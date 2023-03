L'IDI prend une participation de plus de 40 % d'OMNES

Je tiens à remercier Fabien, l'IDI et l'ensemble de nos collaborateurs, partenaires, investisseurs et entrepreneurs pour la confiance qu'ils m'ont accordée. Notre objectif est de capitaliser sur la performance unique réalisée dans les énergies renouvelables depuis plus de 15 ans pour positionner OMNES comme le leader européen du capital investissement engagé dans la transition énergétique et écologique."

Je suis ravi d'accueillir l'IDI en tant qu'actionnaire minoritaire d'Omnes. Je suis enthousiaste à l'idée de continuer à consacrer 100% de mon temps au développement d'Omnes dans le cadre d'une transition managériale basée sur la continuité, la croissance et la performance au service de nos clients."

"Nous sommes très heureux que l'IDI devienne un actionnaire significatif d'Omnes. Forts de notre expérience dans l'accompagnement de sociétés de gestion en croissance, nous souhaitons accompagner l'accélération de la croissance d'Omnes. Forte de ses nombreux succès en France et en Europe, ainsi que de sa grande expérience dans les énergies renouvelables, Omnes a pour ambition de devenir un leader européen de la transition énergétique et environnementale, en s'appuyant sur son track-record construit depuis plus de 15 ans."

« 2022 a été un bon millésime pour toutes les parties prenantes de l’IDI dans un contexte économique et géopolitique très tendu. Ces chiffres qui surperforment ceux de son marché, démontrent une fois de plus la résilience du business model de l’IDI et la grande qualité de son portefeuille de participations. 2023 sera une année charnière pour l’IDI, symbolisé par des nouveaux bureaux pour regrouper à une même adresse, les équipes d’investissement de l’IDI et celles de la gestion pour compte de tiers d’idiCo et d’idi emerging markets. Le Groupe IDI grandit en taille et devient un acteur encore plus important du capital investissement sur le segment des PME / ETI. L’équipe d’investissement de l’IDI est très active et a déjà réalisé 4 opérations depuis le 1er janvier 2023, dont le closing de l’acquisition d’une participation minoritaire significative dans Omnes et de 100% d’idiCo. »



A l'occasion de cette opération, Fabien Prévost cède la fonction de Directeur Général d'OMNES à Serge Savasta. Il accompagnera cette transition en tant que Président du Conseil d'Administration et Directeur des Investissements. Michel de Lempdes conservera son rôle de Directeur du Capital Risque, Managing Partner et membre du Conseil d'Administration. Michael Pollan et Marc-Philippe Botte prendront la tête de l'activité énergie renouvelable et deviendront Managing Partners.Douze membres seniors des équipes d'investissement et de soutien deviendront également actionnaires d'OMNES.: "se concentrera ainsi sur quatre activités d'investissement durable liées à la transition environnementale et énergétique : les énergies renouvelables, les villes durables, le capital-risque deeptech et le co-investissement.Avec ce positionnement différencié, OMNES augmentera son impact sur les enjeux majeurs de la transition énergétique et environnementale européenne que sont le développement des capacités de production d'énergie verte, la décarbonisation des villes, l'innovation durable et, plus largement, la transition environnementale et sociale des entreprises.La société a pour objectif de porter le total de ses actifs sous gestion à plus de 10 milliards d'euros à moyen terme, notamment en renforçant l'exposition internationale de ses activités.En parallèle de cette annonce, OMNES a dévoilé le lancement de la levée de fonds de Capenergie 5, le cinquième millésime d'une série de fonds d'énergies renouvelables qui ont réalisé des investissements nets de 1,5 milliard d'euros.Selon le communiqué, Capenergie 5 suscite un vif intérêt, de nombreuses souscriptions auraient déjà été reçues de la part d'investisseurs européens et internationaux.La levée de fonds du deuxième fonds dédié aux villes durables, CEP2, d'une taille cible de 200 millions d'euros, est en cours de finalisation. Le lancement de nouveaux millésimes de fonds de capital-risque et de co-investissement dans le domaine des deeptechs est prévu pour le printemps.De son côté, l'IDI qui publiait ses résultats annuels pour 2022 ce matin (27 mars 2023) affiche au 31 décembre 2022, un actif net réévalué en hausse de 12 % à 672,8 millions d'euros. Et, une capacité d'investissement à 123,8 millions d'euros.En 2022, 15 opérations ont été conclues ou signées : une acquisition, dix build-up, deux cessions, un réinvestissement, la prise de participation significative dans Omnes (>40%) et enfin, une opération stratégique qui se matérialise avec la création d’idiCo pour développer le groupe IDI dans la gestion pour compte de tiers en Europe.Dans le communiqué annonçant les résultats du groupe et la prise de participation significative dans OMNES,Photo : compte Linkedin d'OMNES Capital