à-vis du risque, ou à leur volonté de détenir un volume proportionnellement plus ou moins important de titres à haut risque dans leurs portefeuilles. Plus les investisseurs institutionnels sont prêts à consacrer une part importante de leurs portefeuilles à des placements en actions, plus leur tolérance au risque, et par conséquent leur confiance, est grande.« Dans l’ensemble des régions, les investisseurs institutionnels font essentiellement du sur-place, ne cherchant ni à augmenter ni à réduire leurs positions totales en actifs à risque » commente M. Froot. « Cependant, les données agrégées masquent des disparités régionales et nationales particulières. Ce mois-ci par exemple, les investisseurs institutionnels ont radicalement réduit leurs positions sur certains marchés, comme l’Australie, tout en continuant à augmenter leurs positions sur les marchés émergents. Dans l’ensemble, les investisseurs affichent une certaine prudence quant au niveau actuel des valorisations des actions, et le désir de voir se manifester de plus grandes preuves d’une activité économique et d’une demande globale réelles, particulièrement aux États-Unis, avant d’étoffer davantage leurs positions en actions ».« Les investisseurs européens ont affiché un plus grand optimisme ce mois-ci, mais les données prouvent que l’humeur des investisseurs partout ailleurs est plutôt à la consolidation » a ajouté M. O’Connell. « Il y a une prise de conscience que les problèmes structurels comme le déficit des comptes courants américain, le surplus des comptes courants en Asie et le déclin à long terme des emplois dans l’industrie manufacturière prendront du temps à résoudre. Entretemps les gouvernements continuent de soutenir la demande mais les investisseurs gardent l’œil à la fois sur la nature temporaire du stimulus, et sur l’impact que ce dernier aura sur le poids de la dette totale ».State Street Global Markets offre des services de courtage et autres services spécialisés dans la recherche et l’analyse financière, ayant pour objectif d’améliorer et de préserver la valeur des portefeuilles pour les gestionnaires et détenteurs d’actifs. Fort de sa situation privilégiée à la croisée des marchés internationaux, State Street Global Markets contribue à créer et dégager une valeur ajoutée pour ses clients, grâce à une recherche unique fondée sur les flux financiers de l’entreprise, des stratégies d’investissement innovantes, une optimisation du processus de négociation, et sa connectivité globale à travers de multiples classes d’actifs et places financières.L’équipe de chercheurs issue des milieux financier et universitaire de State Street Global Markets a pour mission d’améliorer et de préserver la valeur des portefeuilles pour ses clients. Travaillant sans relâche à l’avancement de la science, aussi bien du point de vue théorique que pratique, et au développement de la recherche propre à l’entreprise sur le comportement des investisseurs, et les technologies innovantes de gestion des portefeuilles et du risque, State Street Global Markets permet à ses clients de défier les conventions, de formuler des idées nouvelles, de prendre des décisions plus informées et d’obtenir des résultats mesurables.L’indice State Street est publié à Boston à 10 heures, heure de la côte Est des États-Unis, le dernier mardi de chaque mois et communiqué dans le monde entier. Des informations supplémentaires sur l’indice « State Street Investor Confidence Index® »State Street Corporation (NYSE : STT) est l’un des premiers prestataires mondiaux de services financiers aux investisseurs institutionnels, spécialisé dans les services d’investissement et de gestion d’actifs, de recherche et d’analyse financière et de courtage. Avec 17 900 milliards $(12 300 milliards €) d’actifs sous conservation et administration, et 1 700 milliards $ (1 200 milliards €) d’actifs sous gestion au 30 septembre 2009, State Street intervient dans 27 pays et sur plus de 100 places financières dans le monde.