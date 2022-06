Kurma Growth Opportunities accompagne la levée de fonds record d’ImCheck (96M€) et confirme son rôle d’accélérateur de pépites dans la biotech

Il s’agit du quatrième investissement en seulement quelques mois du fonds de growth qui a vocation à accélérer la croissance des meilleures sociétés européennes des secteurs de la biotech et de la healtech.



Grâce à ce tour de financement record pour une biotech française à vocation thérapeutique, ImCheck va pouvoir faire avancer son principal anticorps ICT01 vers l'achèvement de la phase IIb, établissant son efficacité clinique et la preuve de concept dans le traitement des tumeurs solides et des hémopathies malignes.



Un investissement en ligne avec la stratégie de Kurma Partners, dont l’objectif est d’être à la fois un acteur de référence de la création et des premiers tours de financement, grâce à ses fonds Venture, Biofund et KDx, mais aussi d’accompagner les entrepreneurs dans la transformation de leurs entreprises de la R&D vers le commercial avec le fonds Kurma Growth Opportunities.



“Nous croyons depuis le début au potentiel de l’innovation de rupture découverte par Daniel Olive et développée par ImCheck qui s’appuie sur des bases scientifiques très solides et se confirme dans les progrès cliniques réalisés à ce jour. Il est à l’origine de notre engagement visant à répondre au besoin grandissant en investissements en capital croissance des acteurs de la santé et du rôle que nous voulons jouer dans l’accélération de cet écosystème”, explique Rémi Droller, Managing Partner chez Kurma Partners.



En quelques mois, le fonds Kurma Growth Opportunities a réalisé trois autres investissements dans Germitec, DNA Script et Amolyt Pharma, ces deux dernières figurant déjà dans le Next40/French Tech120.

Kurma Partners totalise à ce jour plus de 400 millions d’euros de fonds levés ce qui conforte sa position d’acteur de référence du financement des biotechs/healthtechs en Europe.



A propos de Kurma Partners

Acteur européen de référence de l’investissement santé, Kurma Partners accompagne les entrepreneurs de la biotech et de l’e-santé dans leur financement et leur structuration afin qu’ils transforment l’innovation technologique en réalité industrielle. Avec près de 700 millions

d’euros sous gestion, Kurma Partners finance aussi bien les produits biotech proposant des thérapies innovantes que de healthtech visant à améliorer le parcours des patients dans l’ensemble de l’écosystème de santé : outils de diagnostic de pointe, solutions médicales intelligentes et connectées... Depuis sa création en 2009, grâce aux expertises techniques et réglementaires de ses Partners, la société de gestion a réalisé plus de 55 investissements.

