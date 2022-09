Kyriba lance Cash Management AI, sa solution de gestion de trésorerie basée sur l’Intelligence Artificielle Cash Management AI permet d’établir des prévisions de trésorerie basées sur les données financière afin d’optimiser les liquidités d’entreprise.

Kyriba, (« la Société ») le leader mondial des solutions informatiques et financières dans le Cloud annonce le lancement de Cash Management AI, une nouvelle solution basée sur l’Intelligence Artificielle qui utilise les technologies issues de la science des données pour prédire les disponibilités de trésorerie avec une vitesse, un contrôle et une fiabilité accrus. La nouvelle solution améliore les capacités de prévision de gestion de trésorerie des entreprises. Elle pourra ainsi être mobilisée avec davantage de confiance et de précision pour le financement de ses investissements, une priorité importante compte tenu de l’environnement actuel de hausse des taux d’intérêt et de volatilité des marchés.



« Seulement 20 % des équipes financières arrivent à prédire de manière fiable leur trésorerie et leurs liquidités au-delà d’un mois. L’imprécision de ces prévisions se traduit par des poches de liquidités inutilisées, ce qui a un impact négatif sur la résilience et la profitabilité, en particulier en période d’inflation comme celle que nous traversons. La qualité de la donnée fournie par la plateforme Kyriba, associée à la solution Cash Management AI augmente la visibilité et la confiance des Directeurs Financiers sur leurs prévisions de liquidité et de pour mieux faire face au risque d’illiquidité. C’est un avantage stratégique pour toutes les entreprises » analyse Alexandra Syrovatsky, General Manager, Kyriba France et Bénélux.



Les principales caractéristiques de l’IA de gestion de trésorerie de Kyriba sont les suivantes :

• L’intelligence artificielle (IA) : Grâce au Machine Learning intégré, Cash Management AI apprend automatiquement des données historiques et améliore les prédictions en continu grâce aux nouvelles données ;

• Les contrôles de fiabilité : Les utilisateurs peuvent ajuster les prévisions en temps réel en sélectionnant le niveau de confiance optimal selon la stratégie et le profil de risque de l’organisation ;

• Business Intelligence : Les utilisateurs peuvent visualiser les données dans des tableaux de bord disponibles en standard avec des filtres flexibles, des périodes de prévision ajustables, des calculs de budget de trésorerie, et bien plus ;



« La masse d’information mise à la disposition quotidienne des Directions Financières par Kyriba est considérable. Bien organisée et optimisée, elle permet de reconstituer, de suivre, et d’anticiper le Direct Free Cash-Flow à l’échelle d’une société ou d’un groupe. Les Directions Financières peuvent ainsi gagner en exhaustivité, en rapidité et en fiabilité dans la production des forecasts » souligne Antoine Fulpin, ancien trésorier groupe de nombreuses sociétés de groupes internationaux cotés et Conseiller auprès de la Direction Générale de Kyriba en Europe.



« En exploitant efficacement des téraoctets d’information structurées et non structurées, l’Intelligence Artificielle peut aider les directeurs financiers à exploiter leurs données afin de prendre des décisions plus éclairées et plus efficaces, en amont du processus de clôture des comptes. » explique Jean-Baptiste Gaudemet, SVP Data & Analytics chez Kyriba.



Ce produit fait partie d’une série d’offres basées sur la science des données, qui seront présentées en avant-première à l’occasion de Kyriba Live (Paris) le 4 octobre 2022 à la Maison de la Mutualité.



Pour plus d’information sur Kyriba Live 2022 : https://kyribalive2022.fr/



À propos de Kyriba Corp.

Kyriba permet aux Directeurs Financiers et à leurs équipes de transformer leur façon d’activer la liquidité en tant que véhicule dynamique en temps réel, pour faire croître et créer de la valeur pour l’entreprise, tout en la protégeant contre les risques financiers.

Avec 2500 clients dans le monde, dont 20% parmi les sociétés du Fortune 500 et 25 millions de paiements traités quotidiennement, la plateforme de Kyriba relie les applications internes de trésorerie, de risque, de paiement et de fonds de roulement à des sources externes vitales telles que les banques, les ERP, les plateformes de trading et les fournisseurs de données de marché. Basée sur une plateforme SaaS sécurisée et évolutive qui utilise l'intelligence artificielle, Kyriba permet à des milliers d'entreprises dans le monde de maximiser les opportunités de croissance, de se protéger contre les pertes dues à la fraude et aux risques financiers, et de réduire les coûts grâce à une automatisation avancée.

La société est présente sur trois continents avec une forte présence aux Etats-Unis et en Europe.

En France, Kyriba emploie plus de 200 personnes sur son site historique de Saint-Cloud, dont une grande partie au sein de ses équipes innovation et développement produit.

kyriba.com



