Kyriba élargit son portefeuille de solutions au risque de matières premières et lance Commodities Risk

Kyriba , ("la Société"), un des leaders mondiaux des solutions financières et informatiques basées sur le cloud, annonce le lancement de Commodities Risk, une extension de son portefeuille d'applications de gestion des risques. La nouvelle solution aide les responsables de la trésorerie et des risques à atténuer les risques liés aux matières premières et à mieux gérer les fluctuations du marché grâce à des données, des analyses et une connectivité intégrée. La solution donne aux entreprises la possibilité de réduire le risque de prix et de protéger leur résultat net des impacts de la volatilité du marché.



"Kyriba a lancé Commodities Risk pour soutenir les programmes de couverture, simplifier les processus d'achat et de fixation des prix et fournir une image plus complète de la liquidité", a déclaré Alexandra Syrovatski, General Manager, Kyriba France & Benelux. "Il est important pour nos clients d'avoir les fonctionnalités de matières premières, de change, de paiements et de trésorerie sur une seule plate-forme."



Principaux avantages de Kyriba Commodities Risk

• Fonctionnalités de suivi des matières premières : gestion de l'exposition, capture des échanges et modélisation flexible de la courbe à terme.

• Gestion de la couverture Financière et Comptable : les valorisations et les écritures comptables de couverture sont automatisées et intégrées à tous les grands livres.

• Une plateforme unique de gestion des risques : les risques liés aux matières premières, au change et aux taux d'intérêt sont entièrement intégrés à la planification des liquidités, aux règlements automatisés et aux rapprochements bancaires.



Commodities Risk s'ajoute à la plateforme de Kyriba pour aider davantage les trésoriers et les gestionnaires de risques d'entreprise à atténuer l'impact de la hausse des prix des matières premières.



Pour plus d'informations sur le risque matières premières, lisez notre fiche d'information .



À propos de Kyriba Corp. :

Kyriba permet aux directeurs financiers et à leurs équipes de transformer la façon dont ils activent la liquidité en un véhicule dynamique en temps réel pour croître et créer de la valeur commerciale, tout en se protégeant contre les risques financiers.



Avec 2 500 clients dans le monde, dont 20 % sont des entreprises du Fortune 500, et 25 millions de paiements traités quotidiennement, la plateforme de Kyriba connecte les applications internes de trésorerie, de risque, de paiement et de fonds de roulement à des sources externes vitales telles que les banques, les ERP, les plateformes de trading et les fournisseurs de données de marché. . Basé sur une plate-forme SaaS sécurisée et évolutive qui utilise l'intelligence artificielle, Kyriba permet à des milliers d'entreprises à travers le monde de maximiser les opportunités de croissance, de se protéger contre les pertes dues à la fraude et aux risques financiers, et de réduire les coûts grâce à une automatisation avancée.



Kyriba a son siège social à San Diego et possède des bureaux dans le monde entier.

www.kyriba.com