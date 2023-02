L’AASGO, association des actionnaires salariés d’Orange, soutient la Direction d’Orange et son nouveau plan stratégique

Les 4 axes du plan ne sont pas sans rappeler les sujets de réflexions présentés à l’assemblée générale de notre association en novembre dernier par Christel Heydemann et déjà plutôt bien accueillis par les 230 adhérents présents.Pour Marc MAOUCHE, président de l’AASGO : « Ce plan nous engage, nous, les actionnaires salariés propriétaires d’environ 7,5% du capital d’Orange à la fois dans sa bonne réalisation mais aussi pour en recueillir les dividendes comme salariés et comme actionnaires. »Ce plan volontariste, dont l’exécution dépendra de la dynamique du nouveau Comex, met au centre de son projet les métiers historiques des télécoms et ces infrastructures, pour conserver son leadership et l’efficacité opérationnelle que les clients, les salariés et les investisseurs attendent.Il trace la direction et les efforts nécessaires pour retrouver la croissance sur le segment Entreprises, en accélérant sur les activités de Cybersécurité, et la zone Afrique Moyen-Orient.L’absence de focus sur les activités de diversification des précédents plans, est à souligner. Pour rappel, la soutenabilité des investissements dans ces activités est très dépendante des capacités des autres activités à dégager les ressources nécessaires sans s’exposer à un risque fort. Elaguer est parfois utile pour redonner de la vigueur aux racines, au tronc et aux branches principales !L’AASGO rappelle que les salariés des filiales cédées ou des entreprises détenues en co-contrôle conservant leurs parts dans le FCPE Orange Actions, deviennent mécaniquement des actionnaires anciens salariés d’Orange.Tout comme vis-à-vis des retraités, l’AASGO est la seule à défendre fermement leurs intérêts d’actionnaires anciens salariés au sein des instances et auprès de la Direction.Si l’objectif de 10% de salariés détenteurs du capital d’Orange, n’est pas clairement affiché dans ce plan, la Direction a en revanche bien rappelé que les entreprises avec un fort actionnariat salarié sont plus performantes.Les demandes de l’AASGO pour des opérations récurrentes devraient trouver un écho favorable avec l’amélioration des performances opérationnelles.Le solde de 0.40 euro/action du dividende confirmant les 0.70 euro/action en 2022, sera proposé lors de la prochaine Assemblée générale.En 2023, la croissance attendue permettra de proposer un dividende à 0,72 euro/action, à solder en 2024 si l’Assemblée Générale des actionnaires y est favorable. Une augmentation du dividende que l’AASGO soutient, et qui profitera aux actionnaires salariés, dans la mesure où le groupe dégage des résultats et tient ses engagements.Sur l’exercice 2022, le montant des dividendes versés aux actionnaires est en baisse de 12,50 % par rapport à 2021. La participation aux bénéfices est 127 millions d’euros, en légère croissance par rapport à 2021.L’AASGO regrette d’ailleurs qu’à cette occasion, des représentants du personnel, des syndicats préfèrent camper sur des positions dogmatiques en cherchant comme trop souvent, à opposer les intérêts des actionnaires (salariés compris) et des salariés.Chez Orange, une très large majorité des salariés en France en particulier est actionnaire de l’entreprise : un schéma de gouvernance particulièrement adapté pour la construction du groupe de demain, plus équitable et équilibré.