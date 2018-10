Avec la mise en application de MIF II, l’ACIFTE ne pouvait plus être régulée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) et lui a donc demandé de sortir de la régulation des CIF. Ainsi et depuis l’été dernier c’est chose faite. Pour autant, la volonté de faire reconnaître le métier des conseils en haut de bilan et de les représenter demeure, devenant même l’objectif premier de l’association.



Au terme de l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 11 octobre dernier, l’ACIFTE est devenue L’AFiTE, L’Association pour le Financement et la Transmission d’Entreprise et à cette occasion, la stratégie de l’AFiTE a été validée à une très large majorité.



Professionnalisme, visibilité, services



Association de place, elle représente désormais la profession et entend être connue et reconnue auprès des chefs d’entreprises, spécialistes du M&A, conseils en ingénierie, DAF, conseils financiers… et aussi de toutes les instances réglementaires intervenant sur les thèmes du financement et de la transmission des entreprises.



Exigences éthiques et déontologiques, professionnalisme restent les maîtres mots sur lesquels s’accordent ses membres auxquels l’association entend apporter des services pour permettre à chacun de poursuivre et développer son activité (bases de données, supports contractuels, assurance RCP …), mais aussi, des réunions sur les nouvelles pratiques du marché, des formations centrées sur les métiers, assurées entre autres par la CNCEF.



L’AFiTE est donc prête à accueillir tous les professionnels concernés et motivés par ses thèmes essentiels que sont le financement et la transmission des entreprises.



Le nouveau Conseil d’administration de L’AFiTE se compose ainsi :



Didier Busquet (Linkers) , Guillaume Capelle (Adviso Partners), Paul Damestoy (Nord Transmission), Stéphane Fantuz (Expenciel), Pierre-Jean Gaudel (Paris Corporate Finance), Nicolas Ibanez (Largillière Finance), Marc Sabaté (In Extenso Finance et Transmission, groupe Deloitte) pour compléter le bureau actuel composé de Vincent Juguet toujours président de l’AFITE (VJ Finance, MBA Capital), Jean-Baptiste David (I3 Entrepreneurs), Luc Farriaux (FL Finance et Développement), Hervé Grosjean (Quartz Partners), Victor-Emmanuel Minot (Synercom Grand Est).