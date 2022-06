Kofax fait l’acquisition de Tungsten Kofax acquiert Tungsten pour fournir une plateforme de facturation et d'automatisation des comptes fournisseurs dans le cloud et de permettre aux organisations, quel que soit leur niveau de maturité, de gérer le cycle de vente, de la commande à l'encaissement.

Kofax®, acteur majeur dans le domaine des logiciels d'automatisation intelligente pour la transformation numérique, annonce aujourd'hui l'acquisition de Tungsten Corporation, un réseau mondial de facturation électronique B2B, qui facilite et rationalise les processus complexes, de la facture au paiement.



Tungsten dispose d'une plateforme pour le référencement des fournisseurs, le processus de génération de bons de commandes, le traitement des factures, la facturation électronique, la conformité et le traitement des règlements. Grâce à son portefeuille de gestion des factures et des comptes fournisseurs, Kofax offre une automatisation intelligente dans plus de 40 formats nationaux et plus de 100 langues, ainsi qu'un workflow robuste et une interopérabilité native avec de nombreux systèmes ERP, tels que SAP, Oracle, Microsoft et Infor.



Ensemble, Kofax et Tungsten soutiendront les organisations, à tous niveaux de maturité, dans la mise en œuvre d'une véritable facturation électronique automatisée par une plate-forme de solutions dans le cloud permettant : le référencement direct des fournisseurs, l'échange de factures électroniques, l'interopérabilité, la gestion automatique des factures papier (numérisation et OCR) et PDF, l'extraction de données et le traitement des paiements.



« Nos solutions SaaS automatisent le traitement de plus de 60 millions de factures pour plus de 11 000 organisations dans le monde », explique Reynolds C. Bish, directeur général de Kofax. « L'ajout de la facturation électronique et d'autres capacités de Tungsten permettra d'offrir à nos clients des solutions de traitement des factures et d'automatisation des comptes créditeurs plus complètes, pour une plus grande valeur ajoutée. Nous sommes ravis d'accueillir Tungsten et ses équipes dans la famille Kofax pour compléter notre offre en matière de conformité de la facturation électronique et de ses réglementations locales et internationales. »



« Les responsables achats ne se contentent plus des capacités traditionnelles d'OCR et de workflow et sont en demande de solutions de facturation électronique nouvelle génération, et de services à plus forte valeur ajoutée pour accélérer les paiements et améliorer la relation fournisseurs », ajoute Paul Cooper, directeur général de Tungsten. « La plateforme technologique complète de Kofax simplifie les échanges avec les fournisseurs, garantit la conformité des factures et optimise la récupération et la gestion de données pour une réduction des coûts d’exploitation. »



A propos de Kofax

Kofax permet aux entreprises de travailler dès maintenant avec les outils du futur (Work Like Tomorrow). La plateforme d’automatisation intelligente et les solutions logicielles Kofax contribuent à la transformation digitale des processus métier impliquant un grand nombre de documents. Grâce à la combinaison des fonctionnalités d'orchestration des processus, de capture cognitive, de RPA (Automatisation robotisée des processus), de gestion des impressions, d'analyse et de mobilité, les clients gagnent en agilité et en résilience. Ils s’octroient un avantage concurrentiel, augmentent leur croissance et la rentabilité, tout en atténuant les risques de non-conformité.

kofaxfrance.fr



A propos de Tungsten Network

Tungsten Corporation (AIM : TUNG) est le plus grand réseau mondial de gestion financière numérique, répondant aux exigences législatives et règlementaires, locales et internationales.

Sa mission est centrée sur la mise en place et l’optimisation de processus automatisés de facturation fiables et conformes. Tungsten traite les factures de 60 % du FTSE 100 et de 68 % du Fortune 500. Il permet aux fournisseurs de soumettre des factures électroniques conformes dans 54 pays. En 2021 Tungsten a opéré des transactions à hauteur de 220 milliards de livres sterling, pour des organisations telles que Caesars Entertainment, Computacenter , GlaxoSmithKline, Kraft Foods, Mohawk Industries, Mondelēz International, Procter & Gamble, Shaw Industries, Unilever et le gouvernement fédéral américain.

Fondée en 2000 et basée à Londres, Tungsten possède également des bureaux aux États-Unis, en Bulgarie et en Malaisie, employant plus de 227 collaborateurs.

https://www.tungsten-network.com/





