Kepler Cheuvreux IFE (« KCI ») annonce l’arrivée de Jean Rozière et Fabrice Alliany à la tête de l’activité Dette Senior

Jean Rozière et Fabrice Alliany seront notamment en charge de gérer le fonds de Dette Senior KCI Real Economy I, un des deux fonds lancés par KCI. Ils implémenteront conjointement la stratégie de ce fonds dédié aux ETI et aux PME, pour accompagner leur croissance (acquisition, recherche de taille critique, développement à l’international) ou pour stabiliser les financements d’exploitations sur le moyen terme. La diversité de taille des cibles et des maturités proposées permettront d’adresser un large panel d’opportunités en France mais également en Europe notamment grâce à la couverture géographique du groupe Kepler Cheuvreux.



À propos de Jean Rozière

Jean Rozière a rejoint Fédéris Gestion d’Actif en 2010 pour mettre en place la gestion crédit. Il est ensuite devenu spécialiste en gestion de dette privée en créant à partir de 2012 cinq fonds dédiés aux ETI et aux PME au sein de Fédéris puis de LBPAM. Il a débuté sa carrière comme responsable du back office obligataire chez Delta Bank puis est devenu gérant monétaire, il a ensuite été nommé responsable de la gestion monétaire et obligataire à la Banque d’Orsay pour laquelle il a travaillé pendant 16 ans.

« J’ai retrouvé dans le groupe Kepler Cheuvreux et chez KCI des valeurs d’entreprise que je partage, notamment la volonté d’intégrer dans nos décisions d’investissements les questions environnementales, sociales et de gouvernance afin d’aider les ETI et les PME à progresser sur ces sujets » précise Jean Rozière.



À propos de Fabrice Alliany

Fabrice Alliany bénéficie de 25 ans d’expérience dans le financement des ETI, dont 10 années en tant que responsable des financements d’acquisition sur le mid-market chez Natixis, avant de participer à la création d’Artemid en 2014. Artemid s’est progressivement imposé comme une référence sur le marché français du financement non bancaire auprès de petites et moyennes capitalisations. Il a débuté sa carrière chez Paribas en financement corporate et à l’inspection générale, et, après 12 années, a pris la responsabilité d’une équipe de financement corporate chez Rabobank, jusqu’en 2004.

« Le déploiement d’une offre de financement en dette privée par le groupe Kepler Cheuvreux répond à une attente forte sur le segment dynamique du mid-market. Elle vise une proximité avec les dirigeants d’entreprises et un accompagnement sur le long terme de leur stratégie de croissance. »



À propos de KCI

KCI est la société de gestion d’actifs de Kepler Cheuvreux, un groupe européen indépendant de services financiers spécialisé dans les services de recherche, d’exécution, de conseil et de gestion d’actifs.

KCI est spécialisée depuis près de 20 ans dans l’accompagnement des entreprises françaises et européennes, de leurs dirigeants et de leurs actionnaires, via des fonds d’investissements ouverts aux institutionnels. KCI développe une gamme de fonds de financement de l’économie réelle allant de la dette senior aux capitaux propres, afin d’apporter des solutions sur-mesure aux besoins des entreprises et de leurs actionnaires.