Kraken en pleine forme, s'octroie une licence MiFID en rachetant une entreprise à Chypre

"L'un des principes fondamentaux de Kraken depuis le premier jour est la responsabilité envers nos clients, nos actionnaires et nos employés. Nous ne mesurons pas seulement le succès en fonction du volume, mais aussi de la qualité de ce volume. Pas seulement en fonction de la sécurité, mais aussi de la profondeur et de la solidité de cette sécurité. Pas seulement en fonction de l'accessibilité, mais aussi de la façon dont nos produits intègrent parfaitement la liquidité et l'expérience utilisateur. (...)

Alors que d'autres courent après des victoires à court terme, nous avons construit notre plateforme différemment, de manière constante et méthodique. Nous ne nous laissons pas piéger par des statistiques superficielles ou des victoires superficielles. Aujourd'hui, grâce à une réglementation de plus en plus claire et à l'essor de l'industrie, non seulement aux États-Unis, mais dans le monde entier, nous nous positionnons pour une accélération encore plus grande.

Notre exécution disciplinée des produits et notre clientèle diversifiée nous ont aidés à constituer les pools de liquidité les plus profonds du secteur des cryptomonnaies, faisant de Kraken l'une des principales rampes d'accès au stable-to-fiat au monde, avec plus de 40 % de parts de marché mondiales en volume de stable-fiat parmi les principaux CEX. Cette liquidité attire davantage de clients, favorise l'adoption de nouveaux produits et alimente notre expansion continue."