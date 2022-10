Killian Vermersch nommé CEO de Golem.ai

Remplaçant Thomas Solignac, il sera en charge de piloter la nouvelle stratégie de croissance de l’éditeur et d’accélérer son développement auprès de ses clients évoluant dans les secteurs de l’assurance, du retail, de la relation client, du transport, de la logistique, mais également dans les organismes publics. Dans ce contexte, avec son équipe, il veillera à diffuser à grande échelle leur produit InboxCare, à faire évoluer en continu la solution et à renforcer son cœur technologique. Au-delà de ces éléments, il inscrira durablement l’offre de l’entreprise dans une démarche de sobriété numérique en proposant une intelligence artificielle révolutionnaire qui n’a besoin que de peu de ressources pour fonctionner. Enfin, il contribuera à identifier de nouvelles synergies possibles en renforçant le réseau de partenaires de l’entreprise.



Pour mener à bien sa mission, il peut s’appuyer sur sa parfaite connaissance de la société qu’il a co-fondée en 2016 et où il occupait précédemment le poste de Directeur technique (CTO). Dans ce contexte, il a activement participé au développement d’InboxCare et de l’activité défense et services publics de l’entreprise. Il a commencé sa carrière en créant la société une agence Web spécialisée dans les outils internes d’assistance et d’automatisation avant de rejoindre Sup’Internet en qualité de Responsable informatique et professeur.



Killian Vermersch, CEO de Golem.ai « Nous ouvrons une nouvelle page de notre histoire et je suis fier de relever ce nouveau challenge. Nous bénéficions d’une technologie unique qui permet de donner un visage vertueux et responsable à l’intelligence artificielle. Nous sommes l’un des rares fournisseurs du marché à permettre aux entreprises de s’appuyer sur une IA éthique qui permet à leurs collaborateurs de travailler plus aisément et efficacement et donc d’élever la qualité de service de l’entreprise. Enfin, nous souhaitons accompagner nos clients dans leur transition vers un numérique durable en leur fournissant une IA frugale et performante. »